Näin kammottava operaatio onnistui: 9/11-terroristit ujuttautuivat yhteiskuntaan ja huijasivat kaikkia

On kulunut tasan 20 vuotta siitä, kun terroristit syyskuun 11. päivänä 2001 ohjasivat kaappaamansa lentokoneet World Trade Centerin torneihin New Yorkissa ja Yhdysvaltain puolustusministeriön rakennukseen Pentagoniin.

Voiko syyskuun 11. päivän terrori-iskujen suunnittelusta ja niiden tekijöiden taustalta paljastua vielä 20 vuotta myöhemminkin uusia tietoja? Tätä on pohdittu Yhdysvalloissa jälleen, kun terrori-iskusta tulee nyt lauantaina kuluneeksi tasan 20 vuotta.

Uhrien omaisten vuosikausia jatkuneen painostuksen seurauksena presidentti Joe Biden määräsi vastikään liittovaltion poliisin FBI:n valmistelemaan selvityksen ja julkaisemaan uusia asiakirjoja. Ne täydentävät jo vuonna 2016 julkaistuja, aiemmin salattuja tietoja.

Lue lisää: Biden julkistaa syyskuun 11. päivän terrori-iskuihin liittyviä salaisia asiakirjoja

Jälleen huomio on kohdistunut iskujen valmisteluun liittyvään salaliittoteoriaan, jonka mukaan Saudi-Arabian hallintoa lähellä olevat tahot olisivat jotenkin kytkeytyneet iskuihin. Ja että Yhdysvallat olisi kaikki nämä vuodet salannut asian maiden liittolaissuhteen takia.

Mahdollisten uusien paljastustenkaan ei uskota muuttavan perusasetelmaa mihinkään: kyseessä oli al-Qaida-terroriverkoston toteuttama ennennäkemättömän laaja ja saatanallinen operaatio.

” He piileskelivät kaikkien nenän edessä. He sulautuivat väestöön samalla tavoin kuin heidän kaappaamansa koneet sulautuivat tavalliseen lentoliikenteeseen.

Osama bin Laden antoi tehtävän iskeä Amerikkaan, hänen lähipiirinsä teki suunnitelman – ja lentokoneiden itsemurhakaapparit onnistuivat sekä tuurilla että kärsivällisyydellä ujuttautumaan Yhdysvaltain päiväunia nukkuvan tiedustelukoneiston ohi.

Saudikaapparit

– Miksi lyödä kirveellä, kun voi käyttää puskutraktoria.

Osama bin Ladenin väitetään lausuneen nämä sanat piilopaikassaan Afganistanissa vuonna 1996, kun 9/11-iskujen pääsuunnittelija Khalid Sheikh Mohammed oli ensi kertaa esittänyt ajatuksen lentokoneella tehtävästä terrori-iskusta. Miksi vain yksi kone?

Mohammed tarttui sanoihin. Vuonna 2003 Yhdysvaltain vangiksi jääneen miehen on raportoitu kertoneen kuulustelijoilleen, että laajimmillaan iskua suunniteltiin jopa kymmenellä koneella yhtä aikaa tai useammassa aallossa. Bin Laden kuitenkin rajasi iskun hallittavampaan muotoon.

Khalid Sheikh Mohammed oli jo ennen iskuja FBI:n etsityimpien henkilöiden listalla. Nyt hän on Guantanamon vankileirin tunnetuin terroriepäilty.

Näin käynnistyi kaikkien aikojen terroriteon suunnittelu. Hanke perustui al-Qaidan laajaan kannattaja- ja tukiverkostoon – sekä useisiin oveliin hämäyksiin.

Kaappareiksi valikoitui pääasiassa saudiarabialaisia, ei sen takia että joku saudihallinnossa olisi ollut salaliitossa mukana, vaan puhtaasti käytännöllisistä syistä.

Valtaosa al-Qaidan uskonsotureista oli jemeniläisiä tai saudiarabialaisia. Jemeniläisillä ei ollut juurikaan toivoa saada viisumia Yhdysvaltoihin, koska heidän epäiltiin automaattisesti pyrkivän jäämään maahan laittomiksi siirtolaisiksi. Saudeilla ei sen sijaan ollut mitään vaikeuksia saada esimerkiksi opiskeluviisumeita. Peräti 15 kaapparia 19:stä oli saudiarabialaisia.

