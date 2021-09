Toimittajalegenda Rauli Virtanen kuvaa Afganistanissa dokumenttia – kertoo kikasta, jolla on ”sulattanut jään” Talebanin kanssa

Rauli Virtanen kuvaa parhaillaan dokumenttia Afganistanissa. Hän on seurannut maan tilannetta vuosikymmeniä.

Toimittaja Rauli Virtanen vieraili Afganistanissa myös marraskuussa 2001, jolloin Taleban-hallinto oli edellisen kerran vallassa. Virtanen on kuvassa Pohjoisen Liiton joukkojen edessä Jalalabadissa.

Toimittaja Rauli Virtanen,73, on tällä hetkellä Afganistanissa kuvaamassa Ylelle Ulkolinja-dokumenttia.

Hän vastaa puhelimeen Mazar-i-Sharifin kaupungissa Pohjois-Afganistanissa.

– Kukaan ei tiedä, mihin tilanne täällä kehittyy. Lähipäivät näyttävät, syntyykö täällä sellainen yleinen kansalaistottelemattomuus, Virtanen sanoo.

– Taleban tulee reagoimaan. Tähän mennessä on ammuttu ilmaan, mutta aivan varmasti Taleban tulee kynsin hampain pitämään kiinni hallinnosta. Jos tilanne käy uhkaavaksi, he eivät epäröi ampua ihmisiä.

Rauli Virtanen on käynyt Afganistanissa yhteensä 13 kertaa, ensimmäisen kerran jo vuonna 1980. Silloin hän haastatteli Neuvostoliittoa vastaan taistelevien sissien joukkoja.

Virtanen on seurannut maan tilannetta useita vuosikymmeniä. Hän raportoi Afganistanista muun muassa edellisen Taleban-hallinnon aikana vuonna 2001.

Nyt kovia kokenut maa on jälleen Taleban-hallinnon alaisuudessa Yhdysvaltojen ja länsiliittoutuman vetäydyttyä maasta elokuun lopussa.

Eniten Virtasta tällä hetkellä huolestuttaa uhkaava humanitaarinen katastrofi.

– Talvi on tulossa. Elintarvikkeista ja lääkkeistä on pulaa. Ihmiset eivät ole saaneet palkkaa moneen kuukauteen. He ovat nälkäisiä. Nälkäiset ja vihaiset ihmiset aika herkästi lähtevät jossain vaiheessa kaduille vaatimaan muutosta, Virtanen sanoo.

– Tässä on kaikki ainekset kaaokseen, väkivaltaan ja humanitaariseen katastrofiin. Mitään toiveikasta tässä tilanteessa ei ole.

Virtasen mukaan Talebanilla ei ole kykyä luoda toimivaa hallintoa.

– Suurin osa heistä on uskonnollisia mullaheja ja 20 vuotta sotineita miehiä, eivätkä he pysty hallitsemaan.

Kaaoksen ja humanitaarisen katastrofin välttämiseksi Taleban tarvitsisi YK:n ja kansalaisjärjestöjen apua. Samalla Taleban vaikuttaa sulkevan ovia länsiyhteistyöltä kiristämällä otettaan naisten oikeuksista.

– Laskeeko Taleban sitten sen varaan, että Kiina tulee ja pelastaa? Vaikea tietää, mitä heidän päässään liikkuu, Virtanen pohtii.

Tekeillä oleva dokumentti tulee kokoamaan Virtasen kokemuksia maan eri vaiheista 1980-luvulta alkaen. Pitkän linjan toimittajalle on kertynyt varsin laaja arkisto kuva- ja videomateriaalia maasta.

Virtanen pyrkii tällä matkalla tapaamaan mahdollisimman paljon afgaaneja. Lisäksi hän haastattelee dokumenttia varten myös useita suomalaisia ja ulkomaalaisia: rauhanturvaajia ja muita kriisinhallinnan työntekijöitä sekä humanitaarisen työn tekijöitä ja asiantuntijoita.

Virtanen on nyt vieraillut Isaf-leirillä, jossa suomalaiset työskentelivät. Hän aikoo näyttää Suomessa entisille rauhanturvaajille kuvamateriaalia siitä, kun leiri on nyt talebanien hallussa.

– Haastattelen niitä rauhanturvaajia, joilla on lupa puhua, ja kyselen, mitkä ovat heidän fiiliksensä nyt.

Eilen Virtanen oli kuvaamassa ja haastattelemassa naisia, jotka osoittivat mieltään.

– Naisia on teljetty, ja journalisteja on pidätetty. Oletan, että levottomuudet tulevat lisääntymään, Virtanen kertoo.

” Nuoremmat talebanit ovat katsoneet, että tämä vanha gubbe on ollut täällä ennenkin, ja se on sulattanut vähän jäätä.

Virtanen on dokumentin teossaan vasta alkumetreillä. Hän toivoo voivansa viettää maassa vielä toista viikkoa. Hän lähettää kuitenkin päivittäin kuvaamansa materiaalin Pasilaan siltä varalta, että jotain tapahtuu.

Toistaiseksi Virtanen on päässyt liikkumaan varsin turvallisesti yhdessä ruotsalaisen kollegan kanssa. Toimittajilla on Taleban-hallinnolta kirje, jota näyttämällä on selvitty tiesuluista.

Virtasella on matkassaan myös oma ”psyykkausase”: valokuva-albumi, johon hän on koonnut kuvia menneiltä Afganistanin-matkoiltaan ja haastatteluistaan tunnettujen Taleban-johtajien kanssa.

– Nuoremmat talebanit ovat katsoneet, että tämä vanha gubbe on ollut täällä ennenkin, ja se on sulattanut vähän jäätä ja auttanut etenemään.

Huomenna matka jatkuu Kabuliin.