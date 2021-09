WTC-iskun vuosipäivä näkyy päivän tapahtumia käsittelevien tv-dokumenttien vyörynä. IS esittelee niistä kahdeksan kiinnostavinta.

WTC-iskusta tulee lauantaina 11.9. kuluneeksi 20 vuotta.

Tasavuosikymmenet näkyvät myös uusien tv-dokumenttien vyörynä. Tv-kanavat ja eri suoratoistopalvelut ovat viime viikkoina lisänneet ohjelmistoonsa lukuisia, juuri tätä vuosipäivää varten tehtyjä ohjelmia. Niiden haastatteluissa käydään läpi myös monia uusia näkökulmia syyskuun 11. päivän 2001 tapahtumista.

IS valitsi uusista WTC-iskua käsittelevistä asiaohjelmista kahdeksan kiinnostavinta.

11. Syyskuuta: Päivä Amerikassa

New Yorkin WTC-kaksoistornit tuhoutuivat iskuissa täysin.

National Geographicin tuottama suursarja käy kuudessa jaksossa läpi WTC-iskun vaiheet ja seuraukset niin iskusta selvinneiden kuin palomiesten, poliisien, ensihoitajien ja uhrien omaistenkin silmin hetki hetkeltä.

Kun ensivastepalomiehet saapuivat WTC-tornien luo New Yorkissa, he taistelivat aikaa vastaan pelastaakseen ylhäällä ansassa olevia ihmisiä.

Dokumenttisarjaa työstettiin yli kaksi vuotta ja toteutettiin yhteistyössä syyskuun 11. päivän tapahtumia tallentavan museon kanssa. Vaikuttavasti rytmitetyssä sarjassa on runsaasti ennennäkemätöntä video- ja kuvamateriaalia.

11. syyskuuta: Päivä Amerikassa -sarja uusitaan National Geographic -kanavalla la 11.9. klo 16.30 alkaen, ja se on katsottavissa myös suoratoistopalvelu Elisa Viihde Viaplayssa alkuperäisellä nimellä 9/11: One Day in America.

9/11: Inside the President’s War Room

Yhdysvaltain presidentti George W. Bush kuvailee dokumentissa, mitkä asiat ohjasivat hänen toimiaan WTC-iskun jälkeen.

BBC:n dokumentti käy läpi, mitä Yhdysvaltain hallinnossa tapahtui iskua seuranneiden 12 tunnin aikana ja mitä presidentti George W. Bush sekä tämän läheisimmät neuvonantajat ajattelivat päivän kuluessa.

Bushin lisäksi haastateltavana ovat muun muassa tuolloinen varapresidentti Dick Cheney, kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Condoleezza Rice, presidentin neuvonantaja Karl Rove, presidentin CIA-yhteyshenkilö Mike Morrell, presidentin lentokoneen Air Force Onen pilotti Mark Tillman sekä salaisen palvelun jäseniä.

9/11: Inside the President’s War Room, suoratoistopalvelu AppleTV+.

Terrori-iskun sukupolvi

Ronald Jr.:n isä menehtyi Pentagoniin suunnatussa iskussa.

Kaksiosaisessa dokumentissa tavataan parikymppisiä amerikkalaisnuoria, jotka olivat iskujen aikaan vielä äitiensä vatsassa autuaan tietämättöminä siitä, mitä maailmassa tapahtui.

Meganin isä työskenteli New Yorkissa palomiehenä, kun koneet iskivät WTC-torneihin. Isä ei koskaan palannut työvuorostaan.

Ronald Jr.:n molemmat vanhemmat työskentelivät armeijassa ja olivat Pentagonissa, kun American Airlinesin lento 77 törmäsi rakennukseen. Viidennellä kuulla raskaana ollut äiti selvisi, mutta isä kuoli.

