Taleban ruoski Kabulissa protestoineita naisia – ”Miksi ja kuinka kauan meidän tulisi sietää tätä?”

Pelkistä miehistä koostuva uusi hallitus ja pelätyn moraalipoliisin paluu ajoivat naiset kaduille protestoimaan myös keskiviikkona. Pitkän linjan naisaktivistin mukaan Afganistanin nuori sukupolvi ei enää pelkää ”Talebanin ruoskaa”.

Taleban-taistelijat vastasivat keskiviikkona Kabulissa naisten järjestämään hallituksen vastaiseen protestiin ruoskimalla sekä lyömällä kepeillä sen osanottajia. Asiasta uutisoivan CNN:n haltuunsa saamilla videoilla naisten kuultiin huutavan muun muassa ”Eläköön Afganistanin naiset”.

Paikalla nähtiin myös kylttejä, joiden iskulauseina oli muun muassa ”Yksikään hallitus ei voi kieltää naisten läsnäoloa” sekä ”Tulen laulamaan vapaudesta uudestaan ja uudestaan”. Osa paikalla olleista kantoi mukanaan myös kuvia Ghorissa aiemmin tällä viikolla kuolleesta, raskaana olleesta naispoliisista, jonka murhaamisesta Talebania syytetään.

Silminnäkijöiden mukaan myös monet paikalla olleista toimittajista saivat osansa Talebanin väkivallasta.

Tiistaina Kabulissa järjestetyssä protestissa vaadittiin naisille oikeuksia sekä vastustettiin Pakistania ja sen tiedustelupalvelua ISI:ä Talebanin valvovan silmän alla.

Artikkelin yläosassa olevalla videolla on nähtävissä kuvaa tiistaina Kabulissa järjestetystä mielenosoituksesta.

Kolme viikkoa sitten Kabulin valtauksen myötä vallan Afganistanissa ottanut Taleban julkisti tiistaina uuden hallituksensa kokoonpanon. Ministerinpestit täytettiin pitkälti liikkeen veteraanijohtajilla, joista monet olivat mukana jo sen edellisessä hallituksessa vuosina 1996–2001.

Elokuun puolivälin jälkeen eri puolilla maata on nähty useita nuorten naisten protesteja, joissa Talebania on vaadittu kunnioittamaan naisten oikeuksia. Vaikka Taleban on väittänyt maltillistuneensa sitten vuosituhannen vaihteen, Kabulin ulkopuolelta on kuulunut tasaiseen tahtiin raportteja esimerkiksi naisten sulkemisesta koteihin.

Tiistaina Kabulissa mielenosoitukseen osallistunut nainen kävi kiivasta keskustelua Taleban-taistelijan kanssa.

Reutersin mukaan myös näissä protesteissa on nähty ruoskan käyttöä mielenosoittajia kohtaan.

– Taleban todella rakastaa ihmisten ruoskimista. Koko heidän asenteensa naisia kohtaan vaikuttaa lähes siltä, että me kuvotamme heitä, kabulilainen pitkän linjan naisasia-aktivisti Mahbouba Seraj, 73, kertoi uutistoimistolle.

– Mutta tällä kertaa se ei toimi. Afganistanin nuori sukupolvi ei ole nähnyt Talebanin ruoskaa. He eivät tunne sellaista pelkoa, Seraj jatkoi.

Hallituksen julkistamisen yhteydessä Taleban ilmoitti myös tuovansa takaisin niin sanotun moraalipoliisin, viralliselta nimeltään ”Opastuksen ja kutsumuksen ministeriön”. Vastaava elin valvoi Talebanin sanelemien sääntöjen noudattamista myös 20 vuotta sitten, herättäen kauhua kansalaisten keskuudessa.

Ministeriön käynnistäminen on lisännyt epäilyksiä Talebanin lupauksia kohtaan.

Talebanin tiedottajan Suhail Shaheenin mukaan uusi ministeriö keskittyy lähinnä saarnaamiseen, mutta hän kieltäytyi kommentoimasta sen suhtautumista naisten kohteluun.

– Tulevaisuus näyttää, Shaheen kertoi Reutersille.

Taleban-taistelijat uhkailivat mielenosoittajia tiistaina Kabulissa.

Kabulissa hallituksen julkistaminen sai sadat naiset jalkautumaan kadulle jo tiistaina. Naisten oikeuksien vaatimisen lisäksi mielenosoituksessa kritisoitiin Pakistania, koska sen katsotaan tukevan Talebania.

Tuolloin mielenosoittajat joutuivat kuitenkin pakenemaan suojaan Talebanin jäsenten ilmaan ampumien varoituslaukausten vuoksi. Sosiaalisessa mediassa levisi myös videoita, joilla Taleban-taistelijat vaikuttivat hakkaavan kepeillä burkiin pukeutuneita naisia.

– Me emme ole karjalauma tai lukutaidottomien joukko, joka tarvitsee pamppumiehiä valvomaan ja johtamaan meitä. Olemme kaikki koulutettuja naisia, jotka tulevat kunniallisista perheistä. He hakkasivat osan ystävistämme kepeillä ja uhkasivat heitä ilmaan ampumisella, mutta me emme suostu luopumaan oikeuksistamme, mielenosoitukseen osallistunut opiskelija Sharifa Qayumi, 23, sanoi.

Keskiviikon mielenosoituksessa vastustettiin niin ikään uutta hallitusta sekä naisten täydellistä puuttumista sen riveistä. CNN:lle nimettömänä puhunut aktivisti kertoi osan mielenosoittajista saaneen iskuja Talebanin ruoskasta sekä kehotuksia mennä kotiin ja ”hyväksyä emiraatti”.

– Miksi meidän pitäisi hyväksyä emiraatti, kun meitä ei oteta siihen mukaan eikä meille anneta oikeuksia? nuori nainen kysyi.

Hän vaati myös paikan päällä pidätettyjen toimittajien vapauttamista.

– Kaikki ne miehet, jotka tulivat tänne kantamaan vastuutaan toimittajina, pidätettiin. Miksi ja kuinka kauan meidän tulisi sietää tätä?

Mielenosoittajien, protestia kadun varrella seuranneiden ihmisten sekä paikallisten toimittajien lisäksi uhkaavien tilanteiden eteen joutui myös Kabulissa työskentelevä Los Angeles Timesin valokuvaaja Marcus Yam.

– Samaan aikaan kuin osa heistä yritti kajota minuun, paikalla oli myös taistelija, joka häiriköi jatkuvasti ja mutisi yhdessä kohtaa ”ulkomaalainen”. Siinä oli myös muita, jotka seisoivat ympärillä ruoskat valmiina, Yam kertoi.