Kommentti: Lukashenkan sieppaama toimittaja ryhtyi itsevaltiaan innokkaaksi palvelijaksi – näin elää Raman Pratasevitsh nykyisin

Valko-Venäjän turvallisuuspalvelu on kehittänyt uuden tavan hyödyntää vangitsemiaan aktivisteja. Toimittaja Raman Pratasevitsh pyörittää nykyisin Lukashenka-myönteistä uutiskanavaa, Arja Paananen kirjoittaa.

Koko Eurooppa järkyttyi toukokuussa, kun Valko-Venäjä sieppasi Ryanairin matkustajakoneen valepommiuhkauksella Minskiin.

Koneesta vangittiin oppositiomielinen toimittaja Raman Pratasevitsh, 26, sekä tämän tyttöystävä Sofia Sapega, 23.

Mutta mitä mahtaa kuulua pariskunnalle nykyisin? Suorastaan uskomattoman hyvää. Niin uskomattoman hyvää, että selkäpiitä karmii.

Molemmat on päästetty kotiarestiin, ja Pratasevitshille on sallittu jopa internetin käyttäminen, mikä ei kuulu rankkojen syytteiden kohteena olevan arestilaisen oikeuksiin normaalisti.

Eikä siinä kaikki. Pratasevitsh on pyörittänyt jo kuukauden ajan omaa uutta uutiskanavaansa Telegramissa, jossa hän toimitti aiemmin Aljaksandr Lukashenkan vastaista Nextaa.

Uusi mediaprojekti on nimeltään Sprava. Pratasevitsh mainostaa nyt kertovansa kanavallaan ”näkökulmia ihmiseltä, joka on ollut informaatiobarrikadien molemmilla puolilla”.

Vastikään Pratasevitsh julkaisi Spravalla esimerkiksi vetoomuksen, jossa hän kehottaa kaikkia vangittuja katumaan ja tunnustamaan, jonka jälkeen heitä voi odottaa armahdus. Valko-Venäjän protestien hän julistaa epäonnistuneen täysin.

Pratasevitsh näyttää siis ryhtyneen Lukashenkan ihailijaksi, mutta hänen lähipiirinsä ei usko mielenmuutokseen.

Vangittu Raman Pratasevitsh esiintyi Valko-Venäjällä lehdistötilaisuudessa kesäkuun puolivälissä. Hän oli kuin täysin mielensä muuttanut mies.

Pratasevitshia pidetään räikeänä esimerkkinä Valko-Venäjän turvallisuuspalvelun kehittämästä on-line-kidutuksesta, johon kuuluvat netissä julkaistavat tunnustusvideot ja pakkoesiintymiset live-yleisön edessä.

Ensimmäisillä katumusvideoillaan Pratasevitsh vaikutti jopa yli-innokkaalta mustamaalaamaan oppositiotovereitaan. Dmitri-isä sanoi epäilevänsä, että Ramanille on annettu psykoaktiivisia aineita.

Valkovenäläinen politiikantutkija, Liettuaan maanpakoon joutunut Katsiaryna Shmatsina, pitää teoriaa lääkeaineista yhtenä vaihtoehtona.

– Aineiden antaminen on mahdollista. Häntä on todennäköisesti myös peloteltu, kidutettu ja hänen tyttöystävälleen on uhattu tehdä jotain. Valko-Venäjän KGB on säilyttänyt tehokkaasti kaikki neuvostoaikaiset menetelmät, Shmatsina muistutti vastikään Tallinnan Lennart Meri -konferenssissa.

Valko-Venäjältä maanpakoon lähtenyt tutkija Katsiaryna Shmatsina uskoo, että Raman Pratasevitsh on murrettu monilla ei KGB:n käyttämillä menetelmillä.

Lukashenkan vastustajana vangittu, Yhdysvaltain kaksoiskansalaisuuden omaava poliittinen neuvonantaja Vitali Shkljarov, 45, on kuvaillut, kuinka häntä itseään kuljetettiin KGB:n vankilassa koirien saattamana kosteisiin, haiseviin ja rottia viliseviin kellareihin, joissa Valko-Venäjä panee teloitustuomioita yhä täytäntöön.

– Kuvitelkaa, mitä tapahtuu nuorelle miehelle, joka riisutaan alasti ja viedään sinne (teloitusselliin) viideksi minuutiksi – hän tulee hulluksi, sittemmin vapaaksi päästetty Shkljarov sanoi Pratasevitshiin viitaten Nv-onlinen haastattelussa.

(Alla on ote potkunyrkkeilijä Aleksei Kudinin katumusvideosta.)

Pratasevitsh ei ole ainoa katumusvideoille kuvattu vanki.

Lukashenkan vaalivilppiä vastaan protestoinut moninkertainen potkunyrkkeily- ja vapaaottelumestari Aleksei Kudin ylistää omalla videollaan vankilaolojaan hyviksi.

Kudin tuomittiin 2,5 vuodeksi. Hän kertoo haluavansa sovittaa rikoksensa, jotta rauha ja rakkaus palaavat Valko-Venäjälle ja jotta hän voi tuoda taas maalleen mitaleita Lukashenkan punavihreän lipun alla.

Kirjoittaja on Venäjään erikoistunut Ilta-Sanomien erikoistoimittaja.