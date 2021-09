Afganistanilainen isä kertoi lehdelle harkitsevansa tyttärensä myymistä – maan taloustilanne ajaa ihmiset epätoivoon: ”En vain näe, mitä muuta voisin tehdä”

Lahjoittajat ovat jäädyttäneet rahahanat Talebanin noustua valtaan Afganistanissa.

Afganistanin heikko taloustilanne heikkeni entisestään, kun useat kansainväliset rahoittajat ja lahjoittajat laittoivat rahahanat kiinni Talebanin noustua valtaan elokuun puolivälissä. Tilanne on johtanut ruoan hinnan nousuun ja esimerkiksi pankkiautomaatista saa nostaa enintään reilu 120 euroa viikossa. Lisäksi satojatuhansia ihmisiä etenkin turvallisuus- ja hallintoaloilla on työttöminä, The Times uutisoi.

Afganistanin oman valuutan arvo on myös romahtanut Talebanin valtaannousun jälkeen. Epätoivo ja köyhyys on ajanut ihmisiä myymään omaisuuttaan.

Mir Nazir kertoi brittilehdelle olevansa seitsemänhenkisen perheen isä. Hän oli aiemmin työskennellyt poliisina Ghaznissa, mutta menetti työnsä ja pakeni Kabuliin vaimonsa ja viiden lapsensa kanssa vain muutamaa päivää ennen kuin Taleban valloitti pääkaupungin.

Kabulissa kauppiaat myyvät Afganistanista paenneilta tai rahan tarpeessa olleilta ostettuja esineitä.

Mir Nazirin nykyinen työ Kabulissa sijaitsevan basaarin kantajana ei riitä kattamaan elämisen kuluja. Hän kertoi pelkäävänsä, että perhe nääntyy nälkään. Tämän takia hän sanoi harkitsevansa jopa tyttärensä myymistä.

– Sain tarjouksen kaupan omistajalta, tutulta mieheltä, jolla ei ole lapsia, mies kertoi.

– Hän tarjosi 20 000 afgaania (noin 200 euroa) tyttärestäni Safiasta, jotta tyttäreni asuisi hänen luonaan ja työskentelisi hänen kaupassaan. Jos koskaan saisin 20 000 afgaania, voisin ostaa hänet takaisin, mies sanoi. Mutta en voi myydä tytärtäni niin matalaan hintaan, joten pyysin 50 000 (noin 500 euroa).

Eräs kauppias kertoi brittilehdelle, kuinka ensin ihmiset möivät omaisuuttaan saadakseen rahaa pakoa varten. Nyt monet myyvät omaisuuttaan selvitäkseen.

– Älkää ajatelko, että olen yhtään sen erilaisempi kuin te. Älkää ajatelko, etten rakastaisi lasta, jonka olen saattanut maailmaan ja jota olen rakastanut siitä asti. Älkääkä ajatelko, etten olisi suunniltani ajatuksesta, että myisin tyttäreni – en vain näe, mitä muuta voisin tehdä.

Poika myy Talebanin lippuja Kabulissa.

Myös muualla kuin Kabulissa ihmiset myyvät omaisuuttaan selvitäkseen. Mazar-i-Sharifissa asuva Yasemeen kertoi The Guardianille myyvänsä vanhoja vaatteita ja joitain muistikirjoja saadakseen toivottavasti riittävästi rahaa lähettääkseen jonkun perheenjäsenen Kabuliin etsimään töitä. Hän kertoi, että hänen maalarina työskennellyt miehensä oli ollut jo kuukausia työttömänä.

– Miehemme istuvat kotona, lapsemme ovat nälkäisiä, nainen kertoi.

10 lapsen äiti Shaparak sanoi, että hän ei välitä, vaikka Taleban määräisi pukeutumaan burkaan, sillä hän käyttää sellaista joka tapauksessa.

– Ongelma on, että nyt kenelläkään tässä maassa ei ole töitä.

Maailman ruokaohjelma varoitti elokuun lopussa, että joka kolmas afganistanilainen eli noin 14 miljoonaa ihmistä oli nälkäinen sillä hetkellä ja kaksi miljoonaa aliravittua lasta tarvitsi kiireellistä hoitoa. WFP:n mukaan alkuvuodesta lähtien konflikti ja turvattomuus oli ajanut yli 550 000 ihmistä pois kodeistaan ja 70 000 ihmistä oli matkustanut Kabuliin muualta Afganistanista.

– Vehnän hinta on noussut 25 prosenttia viime kuukausina ja siksi, kun ottaa huomioon taloustilanteen ja myllerryksen, johon tämä maa on heitetty, on hyvin vaikea nähdä nyt nähdä tulevaisuutta tälle väestölle...tulevaisuutta, joka on ruokaturvaa...ilman aliravittuja lapsia, WFP:n aluejohtaja John Aylieff sanoi tiedotteessa.