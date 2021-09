Koronavirus kylvää nyt Floridassa kuolemaa ennätysvauhdilla – suomalaisamerikkalaisen vanhainkodin henkilöstöjohtaja: ”Emme voi pakottaa ketään rokotettavaksi”

– Emme voi pakottaa ketään rokotettavaksi, sanoo suomalaisamerikkalaisen vanhainkodin henkilöstöpäällikkö Tiina Rogers.

Floridasta tuli kesällä Yhdysvaltain pahin koronaviruspesäke. New York Timesin tietokannan mukaan virus tappaa osavaltiossa nyt keskimäärin 335 ihmistä päivässä, enemmän kuin kertaakaan pandemian aikana.

Monet sairaalat ja ruumishuoneet ovat Floridassa täynnä. Jotkut kaupungit ovat pyytäneet kansalaisiaan vähentämään vedenkäyttöä, jotta veden puhdistamiseen käytettävää nestemäistä happea riittäisi sairaaloille.

Väkilukuun suhteutettuna Floridassa kuolee tällä hetkellä koronavirukseen enemmän ihmisiä kuin missään muussa osavaltiossa.

Myös muut tilaston kärkipaikkoja pitävät osavaltiot – Mississippi, Louisiana ja Etelä-Carolina – sijaitsevat etelässä.

Asiakkaat nauttivat baari-illasta elokuussa Floridan St. Petersburgissa.

Toisin kuin muissa pandemian kourissa kärsivissä osavaltioissa, Floridassa yleinen rokotuskattavuus on suhteellisen hyvä. Kaikista floridalaisista täysin rokotettuja on 54 prosenttia, hieman yli Yhdysvaltain keskiarvon. Yli 64-vuotiaista floridalaisista täyden rokotussuojan on saanut 82 prosenttia.

Vanhainkodeissa tilanne ei ole yhtä hyvä. Floridan vanhainkotien asukkaista vain 74 prosenttia on täysin rokotettu. Vanhainkotien rokotusaste on pienempi ainoastaan Nevadassa.

Vanhainkotien työntekijöistä täysin rokotettuja on vain noin puolet. Ainoastaan Louisiana on tässä suhteessa huonompi.

Korona riehuukin Floridan vanhainkodeissa juuri nyt tuhoisasti. Tuoreimmat tilastot ovat viikolta 33, jolloin peräti 0,12 prosenttia Floridan vanhainkotien asukkaista kuoli koronaan. Epidemia on sen jälkeen vain kiihtynyt.

Floridan Lake Worthissa toimiva hoiva- ja palvelukoti Finnish American Village on toistaiseksi säästynyt kuolemantapauksilta koronan viimeisimmässä aallossa, kertoo henkilöstöjohtaja Tiina Rogers.

Finnish American Villagen asukkaista on täysin rokotettuja 95 prosenttia, mutta henkilökunnasta vain 50 prosenttia.

– Se on valitettavan alhainen osuus. Emme voi pakottaa ketään rokotettavaksi ennen kuin siihen tulee käsky korkeammalta tasolta, Rogers sanoo.

Finnish American Village voisi yksityisenä yrityksenä määrätä rokotukset työntekijöilleen, mutta Rogersin mukaan se johtaisi irtisanoutumisiin. Hän sanoo, että työntekijöitä on jo nyt vaikea löytää.

Finnish American Villagen johtaja Dan Benson ja henkilöstöpäällikkö Tiina Rogers yrittävät pitää koronaviruksen loitolla.

Finnish American Villagella on 130 työntekijää, joista 75 kokoaikaisia.

– Meillä on paljon haitilaisia ja latinotaustaisia työntekijöitä, jotka vastustavat rokotusta, Rogers sanoo.

Rogersin mukaan työntekijät eivät suoraan sano, miksi he kieltäytyvät rokotuksista. Finnish American Villagen lääketieteellinen johtaja on parhaansa mukaan yrittänyt valistaa heitä.

– Haitilaisilla on omat kansanparantajansa, ja he syövät lääkkeitä, joiden he uskovat antavan heille vastustuskyvyn. On tietämättömyyttä ja ennakkoluuloja.

Rogers itse sai koronarokotuksen jo tammikuussa.

Kesä on ollut Floridassa koronaviruksen deltavariantin leviämisen kannalta altista aikaa. Osavaltio on suosittu lomakohde, ja virus leviää tehokkaasti baareissa ja ravintoloissa. Floridan kuuma kesäsää ajaa ihmiset kesällä ilmastoituihin sisätiloihin.

Toisin kuin monet muut osavaltiot, Florida ei reagoinut nouseviin koronalukuihin palauttamalla rajoituksia. Osavaltion republikaaninen kuvernööri Ron DeSantis on muun muassa uhannut viedä osavaltion rahoituksen kouluilta, jotka määräävät oppilailleen maskipakon.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis ei halua rajoittaa kansalaistensa elämää. Hänen mukaansa rokotukset ja monoklonaaliset vasta-aineet ovat tehokkaimmat aseet koronavirusta vastaan.

Rogersin mukaan Lake Worthin alueella maskeja käyttää julkisilla paikoilla enää harva, ulkotiloissa ei kukaan. Finnish American Villagessa maskit ovat pakollisia.

DeSantis on ollut joissain mielipidetiedusteluissa suosituin nimi republikaanisen puolueen presidenttiehdokkaaksi, mikäli Donald Trump ei lähde kolmatta kertaa ehdolle 2024.

Koronatilanne on kuitenkin syönyt DeSantisin kannatusta. Tuoreessa mielipidemittauksessa 48 prosenttia floridalaisista tuki häntä, 48 prosenttia oli vastaan. Vielä heinäkuun alussa DeSantis nautti floridalaisten kannatusta luvuin 54–40.

DeSantisin tiedottaja Christina Pushaw puolusteli kuvernöörin toimintaa Newsweekille.

– Käytännössä rajoitukset eivät estä erittäin herkästi tarttuvaa hengitystievirusta leviämistä, Pushaw väitti.

– Jos katsotaan kaikkia eri toimenpiteitä ympäri maailmaa pandemian alusta alkaen, ei ole mitään korrelaatiota koronaviruksen yleisyyden ja maskipakon, sulkujen, ulkonaliikkumiskieltojen, rokotustodistusten tai edes rokotusasteen välillä.