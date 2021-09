Putinin ilonpilaaja asuu maanpaossa Vilnassa – ensi viikolla hän yrittää olla taas Kremliä ovelampi

Vilna, Liettua

Jos pitäisi laittaa Kremlin eniten inhoamia – tai pelkäämiä – ihmisiä numerojärjestykseen, Uralilla syntynyt it-asiantuntija ja kolmen lapsen isä Leonid Volkov, 40, olisi kärkikymmenikössä.

Nimittäin pitkälti juuri Volkoviin henkilöityy Aleksei Navalnyin ideoima älykäs äänestäminen eli umnoe golosovanie, joka on Venäjän opposition ainoa toivo viikon kuluttua pidettävissä parlamenttivaaleissa.

Volkov on kaiken lisäksi se henkilö, jonka ripeyden ja suhteiden avulla saksalainen ambulanssikone saatiin nopeasti ilmaan reilu vuosi sitten hakemaan hermomyrkkykoomassa virunutta Navalnyia Omskista Berliiniin.

IS tapasi Volkovin Liettuassa, jossa hän on elänyt Vladimir Putinin valtakoneistoa pakoillen jo parin vuoden ajan.

Maanpakolaisuudestaan huolimatta Volkov liikkuu Vilnassa avoimesti ja tekee tapaamisehdotuksen keskustakahvilaan, joka on yksi hänen suosikkipaikoistaan.

Ja on kuin hän tekisi tahallaan Venäjän mahdollisten agenttien seurantatyön helpoksi. Hänellä on yllään musta t-paita, jonka rintamuksessa lukee isoilla kirjaimilla: ”Vapauttakaa Navalnyi.”

– Jos miettisin koko ajan, onko Putin lähettänyt miehiä perääni, en voisi tehdä työtäni ja vaipuisin vainoharhaisuuteen. Sitä ei siis kannata ajatella, vaikka tietenkin joitakin turvatoimia on tehtävä, Volkov selittää toimintatapaansa.

Leonid Volkov on liki koko ajan on-line. Venäjän vallanpitäjät yrittävät parhaillaan kieltää, sulkea tai häiritä eri tavoin Aleksei Navalnyin avustajien pyörittämiä somekanavia.

Kun Venäjän vaalihuoneistot avautuvat perjantaina 17. syyskuuta, Volkovilla on edessään ympäripyöreitä päiviä internetin äärellä.

Volkov pyörittää Navalnyin kanavaa YouTubessa ja useissa muissa sosiaalisen median kanavissa – tai ainakin yrittää pyörittää. Venäjän viranomaiset ovat nimittäin sulkeneet jo useita Navalnyin liikkeen sivustoja ja vaatineet hakukoneita estämään älykkään äänestämisen sivujen näkymisen hakutuloksissa.

Navalnyin tiimi luottaa kuitenkin siihen, että älypuhelimille räätälöityä puhelinsovellusta viranomaiset eivät voi noin vain sulkea, vaikka häirintää yritetäänkin.

Älykäs äänestäminen -protesti on tarkoitus käynnistää jo keskiviikkona 15. syyskuuta, sillä sen jälkeen ehdokaslistojen muuttaminen ei ole enää sallittua.

Venäläiset voivat tuolloin avata Navalnyin tukijoiden luoman puhelinsovelluksen ja syöttää sinne oman äänestyspaikkansa osoitteen. Sovellus tarjoaa vastaukseksi suosituksen henkilöstä ja puolueesta, joille äänet kannattaisi keskittää juuri kyseisessä vaalipiirissä.

Mikäli Venäjän viranomaiset onnistuisivat tukkimaan kaikki muut viestintäkeinot, Volkov on jo valmistautunut lukemaan suositeltavien ehdokkaiden nimiä päivät pääksytysten YouTubessa kolmipäiväisten vaalien ajan.

” Olemme tehneet ihmisistä vaalivoittajia vastoin heidän omaa tahtoaan.

