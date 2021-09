Aleksei Navalnyin juristi uskoo Sauli Niinistön poikkeukselliseen rooliin – esittää teorian siitä, miksi presidentin puhelu oli tärkeä

Ljubov Sobolilta ei tarvitse kysyä, mitä mieltä hän on presidentti Sauli Niinistön toiminnasta reilu vuosi sitten, kun myrkytetty Aleksei Navalnyi makasi koomassa Venäjällä. Sobol otti asian esille oma-aloitteisesti ja halusi lähettää Niinistölle nyt terveisiä Tallinnasta.

Ljubov Sobol sanoo uskovansa, että Sauli Niinistön ja ylipäätään Suomen sanoilla on painoarvoa Venäjällä.

Tallinna, Viro

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin läheisimpiin avustajiin kuuluva Ljubov Sobol, 33, on poistunut ainakin toistaiseksi Venäjältä, sillä hän on menettänyt lyhyessä ajassa kaikki työskentelyedellytykset kotimaassaan.

Sobolin entinen esimies Navalnyi on vankileirillä, Korruptionvastainen säätiö (FBK) on julistettu kielletyksi äärijärjestöksi Venäjällä ja Sobolilla itsellään on jo kaksi rikostuomiota, jotka hän sai selviteltyään Navalnyin myrkytyksestä epäillyn FSB:n agentin liikkeitä ja kehotettuaan ihmisiä tulemaan mielenosoituksiin Navalnyin tueksi.

IS tapasi Sobolin Tallinnassa, jossa tämä osallistui viikonloppuna järjestettyyn

Lennart Meri -konferenssiin

.

Sobol ei halunnut kertoa, miten hän oli päätynyt Venäjältä Viroon ja kuinka kauan hän aikoo oleskella Virossa tai ylipäätään poissa Venäjältä.

– Turvallisuussyistä en kerro liikkeistäni ja aikeistani nyt mitään, Sobol vastasi kysymyksiin tulevaisuudensuunnitelmistaan.

Yhdestä asiasta Sobol halusi kuitenkin puhua varsinaisen haastattelun päätteeksi vielä oma-aloitteisesti.

Sobol otti esille Aleksei Navalnyin Novitshok-myrkytyksen elokuussa 2020 ja tasavallan presidentti Sauli Niinistön roolin neuvotteluissa, joiden päätteeksi Venäjän viranomaiset antoivat luvan siirtää koomassa maanneen Navalnyin ambulanssilennolla hoitoon Saksaan.

Sobol sanoo olevansa varma, että Niinistön puhelu presidentti Vladimir Putinille oli yksi ratkaisevista seikoista tapahtumaketjussa, jonka ansiosta Navalnyi on nyt ylipäätään elossa.

– Teidän presidenttinne soitto oli tärkeä, uskon vahvasti niin, Sobol sanoi.

– Eri asia olisi ollut, jos Angela Merkel olisi pyytänyt sitä Putinilta, hänhän pyytää milloin mitäkin. Mutta Suomen presidentti käyttää harvoin tätä mahdollisuutta. Minusta tuntuu, että logiikka on Putinille juuri siinä, että jos kerran Suomen presidentti pyytää, niin se on silloin yhtä kuin että koko maailma on sitä mieltä, Sobol kuvaili olettamaansa Niinistön painoarvoa Putinin silmissä.

Ljubov Sobol osallistui Lennart Meri -konferenssiin viikonloppuna Tallinnassa.

Sobolin mukaan Suomella on kaikkineen tärkeä merkitys Putinille muun muassa siksi, että Putinin lähimpiin miehiin kuuluvalla öljyoligarkilla Gennadi Timtshenkolla on Suomen kansalaisuus.

– Putinille Suomi on tärkeä eikä hän halua rikkoa välejään Suomeen. Pitäkää siis mielessä Suomessa, että teidän sanaanne kuunnellaan ja teillä on mahdollisuus vaikuttaa hyvässä mielessä Putiniin, Sobol sanoi.

Myrkytysoireista kärsinyt Navalnyi kiidätettiin sairaalaan 20. elokuuta 2020 suoraan lentokoneesta, joka teki hätälaskun Omskiin.

Navalnyin läheiset ryhtyivät tuolloin välittömästi puuhaamaan hänen lennättämistään hoitoon ulkomaille, mutta venäläiset lääkärit antoivat pitkään ristiriitaisia tietoja tämän tilasta. Venäläislääkäreiden mukaan he eivät löytäneet Navalnyin kehosta myrkytyksen merkkejä, mutta toisaalta he väittivät samaan aikaan, ettei Navalnyin kunto kestäisi ambulanssilentoa.

Myrkytyksestä toipuva Aleksei Navalnyi kuvattuna Julia-vaimonsa kanssa Berliinissä syyskuussa 2020.

Niinistö puhui Putinin kanssa puhelimessa perjantaina 21. elokuuta 2020. Melko pian puhelun jälkeen vielä samana iltana venäläiset lääkärit ilmoittivat Navalnyin siirron olevan mahdollista. Ambulanssilento Omskista Berliiniin toteutui lopulta varhain lauantaiaamuna 22. elokuuta.

– Tiedustelin, eikö häntä voitaisi Saksaan siirtää, Niinistö on kuvaillut Putinin kanssa käymäänsä keskustelua myöhemmin esimerkiksi Ylen Ykkösaamussa.

Niinistö kertoi saaneensa Putinilta puhelun aikana vastauksen, että mitään poliittista estettä Navalnyin siirtoon ei ole. Hieman ennen Putinin kanssa käymäänsä keskustelua Niinistö oli puhunut Saksan liittokansleri Angela Merkelin kanssa.

(Alla on Niinistön twiitti, jonka hän julkaisi elokuun 21. päivänä 2020.)

Kreml väitti pitkään, että Putin ei osallistunut millään tavalla päätöksentekoon Navalnyin ambulanssilennon osalta. Lokakuussa 2020 Putin myönsi kuitenkin, että hän oli pyytänyt henkilökohtaisesti Venäjän valtakunnansyyttäjää sallimaan Navalnyin lennättämisen Saksaan.

Venäjä ei ole koskaan myöntänyt, että Navalnyi yritettiin surmata valtiollisella kemiallisen aseen ohjelmaan kuuluvalla hermomyrkyllä. Venäjä ei ole myöskään avannut rikostutkintaa Navalnyin myrkytyksestä.