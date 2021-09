Kuolinsyy on toistaiseksi epäselvä. Viranomaiset tutkivat asiaa.

Yhdysvaltain Coloradossa sijaitsevassa Glenwood Caverns -huvipuistossa on kuollut 6-vuotias tyttö, uutisoi CNN.

Perheensä kanssa lomalla ollut tyttö loukkaantui kuolinsyyntutkijan mukaan vakavasti Haunted Mine Drop -laitteessa. Kyseessä on vapaapudotuslaite, joka syöksyy 30 metrin syvyyteen maan alle. Huvipuiston verkkosivujen mukaan vuonna 2017 avattu laite on ensimmäinen laatuaan maailmassa. Laitteen pituusraja on 46 tuumaa eli noin 117 senttimetriä.

Tytön kuolemaan johtaneista vammoista ei ole vielä tarkkaa tietoa, joten kuolinsyy on epäselvä. Hänelle tehdään ruumiinavaus myöhemmin tällä viikolla. Sheriffi ja kuolinsyyntutkija tutkivat tapausta. Onnettomuudesta ei ole vielä kerrottu tarkempia tietoja julkisuuteen.

– Välittömästi tapahtuneen jälkeen puiston työntekijät antoivat lapselle ensiapua, kunnes ensihoitajat ehtivät paikalle ja totesivat hänet kuolleeksi.

Onnettomuus tapahtui viime sunnuntaina, ja huvipuisto ilmoitti tiedotteessaan puiston pysyvän tapahtuneen vuoksi suljettuna keskiviikkoon asti. Samassa yhteydessä huvipuisto ilmaisi syvän osanottonsa kuolleen tytön perheen puolesta.

Glenwood Caverns sijaitsee Glenwood Hillsin kaupungissa, noin 250 kilometriä länteen Coloradon pääkaupungista Denveristä.