Volkovia hymyilyttää jo etukäteen, sillä hän tietää monien ehdokkaiden yllättyvän vielä pahanpäiväisesti saamastaan vaalisuosiosta.

– He eivät tiedä etukäteen, keitä me suosittelemme – eivätkä he voi kieltäytyä meidän suosittelustamme. Meillä on ollut takavuosina jo useita tapauksia, jolloin olemme tehneet ihmisistä vaalivoittajia vastoin heidän omaa tahtoaan.

Volkovin mukaan yksi tällainen temppu onnistui Moskovan kaupunginduuman vaaleissa 2019. Oppositio yritti tuolloin saada ensin omaksi ehdokkaakseen Mihail Hodorkovskin lähipiiriin kuuluvan Aleksandr Solovjovin, jota ei suostuttu rekisteröimään. Samaan aikaan ehdolle ilmestyi kuitenkin yllättäen tämän kaima, täysin tuntematon Aleksandr Solovjov Oikeudenmukaisen Venäjän listoilta.

– Suosittelimme keskittämään äänet tälle toiselle Solovjoville, joka oli tarkoitettu alkujaan vain johtamaan harhaan äänestäjiä ja viemään ääniä mahdolliselta oikealta Solovjovilta. Ja hän pääsikin läpi, Volkov myhäilee.

Aleksei Navalnyi on nyt vankileirillä Venäjällä, koronasääntöjen rikkomisesta tuomittu Kira Jarmysh on lähtenyt maasta vastikään ja Leonid Volkov on maanpaossa Liettuassa.

Älykkään äänestämisen idea on juuri siinä, että Navalnyin kannattajat eivät edes yritä äänestää parasta tai heille poliittisesti läheisintä ehdokasta.

Aidosti oppositiomielisiä ehdokkaita ei nimittäin ole ehdolla näissä vaaleissa juuri lainkaan, sillä koko prosessi on muutettu neuvostotyyliseksi, valtakoneiston ennalta päättämien sopivien ehdokkaiden hyväksymisrituaaliksi. Kaikki Navalnyiin kytkeytyvät ihmiset on rinnastettu puolestaan oikeuden päätöksellä terroristeihin ja heidän ehdokkuutensa on estetty.

– Ainoa tavoitteemme on estää nyt Yhtenäisen Venäjän ehdokkaita pääsemästä läpi, eli yhtään heistä emme tule suosittelemaan, Volkov selittää.

Navalnyin tiimi aikookin suositella eri alueilla esimerkiksi kommunistien tai Vladimir Zhirinovskin puolueen ehdokkaita vain Yhtenäisen Venäjän kiusaksi. He yrittävät myös tunnistaa eri pienpuolueisiin kylvetyt Kremlin-mieliset peite-ehdokkaat ja välttää heidän suosittelemistaan, jotta duumaan menisi läpi mahdollisimman monta sellaista henkilöä, joita Kreml ei ole itse suunnitellut haluavansa parlamenttiin.

Leonid Volkov osallistui Boris Nemtsovin muistomielenosoitukseen maaliskuun 1. päivänä vuonna 2015 yhdessä Julia Navalnajan kanssa. Putin-kriitikko Nemtsov oli surmattu ampumalla Kremlin läheiselle sillalle vain pari päivää aiemmin.

Normaaliin demokratiaan tottuneen suomalaisen korviin älykäs äänestäminen saattaa kuulostaa pikemminkin älyttömältä – mutta niin kuulostavat myös Venäjän vallanpitäjien keinot tukahduttaa opposition ehdokkaita.

Vastikään Pietarista tuli tietoon, että siellä on turvauduttu duumanvaalien yhteydessä pidettävissä paikallisparlamentin vaaleissa klassiseen kaimaehdokkaiden taktiikkaan. Demokratiamieliselle Boris Vishnevskille on ilmaantunut peräti kaksi muuta samannimistä vastaehdokasta, jotka ovat jopa ulkonäöltään samanlaisia.

