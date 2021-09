Kolmevuotias Anthony katosi teille tietämättömille – kolme vuorokautta myöhemmin poliisin helikopterista paljastui huojentava näky

Pikkupoika selvisi koettelemuksestaan naarmuilla ja märillä vaatteilla, viranomaiset ovat kertoneet.

Australiassa etsittiin koko viime viikonloppu kolmevuotiasta Anthony ”AJ” Elfalakia, joka oli viimeksi nähty puolilta päivin perjantaina. Maanantaina poliisin helikopterista paljastui näky, joka toi helpotuksen: pieni poika oli hengissä, The Australian kertoo.

Helikopterista näkyi, kuinka yltä päältä mudassa ollut poika joi vettä purosta.

– Minulla on poika, helikopterista kerrottiin maassa etsintöjä suorittaville.

Elfalak löytyi lopulta vain noin 500 metrin päässä kotoaan.

Pojan isä kutsui Elfalakin löytymistä ”ihmeeksi”. Hän kertoo, että etsijät olivat aiemmin jo käyneet alueella, josta poika lopulta löytyi.

– Muurahaiset ovat syöneet häntä ja hän on kaatunut, mutta hän on elossa. Hän on elossa, helpottunut isä kertoi BBC:n mukaan.

Mies kertoi etsineensä epätoivoisesti koko viikonlopun ajan poikaansa.

– Jalkani, lonkkani, nilkkani, en voi kävellä. Olen ollut pensaikossa neljä päivää ilman unta. Me emme lopettaneet.

Viranomaisten mukaan pikkupoika sai seikkailustaan muutaman naarmun jalkoihinsa ja hänen vaatteensa olivat märät, mutta muuten poika voi hyvin.

Epäselvää on, miksi poika lähti omille teilleen.