Nasan Mars-mönkijän minikopteri jatkaa lentoaan

Ingenuity-kopteri on jo nyt ylittänyt käyttöikänsä roimasti.

Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan Mars-mönkijän minihelikopterin Ingenuityn oli alkujaan tarkoitus lentää vain viidesti. Siitä huolimatta kopteri on lentänyt jo 12 kertaa ja on yhä täydessä vedossa. Menestyksestä yllättynyt Nasa on jatkanut Ingenuityn toimiaikaa määrittelemättömästi.

Pienestä helikopterista onkin tullut Perseverance-mönkijän vakituinen matkakumppani. Parivaljakko etsii Marsista merkkejä muinaisesta elämästä.

– Kaikki sujuu tosi hyvin. Menestymme Marsin pinnalla paremmin kuin odotimme, sanoo Ingenuity-kopteria ylläpitävän insinööritiimin johtaja Josh Ravich.

– Jo kolmannella lennolla olimme saaneet kaiken tiedon, jota olimme toivoneet saavamme.

Lentoaan Ingenuity joutuu ohjaamaan sensoreillaan, sillä komennot maasta saapuvat Marsiin 15 minuutin viiveellä. Kaikkiaan se on lentänyt jo kolmatta kilometriä Marsin ilmatilassa.

Ravichin mukaan kopterin pitkä ikä selittyy muun muassa hyvillä olosuhteilla,

– Lämpötila, tuuli, aurinko, ilmassa leijuva tomu... Erittäin kylmää on ollut, mutta olisi voinut olla paljon huonomminkin, Ravich luettelee.

Viisi vuotta sitten huoltoporukkaan liittynyt Ravich piti aluksi tehtävää liki mahdottomana. Marsin ilman tiheys on vain sadasosa Maan ilmasta, minkä vuoksi helikopterin lennättäminen Marsissa vertautuu siihen, että kopteria lennättäisi 30 kilometrin korkeudessa maan pinnasta.

Jo sitä ennen Ingenuityn piti kestää laukaisu avaruuteen, yli puolen vuoden matka ja laskeutuminen Marsin kamaralle. Työtehtävissään vajaan parin kilon painoinen kopteri joutuu sietämään lämpötilan vaihtelua Marsin jäätävistä öistä sitä lataavien aurinkopaneelien lämpöön.

Viime aikoina Ingenuity on tutkinut korkearesoluutioisella kamerallaan maastoa, jossa Perseverance-mönkijän on tarkoitus liikkua. Väylän pitää olla paitsi turvallinen myös tieteellisesti kiinnostava.