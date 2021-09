Paljastus konservatiivisen piispan eron syistä kuohuttaa Espanjaa – rakastui satanistis-eroottista fiktiota kirjoittavaan naiseen

Katolisen kirkon ”nousevaksi tähdeksi” kuvailtu Xavier Novell yllätti elokuussa eroamalla piispanvirastaan henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Espanjaa kuohuttaa sunnuntaina julkisuuteen tullut paljastus Solsonan piispan Xavier Novellin, 52, viimekuisen eron todellisesta syystä. Espanjan katolisen kirkon ”nousevana tähtenä” pidetty ja vuonna 2010 maan nuorimmaksi piispaksi noussut Novell ilmoitti elokuun loppupuolella yllättäen eroavansa virastaan.

Kirkko kertoi tuolloin Novellin eron perusteeksi ”erittäin henkilökohtaiset syyt”, eikä taustoja avattu sen yksityiskohtaisemmin.

Sunnuntaina piispan ero nousi jälleen uutiseksi, kun Espanjan katolisen kirkon asioista uutisoiva Religión Digital -sivusto paljasti Novellin eron todelliseksi syyksi rakkaussuhteen Silvia Caballol -nimiseen naiseen.

Aiemmasta avioliitostaan eronnut kahden lapsen äiti ja psykologi Caballol, 38, tunnetaan Espanjan median mukaan satanismilla sävytetyn eroottisen fiktion kirjoittajana. BBC kertoo naisen julkaisseen muun muassa Amnesia-nimisen romaanitrilogian sekä teoksen nimeltä El infierno en la lujuria de Gabriel (Gabrielin himon helvetti).

Yhden kirjan takakannessa lukijalle luvataan muun muassa ”matkaa sadismiin, hulluuteen ja himoon sekä hyvän ja pahan väliseen kamppailuun”. Kirjan juonen mainitaan mainitaan ravistelevan lukijan arvoja ja uskonnollisia näkemyksiä.

The Timesin mukaan Caballol mainitsee ansioluettelossaan käyneensä kursseja muun muassa seksologiasta, joogasta, katolilaisuudesta sekä islamista.

Paljastus Novellin ja Caballolin suhteesta on kuohuttanut myös siksi, että Solsonan piispa on tunnettu ultrakonservatiivisena kirkonmiehenä, joka on puhunut aktiivisesti muun muassa kyseenalaisena pidetyn homoseksuaalien eheyttämisterapian puolesta.

Novellin kerrotaan myös erikoistuneen eksorsismiin eli pahojen henkien karkottamiseen manaamalla. Kiistanalaista huomiota hän on herättänyt seksuaalivähemmistöjä koskevilla näkemyksillään sekä tukemalla äänekkäästi Katalonian itsenäisyyspyrkimyksiä.

Novellin on kerrottu etsivän nyt Barcelonan alueelta uutta työtä agronomina.

Religión Digital -sivusto kertoi Novellin myöntäneen, että hän on rakastunut ja haluaa hoitaa asiat ”oikein”. Muutoin suhteen osapuolet eivät ole julkisesti kommentoineet paljastusta, ja myös kirkon edustajat ovat sanoneet asian kuuluvan edelleen Novellin henkilökohtaisten asioiden piiriin.

Kohu on herättänyt Espanjassa jälleen keskustelua katolisen kirkon pappeja velvoittavasta selibaatista. Paikallisessa mediassa esiin on kaivettu myös Novellin El Mundo -lehdelle vuonna 2011 antama haastattelu.

– Tässä maailmassa eläessä on aina olemassa pieni avoin haava, halu, ja vielä enemmän. Jos eläisin luostarissa, tämä olisi toisenlaista. Koska on kauniita naisia, ja kesäisin he tapaavat hieman olla peittämättä itseään. On harjoiteltava ja koulutettava itseään katsomaan kunnioittavasti. Mutta Jumalan avulla voin elää rauhassa, Novell kertoi lehdelle tuolloin.