Huolitellut pukumiehet ryöstivät 10 miljoonan euron jalokivet Pariisissa – kiivas takaa-ajo keskustassa päättyi laukauksiin

Pariisin poliisi etsi tiistai-iltana edelleen skoottereilla liikenteen sekaan kadonneita epäiltyjä.

Ranskassa Pariisin poliisi onnistui tiistaina ottamaan takaa-ajon päätteeksi kiinni kaksi aseellisesta ryöstöstä epäiltyä henkilöä. Reutersin mukaan useaa muuta ryöstöön osallistunutta epäiltyä etsitään edelleen.

Kohteekseen ryöstäjät olivat valinneet Pariisin keskustassa Place Vendome -aukiolla sijaitsevan Bulgari-jalokiviliikkeen, joka oli hiljattain uudistettu. Kolme huoliteltuihin pukuihin sonnustautunutta ja raskaasti aseistautunutta ryöstäjää astui poliisin mukaan liikkeeseen hieman ennen puoltapäivää.

Saaliikseen ryöstäjät saivat jalokiviä ja koruja noin 10 miljoonan euron arvosta. Rikospaikalta osa ryöstäjistä poistui harmaalla BMW-henkilöautolla, ja useampi heidän rikoskumppaninsa pakeni liikenteen sekaan skoottereilla.

Poliisi saapui paikalle nopeasti ja lähti tavoittelemaan epäiltyjä.

Poliisit vartioivat tiistaina Pariisin Place Vendome -aukiolla ryöstön jälkeen eristettyä Bulgari-jalokuvaliikettä.

Kiivasvauhtiseksi kuvailtu takaa-ajo eteni kaupungin ydinkeskustassa noin kahden kilometrin päässä sijaitsevan Les Hallesin ostoskeskuksen liepeille, jossa poliisit ampuivat ryöstäjien pakoautoa ja pakottivat heidät näin hylkäämään sen.

Takaa-ajo jatkui juosten, mutta kolmikosta kaksi jäi kiinni heitettyään matkan varrelle osan saaliistaan. AFP:n mukaan toinen heistä loukkaantui saatuaan poliisin luodeista osuman jalkaansa.

Toinen puolestaan löydettiin piileskelemästä Les Hallesin vilkkaan ostoskeskuksen parkkihallista. Ainakin neljää muuta epäiltyä etsittiin vielä tiistai-iltana.

– Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Place Vendome on otettu kohteeksi. Mutta he eivät olleet aseistautuneet vain pistooleilla. Isojen aseiden käyttäminen ja sellaisen riskin ottaminen... on jotakin, jota tapahtuu harvoin, etunimellään Noura B. medialle esittäytynyt poliisiviranomainen kertoi.

Bulgarin edustajan mukaan kukaan ei loukkaantunut ryöstön yhteydessä. Taloudellisten vahinkojen suuruutta ei oltu vielä tiistai-iltana julkisesti arvioitu.

Pariisissa on kuluneena kesänä tehty useita näyttäviä jalokiviryöstöjä.

Kuluneena kesänä Pariisin jalokiviliikkeisiin on kohdistunut useita aseellisia ryöstöjä. Esimerkiksi heinäkuussa ryöstäjät saivat lähes kahden miljoonan euron saaliin Champs-Elysees -kadun varrella sijaitsevasta Chaumet-jalokiviliikkeestä.

Kyseisestä ryöstöstä epäillyt sekä heidän saaliinsa löydettiin seuraavana päivänä.

Vain kolme päivää myöhemmin kaksi etälamauttimilla ja kyynelkaasulla aseistautunutta miestä sai vietyä 400 000 euron edestä jalokiviä Dinh Van -ketjun koruliikkeestä.