Kukaan tekijöistä ei yrittänyt maahan salaa, vaan kaikki tehtiin omilla nimillä ja henkilöhistorialla, jonka piti olla mahdollisimman puhdas.

Lue lisää: Patricia ehti sanoa puhelimeen vain ”voi luoja” – armoton kuolemanlinja jakoi WTC:n pohjoistornin kello 8.46

”Länsimaistuneet” kaapparit

Iskun ydinjoukoksi valikoitui nelikko Saksasta.

Hampurissa opiskelleet Mohammed Atta, Marwan al-Shehhi, Ziad Jarrah ja Ramzi bin al-Shibh olivat radikalisoituneet paikallisen moskeijan vaikutuspiirissä ja matkustaneet lopulta Afganistaniin kouluttautumaan pyhään sotaan.

Miehet olivat fanatisoitumisvuosinaan kasvattaneet pitkät parrat ja pukeutuneet viittoihin, mutta palasivat Saksaan muuttuneina miehinä. Kyseessä oli toinen al-Qaidan nerokas harhautuskeino: täydellinen ulkoinen länsimaistuminen.

Nelikko oli löytö al-Qaidalle: fiksu ja kielitaitoinen. Aivan ensimmäisinä Yhdysvaltoihin lähetetyt saudiarabialaiset terrorikandidaatit olivat törmänneet kieliongelmiin yrittäessään kirjautua lentokouluihin. Samaa ongelmaa ei ollut Hampurin nelikolla.

Atta, al-Shehhi ja Jarrah valikoituivat konekaappausten lentäjiksi. Sen sijaan Ramzi bin al-Shibhistä ei koskaan tullut marttyyriä, koska hän oli jemeniläinen. Hänestä tuli solun yhteyshenkilö ja rahoituksen järjestelijä Euroopassa.

Neljänneksi lentäjäksi nimettiin Hani Hanjour, joka oli täydellinen kokelas. Hänellä oli jopa valmiina lentolupakirja Yhdysvalloissa.

Tulevat itsemurhaterroristit siirtyivät Yhdysvaltoihin kesällä 2000. Alkoi valmistautumisen vaarallisin vaihe heidän kannaltaan.

Yhdysvaltain oikeusministeriö julkaisi syyskuun lopussa 2001 kuvasarjan terrori-iskujen tekijöistä

Jälkeenpäin on ihmetelty, miten oli mahdollista, että neljä lentokoneterroristia ja 15 niin sanottua muskeliterroristia saattoivat jäädä huomaamatta Yhdysvaltain viranomaisilta. Muskeli-nimitys viittaa siihen, että miesten ainoa tehtävä oli nujertaa ja pitää kurissa lentokoneiden matkustamohenkilökunta.

– He käytännössä piileskelivät kaikkien nenän edessä. He sulautuivat väestöön samalla tavoin kuin heidän kaappaamansa koneet sulautuivat tavalliseen lentoliikenteeseen, kuvaili USA Todayn vastikään haastatteleman New Jerseyn osavaltion entinen oikeusministeri ja Yhdysvaltain 9/11-komission neuvonantaja John J. Farmer Jr.

Sulautuminen tarkoitti länsimaista elämäntyyliä – jopa miesporukoille tyypillisestä juopottelusta lähtien. Muskeliterroristit pumppasivat rautaa saleilla kuin ketkä tahansa kuntoilijat.

Kriittisimpiä kiinnijäämispaikkoja olivat lentokoulut ja asuinpaikat, mutta niitä vaihdettiin tiheään. Miehet olivat jakaantuneet Floridaan, Kaliforniaan ja New Jerseyyn, ja he ottivat lentotunteja myös Arizonassa ja Minnesotassa.

He kommunikoivat keskenään mahdollisimman vähän ja silloinkin esimerkiksi anonyymien postilokeroiden avulla. He liikkuivat vuokra-autoilla ja soittivat puhelinkopeista. He käyttäytyivät kaikessa huomiota herättämättä. He pitivät normaalisti yhteyttä perheisiinsä ulkomailla.

