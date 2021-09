Sari sanoo tavanneensa Peter Nygårdin hotellin yökerhossa syksyllä 1987. Selvityksessä on, voiko hän liittyä Yhdysvalloissa nostettuun ryhmäkanteeseen Nygårdia vastaan.

Suomalainen Sari kertoo Discovery+:n dokumenttisarjassa kohtaamisestaan miljonääri Peter Nygårdin kanssa Helsingin yöelämässä vuonna 1987. Sari väittää Nygårdin raiskanneen hänet hotellihuoneessa.

Sari kertoo Peter Nygård: Naamion takana -sarjan viimeisessä jaksossa, kuinka hän oli 17-vuotiaana päässyt väärennettyjen henkilöllisyyspapereiden turvin Hotelli Hesperian yökerhoon. Siellä hän kertoo tavanneensa pitkätukkaisen miehen, jolla oli "jenkkihymy”.

– Jossain vaiheessa iltaa päädyin juttelemaan Peter Nygårdin kanssa. Siihen aikaan oli Helsingissä harvinaista tavata ylipäätään englantia puhuvia henkilöitä. Halusin treenata vieraalla kielellä keskustelua, Sari kertoo dokumentissa.

Peter Nygård saapui yksityiskoneella Suomeen syys-lokakuun vaihteessa 1987.

Sarin mukaan ensivaikutelma Nygårdista oli, että mies oli mukava ja kohtelias. Hän kertoo, ettei muista, kuinka kauan keskustelu kesti. Hän kertoo, ettei muista, miten päätyi Nygårdin kanssa hotellihuoneeseen. Sarin mukaan ainoa muistikuva on pitkän hotellikäytävän punertava matto.

– Seuraava selkeämpi muistikuva on havahtumista ympäristöön. Muistan selkeästi, että sanoin ei suomeksi, englanniksi. Mutta se havahtuminen oli sellaista kuin heräisi anestesiasta. Kuulee jo asioita, mutta ei vielä näe kunnolla eikä pysty liikkumaan, Sari sanoo dokumenttisarjassa.

– Tunsin, että hän oli siinä päällä. Hän ei reagoinut mitenkään siihen, että sanoin ei ja työnsin pois. Tuntuu, että välillä se oma tajunta hävisi.

Sari väittää Nygårdin jättäneen hänelle tuhannen markan setelin ennen kuin nuori tyttö poistui paikalta. Hän kertoo hävenneensä rahan ottamista, mutta ajatelleensa, että se oli eräänlainen ”kipuraha”.

– Sitä on usein miettinyt, että miksi juuri minä. Ilmeisesti hän on joidenkin ihmisten kohdalla nähnyt paljon vaivaa. Missit, mallit julkkikset. Ehkä siellä väleissä on sitten me tavalliset ihmiset, joita on hyväksikäytetty, koska he ovat olleet siinä kätevästi saatavilla.

IS ei ole pystynyt varmentamaan dokumentissa väitettyjä tapahtumia muista lähteistä.

Sari kertoo dokumentissa, että parhaillaan selvityksessä on, voiko hän liittyä Yhdysvalloissa nostettuun ryhmäkanteeseen Nygårdia vastaan.

Ryhmäkanteeseen on liittynyt IS:n tietojen mukaan yli 120 naista. He syyttävät kanteessa Nygårdia seksiringin pyörittämisestä ja useista seksuaalirikoksista. Lisäksi Nygårdin lähipiiriä vastaan on nostettu siviilikanteita.

Ryhmäkanteen käsittely on keskeytetty Nygårdia vastaan nostettujen liittovaltiotason syytteiden takia. Nygårdia syytetään Yhdysvalloissa muun muassa seksikaupasta.

Nygård on vangittuna Winnipegissä, Kanadassa ja odottaa luovutusoikeudenkäynnin alkua. Hän on edustajiensa kautta torjunut usein syytökset ja sanonut, ettei ole tehnyt mitään lainvastaista. Nygårdia ei ole tuomittu rikoksesta.

Sari on aiemmin puhunut Helsingin Sanomille. Lehti kertoi tuolloin, että Nygårdin vierailusta Suomessa kirjoitettiin paljon. HS:n jutun mukaan mukaan Sarin ilmoittama ajankohta ja paikat täsmäävät Nygårdin vierailun kanssa.

Nygårdin kunniaksi oli järjestetty juhlat Kanadan suurlähetystössä, jonka sulkemista Nygård oli ollut mukana estämässä. Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Aarne I. Välikangas antoi tuolloin Nygårdille Helsinki-mitalin.

HS:n mukaan Nygårdin ystävä Aira Samulin oli illalla järjestänyt Hotelli Hesperian yökerhossa juhlat, jonne oli kutsuttu myös Nygårdin suomalaisia sukulaisia. Nygård majoittui Hotelli Hesperian viereisessä Hotelli Inter-Continentalissa presidentti­sviitissä.

Samulin kertoi HS:lle, että Nygård oli puhunut useiden naisten kanssa illan aikana, mutta ei pystynyt sanomaan, jutteliko Nygård juuri Sarin näköisen naisen kanssa.

