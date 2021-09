Venäjä harjoittelee nyt kuvitteellista arktisen alueen valtiota ”Poljarnajaa” vastaan – tästä on kyse

Venäjän armeijaan erikoistuneen tutkijan mukaan kuvitteellisen pohjoisen valtion asema yhtenä Zapad 21 -sotaharjoituksen vihollisista korostaa todennäköisesti Pohjoisen laivaston merkittävää asemaa harjoituksessa.

Venäjän tämänvuotinen pääsotaharjoitus Zapad 21 etenee perjantaina viikon kestävään huipennukseensa eli aktiivivaiheeseen, jossa taisteluharjoituksia järjestetään Venäjän ja Valko-Venäjän alueella. Tänä vuonna Zapadia (suomeksi ”länsi”) varjostaa jo entuudestaan kireä tilanne Valko-Venäjän ja sen läntisten Nato-rajanaapureiden välillä.

Harjoitukset keskittyvät Venäjällä yhdeksään harjoituskeskukseen, ja mukana on myös oman sotilaspiirin asemaan korotettu Pohjoinen laivasto, kertoo muun muassa Radio Free Europe/Radio Liberty. Valko-Venäjällä puolestaan harjoitellaan viidessä kohteessa, joista useampi sijoittuu maan länsiosiin, Puolan ja Liettuan rajan tuntumaan.

Valko-Venäjän armeijan helikopterit lensivät Volkan kylän yllä neljä vuotta sitten järjestetyn Zapad 17 -sotaharjoituksen yhteydessä.

Artikkelin yläosassa olevalla videolla Venäjän presidentti Vladimir Putin seurasi edellistä Zapad-sotaharjoitusta syksyllä 2017.

Strategiseen sotaharjoitukseen liittyy kuvitteellinen harjoitusskenaario, jota ovat esitelleet etukäteen sekä Venäjän että Valko-Venäjän puolustusviranomaiset. Sen lähtökohtana on sotilaallisen ja poliittisen tilanteen heikentyminen Euroopassa.

Kuvitteellisessa tilanteessa länsimaiden muodostama liittouma kääntää katseensa Valko-Venäjään ja päättää käyttää sitä vastaan sotilaallista voimaa saavuttaakseen poliittiset tavoitteensa. Voimankäyttöä on edeltänyt lännen epäonnistuminen Valko-Venäjän vakauden horjuttamiseksi ei-sotilaallisin keinoin.

Kiista kärjistyy aseelliseksi yhteenotoksi. Harjoituksessa Venäjän ja Valko-Venäjän muodostama liittouma vastaa uhkaan sekä torjumalla sitä että valtaamalla takaisin omia alueitaan.

Tänä vuonna länsiliittouman muodostavat kuvitteelliset valtiot Poljarnaja, Njaris ja Pomorija. Lisäksi harjoitusvihollisiin kerrotaan kuuluvan ”terroristiorganisaatioita”.

– Tämä kehitys on kiinnostavaa. Njaris vaikuttaa edustavan Liettuaa ja Pomorija on todennäköisesti Puolan sijainen. Poljarnajan tasavallan on todennäköisesti tarkoitus edustaa Norjaa tai jotakin muuta Skandinavian valtiota, mikä korostaa Venäjän Pohjoisen laivaston merkittävää roolia Zapad 21:ssa, kirjoittaa Venäjän armeijaan erikoistunut tutkija Michael Kofman ulkopolitiikkaan ja kansallisen turvallisuuden kysymyksiin keskittyvällä War on the Rocks -verkkosivustolla.

Lue lisää: Venäjän suuri Zapad 21 -sota­harjoitus huipentuu – sotilas­asian­tuntijan mukaan siihen liittyy mielen­kiintoisia piirteitä

Kofmanin mukaan Zapad 21 on laajempi kuin neljän vuoden takainen edeltäjänsä Zapad 17, sillä Valko-Venäjän poliittinen kriisi sekä Venäjän ja Naton entisestään kiristyneet välit ovat johtaneet sotaharjoitusten sekä muun sotilaallisen toiminnan lisääntymiseen Euroopassa.

Aiemmissa Zapad-harjoituksissa kuvitteelliset vastustajat ovat Venäjän rajanaapureina olevia Nato-jäsenmaita, joita Yhdysvallat tukee. Viime vuoden harjoitusvihollisten Lubenijan, Vesbarijan ja Vejshnorijan esikuvina olivat Liettua, Latvia ja Puola, jotka ”pyrkivät irrottamaan” Valko-Venäjän liitosta Venäjän kanssa.

– Tämän päivän strateginen tilanne on hyvin erilainen kuin edellisen Zapad-harjoituksen aikaan, kun ottaa huomioon viimevuotiset protestit ja niiden tukahduttamisen, kertoo turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut Venäjä-tutkija Robert Lee RFE/RL:lle.

– Tiedämme, että Venäjä on halunnut laajentaa sotilaallista jalanjälkeään Valko-Venäjällä ja tämä harjoitus voi antaa meille viitteitä siitä, mitä Valko-Venäjä sallisi. Tähän voi liittyä myös tiiviimpää integraatiota Venäjän ja Valko-Venäjän asevoimien sekä tiedustelupalveluiden välillä, jotta värivallankumouksen tyyppinen skenaario ei toteutuisi Valko-Venäjällä, Lee sanoo.