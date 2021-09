Charity ja Kathleen syntyivät yhteen kasvaneina kaksosina – 21 vuotta myöhemmin toinen on tuore äiti ja toinen valmistui kandidaatiksi

Kun Charity ja Kathleen Lincoln syntyivät helmikuussa 2000, heidän tavoin yhteen kasvaneita kaksosia oli vain parisenkymmentä maailmassa.

Kun yhdysvaltalaiset Charity ja Kathleen Lincoln syntyivät 21 vuotta sitten, he olivat rintalastastaan ja vatsan alueelta yhteen kasvaneet kaksoset. Nyt toinen sisaruksista, Charity, synnytti terveen tyttövauvan samassa sairaalassa, jossa itse syntyi, ja Kathleen tähtää sosiaalityöntekijäksi, The Washington Post uutisoi.

Charity ja Kathleen jakoivat vauvoina usean tärkeän sisäelimen. Kirurgit Seattlen lasten sairaalassa erottivat kaksoset uraauurtavassa, 31 tuntia kestäneessä leikkauksessa syyskuussa 2000. Kaksoset olivat tuolloin seitsemän kuukautta vanhoja.

Leikkauksessa molempi vauvoista sai yhden jalan ja heille rakennettiin uudestaan lisääntymiselimistö.

Kaksosten syntymä herätti aikoinaan suuren mediahuomion, sillä tuolloin samalla tavoin torsosta yhteen kasvaneita kaksosia oli syntynyt maailmalla tiettävästi vain vajaa parikymmentä.

Tyttöjen äiti Vaneice Lincoln sanoi pelänneensä yhdessä miehensä kanssa tyttäriensä puolesta ja, etteivät vanhemmat tienneet, minkälainen olisi tyttärien elämänlaatu, jos nämä selviäisivät vaativasta leikkauksesta. Tyttäret ovat kuitenkin osoittaneet huolet turhiksi.

Kaksoset ja heidän perheensä ovat eläneet tavallista arkea.

Vuonna 2016 he kertoivat The Olympian -lehdelle, että vuonna 2013 tehtyjen selkäleikkausten uskottiin olevan viimeiset leikkaukset, jotka he tarvitsisivat. Tytöt olivat olleet kotikoulussa, mutta vuonna 2015 he olivat aloittaneet lukion julkisessa koulussa.

Tytöt olivat aivan tavallisia teini-ikäisiä: Charity kuunteli rap-musiikkia ja harkitsi sairaanhoitajan työtä ja Kathleen kuunteli countrya ja nautti kirjoittamisesta. Molemmat pelasivat jalkapalloa ystäviensä kanssa ja kävivät usein pyöräilemässä.

– He sanovat, että olen itsenäisempi, koska olen ulospäin suuntautuneempi, Kathleen sanoi.

– Mutta me olemme molemmat itsenäisiä.

Charity totesi kaksosten välillä ajattelevan samalla tavalla.

– Ja me lopetamme toistemme lauseet.

Charity Lincoln, jonka koko nimi on nykyisin Charity Lincoln Gutierrez-Vazquez, synnytti elokuussa esikoisensa samassa sairaalassa, jossa itse syntyi.

– Tuntuu, että ympyrä on sulkeutunut, koska äitimme sai meidät täällä ja kaikkea, tuore äiti kertoi Today-ohjelmalle.

Charity synnytti vauvan suunnitellusti kuusi viikkoa etuajassa keisarinleikkauksella. Leikkaus sujui hyvin ja vauva on kasvanut hyvin lasten teho-osastolla.

– Jumala on todella siunannut minua kaikilla lääkäreillä elämässäni, Charity kiitteli.

– Mielestäni on tärkeää, että ihmiset näkevät, että meillä menee edelleen hyvin ja elämme parasta mahdollista elämää.

Kathleen-täti oli nähnyt heti siskontyttärensä videopuhelun välityksellä ja odotti innolla lapsen näkemistä kotona. Hän on saanut valmiiksi kandidaatin tutkintonsa perhepalveluista ja toivoo pääsevänsä sosiaalityöntekijäksi.

– Kun kasvoimme, meillä oli paljon lääkärien tapaamisia, mutta meillä oli myös paljon hauskaa, Kathleen muisteli Washington Postin haastattelussa.

– Me leikimme ulkona paljon ja kannustimme aina toisiamme lääkärien tapaamisissa. Nykypäivänä, puhumme edelleen puhelimessa joka päivä.