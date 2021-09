Mohammad pakeni Pakistaniin sen jälkeen, kun Taleban oli noussut Afganistanissa valtaan.

15. elokuuta 2021 jäi historiankirjoihin päivänä, jolloin Taleban nousi takaisin valtaan Afganistanissa 20 vuoden jälkeen. Tuolloin ääriliike sai valloitettua maan pääkaupungin Kabulin.

Suomen suurlähetystöllä työskennelleille afganistanilaisille päivä merkitsee pelon ja epävarmuuden ajan alkua.

Mohammad on yksi lähetystöllä alihankkijan kautta työskennelleistä turvahenkilöistä, jotka eivät päässeet evakuoitavien joukossa maasta pois. Hän pakeni perheensä kanssa Pakistaniin, kun amerikkalaisjoukot vetäytyivät Afganistanista.

Turvallisuussyistä Mohammad ei esiinny jutussa oikealla nimellään.

Mohammad ehti työskennellä Suomen suurlähetystöllä useampia vuosia.

– Päätin lähteä sen jälkeen, kun olin tavannut muita vartijoita. He sanoivat, että minun pitäisi lähteä ja etsiä reitti myös heille. Sinä yönä, kun vierasjoukot lähtivät, Taleban tuli kaduille ja ammuskeli. Taleban otti myös lentokentän haltuunsa. Ihmiset olivat peloissaan. Neljältä aamuyöllä päätin lähteä Kabulista ja lähteä kohti Chamanin rajaa, Mohammad kertoo.

Mohammad valitsi pidemmän reitin Kandaharin kautta Quettaan, sillä oli kuullut ystävältään, että Kandaharin kautta voisi todennäköisemmin päästä Pakistaniin. Matkalle lähtivät mukaan myös hänen äitinsä ja siskonsa sekä veljensä.

Matka Pakistaniin kesti lopulta noin 24 tuntia, Mohammad kertoo. Hän kertoo, että perheen auto pysäytettiin seitsemällä tiesululla.

– Koska kyydissä oli naisia, he eivät tarkastaneet autoa kunnolla, Mohammad sanoo.

– Minulla oli kasvomaski ja olin kietonut huivin pääni ympärille. Kysyttäessä sanoin, että olin sairas ja olin menossa Pakistaniin leikkaukseen.

Mohammadin mukaan perhe odotti rajalla viisi tuntia ennen kuin kävi ilmi, ettei heitä päästettäisi Pakistaniin. Perhe noudatti Mohammadin ystävän vinkkiä ja käveli toisaalla rajan yli vievää tietä pitkin.

Mohammad kertoo saaneensa sukulaisiltaan kuulla, että Taleban-taistelijat ovat etsineet häntä.

– He kyselivät minua. Sukulaiseni tiesivät, että olin työskennellyt suurlähetystölle, mutta he sanoivat, etten ole siellä nyt. He sanoivat, että minä olin lähtenyt ja lopettanut työni.

– He puhuivat monta kertaa sukulaisteni kanssa ja uhkailivat ja kysyivät, missä minä olen. Minä muutin kolme kertaa asuinpaikkaani ennen kuin lähdin.

IS ei ole voinut vahvistaa Mohammadin kertomaa, joskin myös toinen vartija kertoi IS:lle aiemmin samansuuntaista. Lisäksi kansainvälisessä mediassa on uutisoitu kertomuksia, joiden mukaan Taleban-taistelijat ovat kulkeneet ovelta ovelle etsien ulkomaalaisten tahojen kanssa työskennelleitä, aktivisteja tai toimittajia.

Mohammad tapaamassa muun muassa suomalaisia suurlähetystön edustajia.

Mohammad kertoo olevansa tällä hetkellä vielä Islamabadissa, jossa yrittää selvittää miten hän ja Afganistaniin jääneet vartijat pääsisivät turvaan. Mohammad sanoo olevansa mahdollisimman paljon sisällä ystävänsä luona, sillä ulkona on aina kiinnijäämisen riski: jos poliisi saa miehen kiinni, hänet voidaan pakottaa palaamaan Afganistaniin.

