Kalesnikavalle 11 vuoden tuomio Valko-Venäjällä – ”Oikeudenkäynti oli farssi”

Valko-Venäjän näkyvimpiin oppositiohahmoihin kuuluva Maria Kalesnikava tuomittiin vallankaappaussalajuonesta, yllytyksestä kansallisen turvallisuuden vaarantamiseen ja ääriliikkeen perustamisesta.

Itsevaltaisen Aljaksandr Lukashenkan hallinnon alainen tuomioistuin on antanut maanantaina tuomiot kahdelle Valko-Venäjän näkyvimpiin kuuluville oppositiohahmolle.

Maria Kalesnikavalle määrättiin 11 vuoden vankeus ja asianajaja Maksim Znakille 10 vuoden vankeus.

Molempien toteamista syylliseksi pidettiin jo etukäteen varmana, sillä he ovat Lukashenkan hallinnon näkökulmasta uhka itsevaltaiselle eliitille. Istunnot on käyty suljetuin ovin.

Kaksikko tuomittiin vallankaappaussalajuonesta, yllytyksestä kansallisen turvallisuuden vaarantamiseen ja ääriliikkeen perustamisesta.

Maksim Znak kuvattuna elokuussa 2020.

Viime vuoden vilpillisten presidentinvaalien todellisena voittajana pidetyn Svjatlana Tsihanouskajan vanhempi neuvonantaja Franak Viatshorka twiittasi pian tuomion julistamisen jälkeen näin:

– Olen ylpeä ystävistäni Maria Kalesnikavasta ja Maksim Znakista. Heidät määrättiin vankilaan 11 ja 10 vuodeksi, mutta he ovat syyttömiä eivätkä he tule olemaan vankilassa pitkään. Tämä oikeudenkäynti oli farssi. Tämä valtajärjestelmä on farssi. Ihmiset ovat vihdoin nähneet, että kuningas on alaston eikä hänellä ole tarjottavanaan mitään.

Valko-Venäjän viranomaiset sieppasivat Kalesnikavan viime syksynä ja yrittivät kuljettaa tämän maanpakoon Ukrainaan. Kalesnikava repi passinsa rajalla ja hän on ollut siitä lähtien vangittuna Valko-Venäjällä.

Znak pidätettiin puolestaan naamioituneiden miesten toimesta työpaikaltaan.