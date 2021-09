Syyskuun 11. päivän iskujen oikeudenkäynnin valmistelu jatkui puolentoista vuoden tauon jälkeen

Syyttäjien mielestä tapaus on ollut alusta asti selvä, mutta puolustus vetoaa epäiltyjen kokemaan kidutukseen.

Yhdysvaltain laivastotukikohdassa Guantanamo Bayssa jatkui tiistaina oikeudenkäynnin valmistava käsittely vuoden 2001 syyskuun 11. päivän terrori-iskuista.

Syytteessä on viisi miestä, jotka asianajajiensa mukaan kärsivät ankaran kidutuksen pitkäaikaisista vaikutuksista sekä 15 vuotta kestäneen, kovissa oloissa eristettynä olemisen seurauksista.

Miehiä syytetään salahankkeesta, terrorismista ja liki 3 000 ihmisen murhasta. Jos heidät todetaan syyllisiksi, heitä uhkaa kuolemantuomio.

Yhdeksän vuotta vanhaan oikeudenkäyntiin tuli koronaviruspandemian vuoksi lähes puolentoista vuoden pituinen tauko. Tiistaina käsittelyä jatkettiin taas pisteestä, johon se taannoin jäi. Puolustuksen tavoitteena on kumota hallituksen todisteet sillä, että Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA on kiduttanut epäiltyjä vuosina 2002–2006.

Puolustuksen mukaan kidutus on tahrannut koko oikeudenkäynnin tuhoamalla kaikki asianmukaisen oikeudenkäynnin normit. Jos oikeudenkäynti pidettäisiin liittovaltion tuomioistuimessa Yhdysvaltain sisällä, koko jutusta olisi puolustuksen mielestä luovuttu.

Syyttäjien mielestä kaikki epäillyt tarjosivat pitäviä todisteita myös niin kutsutuissa "puhtaissa" kuulusteluissa vuonna 2007 saavuttuaan Guantanamoon. Kuva Guantanamon oikeussalista.

Loppuviikoksi luvassa on todennäköisesti puolustuksen ja sotilassyyttäjien tapaamisia.

Sotilassyyttäjät ovat kieltäytyneet luovuttamasta osaa todisteista, ja puolustusasianajajat ovat arvioineet, että oikeudenkäynnin esivaihe voi helposti kestää vielä vuodenkin verran. Varsinainen oikeudenkäynti ja mahdollinen tuomio siintävät siis vielä hyvinkin kaukana.

Epäillyt näyttäytyivät erityisin turvatoimin varustetussa sotilasoikeussalissa, jonka ympäri kulkee piikkilanka-aitoja. Kullakin heistä on oma puolustustiiminsä.

Yleisön joukossa oli iskuissa kuolleiden omaisia sekä laaja joukko toimittajia. Iskuista tulee lauantaina kuluneeksi tasan 20 vuotta.

Epäiltyjä puolustavat armeijan nimeämät puolustusasianajat sekä vapaaehtoiset asianajajat yksityiseltä sektorilta ja kansalaisjärjestöistä.

Syyttäjien näkökulmasta tapaus on ollut alusta asti selvä siinäkin tapauksessa, ettei siinä oteta huomioon CIA:n brutaaleissa kuulusteluissa saatuja tietoja. Syyttäjien mielestä kaikki epäillyt tarjosivat pitäviä todisteita myös niin kutsutuissa "puhtaissa" kuulusteluissa vuonna 2007 saavuttuaan Guantanamoon. Tuolloin kuulustelut teki liittovaltion poliisi FBI.

Puolustusasianajat näkevät, että vuoden 2007 kuulustelut olivat kaukana "puhtaista". FBI osallistui CIA:n kidutusohjelmaan, ja myös FBI:n kuulusteluissa oli asianajajien mukaan kidutuksen uhka. Näin ollen puolustus kokee, että kuulustellut puhuivat FBI:lle peläten, että kidutus aloitetaan uudelleen.

Puolustusasianajaja James Connell on painottanut, että juuri kidutuksen salaaminen on syy siihen, että epäillyt on tuotu Guantanamoon sen sijaan, että heidät olisi viety oikeuden eteen Yhdysvalloissa.