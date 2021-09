Kuubassa annetaan parhaillaan kahta maassa kehitettyä rokotetta. Vasta toinen niistä on saanut maan lääkintäviranomaisen hyväksynnän.

Kuubassa on alettu rokottaa nuoria lapsia koronavirusta vastaan, valtion omistama media uutisoi CNN:n mukaan. Nuorimmat rokotteen saajista ovat vain 2-vuotiaita.

Lasten joukkorokotusten tarkoituksena on saada lapset takaisin kouluihin.

Kuubassa todettiin tässä kuussa, että maassa valmistetut rokotteet ovat turvallisia myös lapsilla. Kuuba on ensimmäisiä maita, joissa rokotetaan pikkulapsia. Muissa maissa on ollut suunnitelmana rokottaa lopulta lapset, mutta toistaiseksi rokotteita annetaan pääasiassa 12-vuotiaille ja sitä vanhemmille.

Kuubassa on kehitetty viittä koronavirusrokotetta. Näistä kahta, Abdalaa ja Soberana 2:ta, alettiin antaa jo toukokuussa ennen niiden virallista hyväksyntää. Abdala hyväksyttiin virallisesti hätäkäyttöön heinäkuussa, France24 uutisoi tuolloin.

Abdalaa on annettava kolme annosta ennen kuin henkilön katsotaan olevan täysin rokotettu. Rokotteen tehoksi on kerrottu 92,28 prosenttia. Soberana 2:n tehoksi on sanottu 91 prosenttia kolmen annoksen jälkeen.

Kuubassa on todettu Worldometerin mukaan 720 739 koronavirustartuntaa koko pandemian aikana. Viruksen aiheuttamia kuolemia on tilastoitu 6 056. Tartuntamäärät ovat olleet kovassa nousussa kesäkuukausina eikä tartuntahuippu vieläkään näytä kunnolla taittuneen. Esimerkiksi keskiviikkona Kuubassa todettiin reilu 8 300 tartuntaa.