– Pelkään myös Pakistanissa. Minulla ei ole pakistanilaista henkilöllisyyskorttia tai viisumia. Tulin vain.

Taleban-taistelija Suomen suurlähetystön läheisyydessä sen jälkeen, kun Taleban valtasi Kabulin.

Ilta-Sanomat on nähnyt asiakirjat, joiden mukaan Mohammad on työskennellyt lähetystöllä useamman vuoden.

”Suomen suurlähetystö on luottavainen siihen, että Mohammad* ylittää kaikki odotukset samankaltaisissa tehtävissä ja antaa korkeimman suosituksen Mohammadin mahdollisiin tuleviin ponnisteluihin,” Suomen Kabulin-suurlähetystön edustuston päällikön sijaisena tuolloin toiminut henkilö allekirjoitti lähetystön vartijana työskennelleen Mohammadin saaman kirjeen.

Mohammadia kiitellään myös toisessa, viime toukokuulle päivätyssä todistuksessa.

Hänen sopimuksensa oli määrä jatkua vuoden loppuun asti, mutta tilanne muuttui, kun Taleban valtasi Kabulin. Mohammadin viimeinen päivä töissä oli 14. elokuuta, hän kertoo.

– Kun he tulivat, me annoimme aseemme ja kaikki muut tarvikkeemme Yhdysvaltojen suurlähetystölle ja lähdimme lähetystöltä. Myös kaikki diplomaatit lähtivät. Lukitsimme kaikki portit ja tarkastuspisteet ja sitten lähdimme.

Hän sanoo, että hänet palkannut yritys vakuutti, että kaikki turvahenkilöt olisivat evakuoitavien listalla.

– Me kysyimme, mitä tapahtuisi, kun Taleban tulisi tänne. Mitä he tekisivät meidän suhteen? Evakuoitaisiinko meidät? He lupasivat, että meidät evakuoitaisiin. Ne, jotka työskentelivät suoraan suurlähetystön kanssa eturintamassa, heidät evakuoitaisiin. Mutta he jättivät meidät jälkeensä, Mohammad sanoo.

Mohammad työskenteli paikalliselle yritykselle, jonka oli pestannut tehtävään suomalainen alihankkija. IS ei tavoittanut suomalaisyritystä kommentoimaan Afganistaniin jääneiden turvahenkilöiden tilannetta.

Yhdysvallat ja sen liittolaiset vetäytyivät Afganistanista elokuun lopussa. Ne ehtivät evakuoida yhteensä yli 100 000 ihmistä.

Ulkoministeriön yksikön päällikkö Veikko Kiljunen kertoo, että valtioneuvoston päätöksellä 83 turvamiestä evakuoitiin Afganistanista.

– Kaikki ne, jotka oli valtioneuvoston päätöksessä todettu evakuoitaviksi, saatiin evakuoitua.

Evakuoitavat turvamiehet rajattiin henkilösuojatehtävissä olleisiin. Kiljunen toteaa, että yrityksellä, joka on tuottanut toisen yrityksen alihankintana osan suurlähetystön turvallisuuspalveluista, on myös ollut enemmän työntekijöitä tehtävissä suurlähetystöllä. Evakuoitaviin 83 henkilöön ja heidän perheenjäseniinsä päädyttiin, sillä heidän katsottiin olleen työtehtäviensä tuoman näkyvyyden takia suuremmassa riskissä.

– Kaikilla ihmisillä, jotka ovat olleet töissä kansainvälisillä toimijoilla on arvioitu olevan riski joutua kostotoimien kohteeksi, mutta katsottiin, että näillä henkilöillä riski oli suurempi.

Mohammad sanoo yrittävänsä selvittää, miten pääsisi Suomeen yhdessä muiden turvahenkilöiden kanssa – tai ylipäätään kauas Afganistanista. Hän sanoo, ettei tulevaisuus näytä valoisalta.

– Olen luopumassa toivosta.