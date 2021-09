Sotilasjuntta on ottanut presidentti Alpha Conden kiinni ja tiedottanut hajottaneensa hallituksen.

Guinean armeijan komentaja Mamady Doumbouya esiintyi sunnuntaina maan valtiontelevisiossa ja julisti uuden ajan koittaneen. Sotilaat hyökkäsivät aiemmin samana päivänä Presidentinpalatsiin Guinean pääkaupungissa Conakryssa ja kertoivat myöhemmin ottaneensa kiinni presidentti Alpha Conden.

Komentajan televisiopuheesta uutisoivan New York Timesin mukaan Doumbouya kertoi sotilasjuntan purkavan länsiafrikkalaisen tasavallan perustuslain. Hän moitti kaatunutta hallintoa korruptiosta.

– Guinea on kaunis. Meidän ei tarvitse enää raiskata sitä. Meidän tulee rakastella sitä, siinä kaikki, Doumbouya visioi Guinean kansalle.

Sunnuntai-iltana Suomen aikaa ei ollut vielä varmaa tietoa, onnistuivatko kumoukselliset todella yrityksessään. Päivällä maan puolustusministeriö tiedotti Presidentinpalatsiin kohdistuneen iskun epäonnistuneen. Myöhemmin armeija lähetti uutistoimisto AFP:lle uuden videon sekavan oloisesta ja sohvalle istutetusta presidentti Condesta sotilaiden ympäröimänä.

Guinean armeijan lähteet kertovat sotilaiden toimittaneen presidentin salaiseen paikkaan ja pidättäneen päivän saatossa koko joukon muitakin henkilöitä, esimerkiksi hallituksen vanhempia virkamiehiä.

Erikoisjoukot ovat tiedottaneet maan alueellisten kuvernöörien tulevan korvatuiksi armeijan johtajilla. Uutistoimisto Reutersin mukaan edellistä hallintoa edustavat ministerit ja johtajat on kutsuttu maanantaiaamuksi maan parlamenttiin. Osallistumattomuuden juntta kertoo luokittelevansa kapinoinniksi.

83-vuotias presidentti Conde aloitti kolmannen virkakautensa lokakuussa 2020 pidettyjen vaalien jälkeen. Päästäkseen kolmannelle kaudelle hän muutti tasavallan perustuslakia, mikä johti opposition väkivaltaisiin protesteihin. Reutersin mukaan viime viikkoina Guinean hallitus on kiristänyt rajusti veroja kerryttääkseen varoja valtion kassaan. Kansalaisten vihaksi polttoaineen hintaa korotettiin peräti 20 prosenttia.

Nimettömänä puhunut läntinen diplomaatti kertoi aiemmin sunnuntaina, että vallankaappaus sai alkunsa erikoisjoukkojen korkea-arvoisen komentajan erottamisesta. Diplomaatin mukaan tämä käynnisti sotilaiden kapinan.

13 miljoonan asukkaan Guinea on yksi maailman köyhimmistä maista siitä huolimatta, että sillä on mittavat mineraalivarat. Maa on ollut pitkään poliittisesti epävakaa.