Heidän ja muiden dokumentissa haastateltujen henkilöiden kertomuksissa toistuu, miten pienestä elämä on kiinni. Tunteikkaan dokumentin viesti on: elämä jatkuu.

Terrori-iskun sukupolvi, ensimmäinen jakso uusintana su 12.9. TV1 klo 12.40, toinen jakso to 16.9. TV1 klo 19.00, ja molemmat jaksot suoratoistopalvelu Yle Areenassa.

The Women of 9/11

Toimittaja Robin Roberts tapaa muun muassa WTC-iskusta selvinneitä naisia.

Toimittaja Robin Roberts tapaa naisia, jotka selvisivät WTC-iskusta tai tekivät alueella iskun jälkeen pelastustöitä. Haastateltavana on myös viimeinen raunioista elossa pelastettu henkilö Genelle Guzman.

The Women of 9/11, suoratoistopalvelu Disney+.

Käännekohta: 9/11 ja sota terrorismia vastaan

Syyskuun 11. päivän tapahtumat oli Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa käännekohta, joka käynnisti terrorismin vastaisen sodan.

Viisiosainen sarja käy läpi iskun seurauksia paitsi Yhdysvaltain myös Afganistanin hallinnon kautta. Haastateltavina on monia Yhdysvaltain hallinnon virkamiehiä, entisiä keskustiedustelupalvelu CIA:n työntekijöitä, amerikkalaisia ja afganistanilaisia sotaveteraaneja, talebanien komentajia, afgaanihallinnon jäseniä sekä afganistanilaisia sotapäälliköitä.

Dokumenttisarjan aikajänne ulottuu vuodesta 1979 ja Neuvostoliiton miehittämästä Afganistanista nykypäivään, jossa Yhdysvallat luovuttaa maan takaisin talibaneille.

Käännekohta: 9/11 ja sota terrorismia vastaan, suoratoistopalvelu Netflix.

USA terrori-iskun jälkeen

Dokumentti käy läpi viimeisen 20 vuoden tapahtumia Yhdysvalloissa, Irakissa ja muun muassa salaisissa vankiloissa.

Kaksikymmentä vuotta sitten tapahtuneen terrori-iskun jälkeen Yhdysvallat aloitti toimet pahan kitkemiseksi maailmasta.

Ohjelmassa käydään läpi, mitä on viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtunut Afganistanissa, Irakissa ja salaisissa vankiloissa sekä amerikkalaisessa yhteiskunnassa.

USA terrori-iskun jälkeen, uusintana su 12.9. TV1 klo 23.15 sekä suoratoistopalvelu Yle Areenassa.

11.9. CIA vs. Bin Laden

Dokumentissa haastatellaan Osama bin Ladenin jäljittämiseen osallistuneita henkilöitä.

Syyskuun terrori-iskujen jälkeen 2001 CIA ottaa tehtäväkseen etsiä terroristijohtaja Osama bin Ladenin.

Jäljitykseen osallistuneet henkilöt kertovat dokumentissa työstään, joka lopulta paljasti Osama bin Ladenin sijainnin ja johti tämän kuolemaan.

11.9. CIA vs. Bin Laden, la 11.9. Sub klo 19.00 sekä suoratoistopalvelut Mtv-palvelu ja C More.

Nyc Epicenters 9/11

NYC Epicenters 9/11 on elokuvaohjaaja Spike Leen esseedokumentti kotikaupunkinsa muuttumisesta. Oikealla Washington DC:n pormestari Muriel Bowser.

Elokuvista Do the Right Thing – kuuma päivä, Malcolm X ja Blackkklansman tunnetun ohjaajan Spike Leen neliosainen dokumenttiessee luotaa New Yorkin muuttumista 20 vuoden aikana.

Lee haastatteli neliosaiseen sarjaansa yli 200 newyorkilaista, jotka kertovat muun muassa muistojaan WTC-iskupäivästä.

NYC Epicenters 9/11, suoratoistopalvelu HBO Nordic.