Trollauksen systemaattisuudesta kertoo se, että kaimaehdokkaiden kerrotaan ottaneen itselleen vasta vastikään Boris Vishnevski -nimen. Ulkonäön muuttaminen on sen sijaan tapahtunut ilmeisesti vain vaalimainosten photoshoppauksella.

(Alla on yksi esimerkki Leonid Volkovin videoista.)

Viikko sitten venäläinen oikeusistuin kielsi puolestaan internetin hakukoneita näyttämästä Navalnyin älykkään äänestämisen sivuja sillä perusteella, että täsmälleen samanlainen Älykäs äänestäminen -logo on rekisteröity vastikään erään yrityksen tavaramerkiksi.

Epäilykset Venäjän turvallisuuspalvelun osuudesta yllättävään tavaramerkkikiistaan heräsivät, kun logon omijaksi paljastui Etelä-Venäjällä toimiva pikkuriikkinen lampaanvillaa myyvä ja jalostava yritys nimeltä Woolintertrade.

Navalnyin avustajia vastaan Venäjä on nostanut puolestaan lukemattomia rikossyytteitä ja ryhtynyt pakottamaan heitä systemaattisesti ulos maasta.

Volkovia itseään syytetään esimerkiksi koronasääntöjen rikkomisesta, alaikäisten houkuttelusta laittomiin mielenosoituksiin sekä kielletyn ääriliikkeen rahoittamisesta. Venäjä haluaisi hänet Liettuasta takaisin kotimaahansa tuomiolle, mutta luovutuspyyntöihin ei ole suostuttu.

Navalnyin järjestöjen toiminta on kielletty Venäjällä ääritoimintalakien perusteella, eli Korruption vastainen säätiö rinnastetaan käytännössä terroristeihin. Kuvassa miliisi pidättää miestä, joka kantoi elokuussa Älykäs äänestäminen -kylttiä Moskovassa.

Älykkään äänestämisen konsepti ei vakuuta läheskään kaikkia edes Venäjän opposition piirissä, mutta Volkovin mukaan se on ainoa mahdollinen protestoinnin tapa tällä hetkellä.

Vaalien boikotointi pelaisi Volkovin mukaan vain Yhtenäisen Venäjän pussiin. Samoin tapahtuisi, jos äänet hajaantuisivat sinne tänne, esimerkiksi Kremlin sallimille pienille ja näennäisille oppositiopuolueille.

Jos älykäs äänestäminen onnistuisi, 450-henkiseen duumaan pääsisi ehkä jopa kymmeniä ihmisiä, jotka eivät olisi jo valmiiksi Kremlin kaikkein lojaaleimpia käskyläisiä. Se ei olisi aitoa oppositiota, mutta Volkovin mukaan silti parempi kuin Yhtenäisen Venäjän täysi yksinvalta.

Leonid Volkovin ripeys ja suhteet olivat ratkaisevassa roolissa reilu vuosi sitten elokuussa, kun ambulanssilentokone lähetettiin hakemaan Aleksei Navalnyi Omskista Berliiniin.

Volkov on myös varma, että viime kuukausien lukemattomat lainkiristykset ja oikeusjutut Venäjällä kytkeytyvät nimenomaan presidentti Vladimir Putinin haluun kontrolloida sekä näitä duumanvaaleja että vuonna 2024 edessä olevia presidentinvaaleja.

– Kaikki, mitä Kreml tekee tällä hetkellä, on tähdätty älykästä äänestämistä vastaan. Me olemme siksi jo nyt vaalien moraalisia voittajia, Volkov sanoo.

Kremlin paniikkireaktioilla saattaa olla hänen mukaansa yksi hyväkin seuraus.

– Kreml on tehnyt nyt muutamassa kuukaudessa niin paljon kiristyksiä kuin aiempina kymmenenä vuotena yhteensä. Se muuttaa yhteiskuntaa nopeasti ja on olemassa pieni mahdollisuus, että ihmiset eivät tällä kertaa totu uusiin sortotoimiin, kuten aiemmin on käynyt.