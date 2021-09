Muammar Gaddafin poika vapautettiin vankilasta

Vuonna 2011 syrjäytetyn ja teloitetun diktaattorin pojan kerrotaan suunnanneen Turkkiin.

Libyan entisen itsevaltiaan Muammar Gaddafin poika Saadi Gaddafi on päässyt vapaaksi vankilasta.

Mediatietojen mukaan Gaddafi olisi lähtenyt vapautumisensa jälkeen Turkkiin.

Entinen jalkapalloilija Gaddafi tuomittiin seitsemän vuotta sitten vankeuteen syytettynä rikoksista vuoden 2011 arabikevään protestoijia vastaan. Gaddafi sai tuomion myös libyalaisen jalkapallovalmentajan Bashir al-Rayanin murhasta vuonna 2005. Oikeus kuitenkin vapautti hänet murhasyytteestä vuonna 2018.

Muammar Gaddafi syrjäytettiin vuonna 2011 maan vallankumouksessa. Hän kuoli myöhemmin kapinallisten surmaamana. Gaddafin seitsemästä pojasta kolme sai myös surmansa vallankumouksen aikana.

Arabikevään jälkeen Libya on ajautunut vaikeaan sisällissotaan, joka on kestänyt jo vuosia. Konfliktissa solmittiin viime vuonna tulitauko, jonka myötä maassa on määrä järjestää vaalit joulukuussa.

Valmistelut ovat kuitenkin takunneet, koska osapuolet eivät ole päässeet sopuun vaalien järjestämiseen liittyvistä yksityiskohdista.