On mahdollista, että kaappareilla oli apureita, jotka ovat edelleen vapaalla jalalla. Mutta on myös mahdollista, että monet heidän perheissään ja tukiverkostoissaan eivät lainkaan tienneet, mitä miehet hautoivat, vaan auttoivat vain hyvää hyvyyttään maanmiestään ulkomailla.

Miesten varsinainen päämäärä oli tarkoin varjeltu salaisuus.

Mohammed Atta ja ainakin kolme muuta kaapparia asuivat jonkin aikaa tässä talossa Floridan Coral Springsissä.

Viranomaiset töpeksivät

Al-Qaidan verkosto oli vuosia Yhdysvaltoja vastaan taisteltuaan ja pakoiltuaan oppinut sopeutumaan vastustajan metodeihin ja esimerkiksi kuuntelukeinoihin.

Kaappareiden käytössä oli koodisanastoa. Myöhemmin kiinni jääneeltä Ramzi bin al-Shibhiltä saatujen tietojen mukaan iskukohteille oli annettu ”yliopistolliset” nimet: World Trade Center oli ”arkkitehtuuri”, puolustusministeriö Pentagon oli ”kuvataide”, Washingtonin Capitol-rakennus ”oikeustiede” ja Valkoinen talo ”politiikka”.

Jos joku olisi sattunut kuuntelemaan, siinä kaksi ulkomaista opiskelijaa vain keskusteli oppiainemahdollisuuksistaan.

Mutta kukaan ei kuunnellut tai pannut merkille.

Terrori-iskun onnistuminen johtui hyvin todennäköisesti myös Yhdysvaltain tiedustelun tökeröistä virheistä.

Kaksi muskeliterroristia Nawaz al-Hazmi ja Khalid al-Mihdhar olivat saapuneet Kaliforniaan ensimmäisen kerran jo vuoden 2000 alussa, ja ulkomaantiedustelupalvelu CIA tiesi heidän al-Qaida-kytköksistään. Mutta tietoja ei välitetty kotimaan tiedustelusta vastaavalle liittovaltion poliisille FBI:lle. Näin miesten liikkeitä Yhdysvalloissa ei seurattu.

Liittovaltion poliisin agentti Ken Williams puolestaan kirjoitti heinäkuussa 2001 kuuluisan niin sanotun Phoenix-muistion, jossa hän varoitti Osama bin Ladenin pyrkivän lähettämään terroriepäiltyjä opiskelemaan lentämistä Arizonan osavaltiossa. FBI:n päämajassa muistio hautautui muiden asioiden alle ja kiinnitti huomion vasta iskujen jälkeen.

Tämä oli anteeksiantamatonta siinäkin valossa, että samaan aikaan amerikkalaisviranomaisten saamat hajanaiset tiedustelutiedot terroriuhasta olivat lisääntyneet hälyttävästi. Bin Ladenin raportoitiin suunnittelevan ”huomattavaa” iskua.

– Järjestelmä vilkkui punaisella, kuvaillaan 9/11-komission raportissa.

Osama bin Laden pitämässä puhetta Afganistanissa toukokuussa 1998.

Kukaan ei onnistunut yhdistämään lankoja. Al-Hazmin ja al-Mihdharin Kalifornian rekistereissä oleva auto kiinnitti paikallispoliisin huomion New Jerseyssa heinäkuussa 2001, ja poliisi teki haun tietokantaan. Se ei tuottanut tulosta, koska CIA ei ollut raportoinut miehistä.

Aamulla 11. syyskuuta 19 konekaapparia nousivat neljään matkustajakoneeseen Yhdysvaltain itärannikolla. Koneiden määränpää oli mahdollisimman kaukana länsirannikolla, jotta niiden tankeissa olisi paljon polttoainetta.

Metallinpaljastin hälytti ainakin yhden ryhmän kohdalla. Miehet kuitenkin pääsivät läpi, koska esimerkiksi kynsisakset ja -viilat kiellettiin lennoilla vasta heidän terroritekonsa jälkeen.