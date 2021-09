Kabulilaisäiti: ”Sydämeni vuoti verta, kun näin naisen makaavan maassa” – lue nuoren naisen päiväkirjaa Afganistanista

Uusi kausi Afganistanin historiassa alkoi, kun viimeiset Yhdysvaltain sotilaat poistuivat maasta. IS seuraa elämää Kabulissa afganistanilaisen naisen kirjoittaman päiväkirjan välityksellä.

KABULIN päiväkirjan kirjoittaja on salanimellä ”Nasrin” esiintyvä nuori nainen, josta IS kertoi 28. elokuuta. Nasrinilla on kolme alaikäistä tytärtä, mutta aviomies on jättänyt perheen.

Nasrin on toiminut aiemmin media-alalla. Hän asuu piilopaikassa ja pelkää Talebania perhe- ja työtaustansa vuoksi. Ilta-Sanomat on varmistanut hänen henkilöllisyytensä ja työhistoriansa.

Maanantai, 6. syyskuuta

”En saanut viime yönä ollenkaan unta. Haluan kertoa teille miksi.”

”Tarvitsimme leipää eilen illalla, ja lähdin itse ostamaan sitä leipomosta. Seisoin jonossa, kun leipomosta heitettiin ulos nainen. Heittäjä oli mies. Nainen itki. Minua alkoi pelottaa.”

”Kauppias sanoi, että nainen oli syyllistynyt varkauteen. Nainen jatkoi itkemistään ja sanoi: Tehkää minulle mitä teette.”

”Kaikki paikalla olleet miehet tulivat vihaisiksi ja käskivät naista ilmoittautumaan Talebanille. Silloin nainen heittäytyi heidän jalkoihinsa ja kertoi, että häntä odottavat kotona kolme lasta ja halvaantunut aviomies. Miehet huusivat, että nainen valehtelee.”

”Silminnäkijöinä tilanteessa ei ollut muita naisia kuin minä. Sanoin kaikille, että nainen saattaa olla oikeassa. Yksi miehistä vastasi sanomalla, että te naiset teette aina pahoja tekoja ja puolustatte vain toisianne.”

”Siinä vaiheessa pelkäsin, että olin puuttunut asiaan liikaa. Mutta sydämeni vuoti verta, kun näin naisen makaavan maassa, enkä voinut olla tekemättä mitään. Vaikka en pystynyt rauhoittumaan, keinoni loppuivat siihen. En ole ollut oma itseni eilisillasta saakka. En tiedä, mitä tekisin.”

”En tiedä, mitä naiselle tapahtui, sillä lähdin pois. Kaikki paikalla olleet miehet ajattelivat, että nainen on paha. Halusin puolustaa häntä, mutta minua pelotti, koska miehiä oli niin paljon ja oli jo pimeää.”

”On pakko kysyä, missä ovat Afganistanin naisten oikeuksia puolustavat kansainväliset järjestöt? Eivätkä Afganistanin naiset ole naisia ollenkaan? Heillä ei näköjään ole lainkaan elämää. Heillä ei näköjään ole lainkaan sydäntä.”

”Entä jos leipomosta ulos heitetty nainen olisi ollut prostituoitu? Tai prostituoidun tytär? Vai tekevätkö naisen kohtaamat ongelmat hänestä prostituoidun?”

” Ehkä jonakin päivänä menetän lopullisesti mielenterveyteni, sillä joudun vaikenemaan.

”Ajaudun varmaan pian lähelle hermoromahdusta, sillä en voi enää puhua vapaasti omasta ja muiden naisten puolesta. Ehkä jonakin päivänä menetän lopullisesti mielenterveyteni, sillä joudun vaikenemaan.”

”Muistissani on kammottava tapaus, jota en unohda. Väkijoukko oli kerääntynyt Farkhundan ympärille, ja kaikki huusivat, että hänet on kivitettävä. Julmat ihmiset tappoivat hänet. Valitettavasti Afganistanissa uhrataan tänä päivänä monta Farkhundaa, mutta maailma vain nukkuu.”

”Tiedättekö, Afganistanissa riittää, että mies sanoo naisen tehneen väärin. Silloin kaikki kerääntyvät huutamaan naiselle. Mutta kun nainen huutaa, kukaan ei kuule hänen ääntään.”

”Tiedän tytön, jonka synnytti kolme oman isänsä lasta. Tyttö päätti nostaa syytteen isäänsä vastaan. Kului vuosia, eikä isää rangaistu. Ihmisten mielestä tyttö olisi pitänyt kivittää. Onko se oikeudenmukaista?”

”Sanotaan, että tämä on islamin mukaista. En hyväksy sellaisia väitteitä. Islam ei hyväksy naisten sortamista tällä tavalla.”

Nasrinin päiväkirja päättyy tällä erää.

(Toimituksen huomautus: Farkhunda Malikzada oli 27-vuotias nainen, jonka väkijoukko murhasi Kabulissa maaliskuussa 2015. Malikzada oli ajautunut riitaan erään moskeijan uskonoppineen kanssa, ja uskonoppinut syytti häntä valheellisesti Koraanin polttamisesta. Murhasta vangittiin kaikkiaan 49 miestä, joista kolme tuomittiin 20 vuodeksi vankeuteen. Tuomittujen joukossa oli 11 poliisimiestä, jotka eivät suojelleet Malikzadaa.)