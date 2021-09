Afganistanilaismedian journalistit kertovat useiden taistelijoiden pahoinpidelleen heitä.

Afganistanilaiselle Etilaatrozille työskentelevät journalistit kertovat joutuneensa Talebanin pidättämäksi ja pahoinpitelemäksi, BBC uutisoi.

Taqi Daryabi ja valokuvaaja Nematullah Naqdi olivat keskiviikkona raportoimassa naisten mielenosoituksesta Kabulissa. Protestin jälkeen heidät vietiin poliisiasemalle, jossa heitä pahoinpideltiin pampuin, sähkökaapelein ja ruoskilla. Muutaman tunnin kuluttua Taleban vapautti heidät ilman selityksiä.

Daryabi sanoi BBC:lle, että hänet vietiin toiseen huoneeseen ja hänen kätensä laitettiin käsirautoihin.

– Kahdeksan heistä tuli ja he alkoivat hakata minua... Käyttäen keppejä, poliisin pamppuja, kumia – mitä tahansa, mitä he saivat käsiinsä. Arpi naamassani on kengistä, joilla he potkivat minua kasvoihin, toimittaja kertoi.

– Olin tajuton sen jälkeen, joten he lopettivat. He veivät minut toiseen rakennukseen, jossa oli sellejä ja he jättivät minut sinne.

Eliaatroz-media julkaisi myöhemmin kuvia miesten jäljistä.

Naqdin mukaan jo mielenosoituksen aikana Taleban-taistelijat olivat yrittäneet takavarikoida hänen kameraansa. Protestin jälkeen häntä pahoinpideltiin poliisiasemalla, kuvaaja kertoi AFP:lle.

– Yksi Taleban-taistelija laittoi jalkansa päätäni vasten ja painoi kasvojani betonia vasten. He potkivat minua päähän... Luulin, että he tappavat minut, Naqdi sanoi.

Hän kertoo saaneensa kylmäävän vastauksen kysymykseensä, miksi häntä pahoinpideltiin: ”Ole onnellinen, ettei kaulaasi katkaistu.”

BBC:n mukaan sen journalisteja estettiin kuvaamasta keskiviikon mielenosoitusta.

Tolo News kertoi keskiviikkona, että myös sen kuvaaja Wahid Ahmadi pidätettiin. Tolo Newsin mukaan Taleban-taistelijat ottivat kiinni Ahmadin ja takavarikoivat hänen kameransa.

Journalistien kerrotaan käyneen lääkärissä sen jälkeen, kun heidät vapautettiin.

Talebanin edellisen valtakauden aikana vuosina 1996–2001 Afganistanissa ei ollut riippumatonta mediaa. Nyt Taleban oli sanonut, että riippumaton media saisi jatkaa toimintaansa. Tosin useat kansainväliset järjestöt ja toimittajat sanovat, ettei näin ole.

– Taleban-viranomaiset väittivät, että he sallisivat median toiminnan niin pitkään kuin se ”kunnioitti islamilaisia arvoja,” mutta he estävät journalisteja raportoimasta mielenosoituksista yhä enemmän, totesi Human Rights Watchin Aasian-johtaja Patricia Gossman.

– Talebanin täytyy varmistaa, että journalistit voivat tehdä työtään ilman loukkaavia rajoituksia tai pelkoa kostosta.

Lehdistönvapautta ja toimittajien oikeuksia puolustava järjestö CPJ on laskenut, että ainakin 14 journalistia, jotka ovat raportoineet Kabulin protesteista, on pidätetty ja myöhemmin vapautettu.