Kabulissa piileskelevä perheenäiti ei näe Talebanin muuttuneen: ”Löytänyt uusia tapoja nujertaa vastustajansa”

Afganistanin naiset ovat jopa valmiita tarttumaan aseisiin Talebania vastaan, kirjoittaa Kabulissa piileskelevä ”Nasrin”. IS julkaisee artikkelin turvallisuussyistä salanimellä.

Onko Taleban muuttunut? Tai muuttuuko tämä ryhmä koskaan?

Olemme saaneet itse nähdä vastauksen näihin kysymyksiin viime päivinä. Ainakaan Afganistanin naisten näkökulmasta Taleban ei ole muuttunut. Liikkeen lähestymistapa Afganistanin hallitsemiseen on pysynyt täysin samana kuin ennenkin. Se on vain löytänyt uusia tapoja nujertaa vastustajansa.

Taleban ei usko sananvapauteen, naisten oikeuksiin eikä ihmisoikeuksiin. Liike yrittää heikentää näitä arvoja eri tavoin.

Noin 20 päivää sitten Taleban otti hallintaansa yli 90 prosenttia Afganistanista.

Hiljattain pidetyssä tiedotustilaisuudessa Taleban linjasi median toimintaa tällä tavalla: "Sisällön ei pidä olla islamin arvojen vastaista, raportoinnin tulee olla puolueetonta, eikä sisältö saa loukata Afganistanin kansallisia etuja."

Mikä on totuus käytännössä? Useimmat paikalliset tiedotusvälineet on tänä aikana suljettu. Kansallista mediaa on painostettu ja uhkailtu. Monet journalistit, erityisesti naiset, ovat menettäneet työnsä.

Afganistanin yleisradioyhtiö on menettänyt koko maata palvelevan tiedotusvälineen asemansa. Siitä on tullut Talebanin oma tiedotuskanava.

Pidättämällä monien yksityisten mediayhtiöiden toimittajia sekä Kabulissa että maakunnissa Taleban on osoittanut, ettei se siedä mitään faktoihin perustuvaa tiedonvälitystä.

Kysyin monilta naisilta tätä artikkelia varten, mitä mieltä he ovat Talebanista. Useimmiten nousi esille se, että aseistautuneet Talebanin taistelijat ovat kohdelleet julmasti naisia ja kansalaisoikeusaktivisteja Kabulissa ja Heratissa. Tämä osoittaa, ettei Taleban usko naisten oikeuksiin ja että se voi tarvittaessa avata tulen naisia kohti milloin tahansa.

Luodit ovat Talebanin ainoa vastaus kansalaisten vaatimuksiin. Se kertoo, että talebanit ovat raakalaisia. He ovat aina olleet sellaisia, ja heistä on tullut yhä raakalaismaisempia. Heidän mielestään työtä tekevät ja yhteiskunnan toimintaan osallistuvat naiset ovat uskottomia.

Afganistanin naiset sanovat puolestaan, etteivät he halua menettää saavutuksiaan viimeisen kahden vuosikymmenen ajalta. Siksi he aikovat jatkaa taistelua.

Aiomme siis osoittaa edelleen mieltä, joka on kaikkien kansalaisten oikeus. Jatkamme työtä naisten oikeuksien järjestöissä. Kohotamme äänemme sosiaalisessa mediassa – Facebookissa, YouTubessa ja Twitterissä. Monissa maakunnissa naiset ovat jopa valmiita tarttumaan aseisiin ja liittymään taisteluun Talebania vastaan saavuttaakseen oikeutensa.

Meillä on monia historiallisia esikuvia, kuten Maiwandin Malalai ja Rabia Balkhi*. Ja nyt meillä on naisia, jotka ovat valmiita vuodattamaan verta oikeuksiensa ja 20 viime vuoden saavutustensa puolesta.

Joko kynällä tai kiväärillä, iskulauseemme on: Afganistanin naiset, pitäkää kiinni oikeuksistanne.

Taleban väitti, että se muodostamaa kaikista väestöryhmistä koostuvan monipuolisen hallituksen ja takaa naisten oikeudet islamilaisten periaatteiden mukaisesti.

Uuden väliaikaisen hallituksen kokoonpano julkistettiin viime viikolla. Emme ole siihen tyytyväisiä. Yhtäkään naista ei nimitetty ministeriksi. Naisten asioiden ministeriö poistettiin hallintorakenteesta ja lakkautettiin kokonaan. Se turhautti kaikkia naisia, erityisesti hyvin koulutettuja. Useimmat naiset ovat sitä mieltä, ettei Taleban usko lainkaan ihmisoikeuksiin, puhumattakaan naisten oikeuksista.

Talebanin hallituksella ei ole kansan luottamusta. Koko maassa piti tänään torstaina olla mielenosoituksia hallitusta vastaan, mutta Taleban varoitti niiden järjestämisestä.

Näyttää siis siltä, ettei Taleban ole muuttunut. Siitä on tullut entistäkin väkivaltaisempi. Uskaltaisin väittää, noin 80 prosenttia afganistanilaisista on turhautunut. Erityisesti nuoren sukupolven edustajat.

Mitä koulutukseen tulee, useimmissa Afganistanin maakunnissa tytöt voivat käydä koulua vain kuudenteen luokkaan asti ja hakeutua korkeakouluihin erittäin tiukkojen rajoitusten kautta. Heidän täytyy pukeutua Talebanin määräysten mukaisesti. Heidät pitää erottaa pojista luokkahuoneissa. Monien opiskelijoiden mielestä tämä on sukupuoleen perustuvaa syrjintää, mikä jo sinänsä aiheuttaa monia ongelmia.

Luottamus naapurimaa Pakistaniin on myös matala. Afganistanilaiset ovat sitä mieltä, että Taleban on Pakistanin jatke, joka käy sotaa sen puolesta. Pakistanin strateginen vaikutus on vahva koko alueella.

Kun Taleban hyökkäsi Panjshirin laakson kapinallisia vastaan, se sai tiettävästi tukea Pakistanin asevoimilta. Pakistanin ilmavoimien koneiden kerrotaan pommittaneen kapinallisia.

Kaikki tietävät, että Pakistan on aina tukenut Talebania. Se johtuu Durandin linjasta – Pakistania suosivasta rajalinjasta maiden välisellä heimoalueella. Afganistan ei ole tunnustanut rajalinjaa.

Uskommeko me tulevaisuuteen?

Emme. Kaikki Afganistanissa epäröivät oman ja lastensa tulevaisuuden puolesta. Ihmiset kaikkialla harkitsevat pakenemista Afganistanista ja Talebanin hallinnosta.

Artikkelin kirjoittaja on media-alalla toiminut perheenäiti, jolla on kolme alaikäistä lasta. Ilta-Sanomat on varmistanut hänen henkilöllisyytensä ja työhistoriansa.

*Maiwandin Malalai oli 1880-luvulla brittejä vastaan taistellut afgaaninainen, maansa kansallissankareita. Rabia Balkhi puolestaan kirjoitti persiankielistä runoutta samanidien dynastian aikana 900-luvulla.