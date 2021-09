Armeija sanoo kaapanneensa vallan Guineassa – tilanne epäselvä

Alpha Conden hallitus väittää, että hyökkäys presidentinpalatsiin on torjuttu.

Guineassa Länsi-Afrikassa armeija sanoo kaapanneensa vallan. Se kertoo uutistoimisto AFP:lle lähettämällään videolla ottaneensa kiinni presidentti Alpha Conden ja hajottaneensa hallituksen. Armeijan mukaan Guinean ilma- ja maarajat on suljettu.

Tilanne on epäselvä, sillä Conden hallitus väittää omassa lausunnossaan, että armeijan erikoisjoukkojen hyökkäys presidentinpalatsiin on torjuttu.

13 miljoonan asukkaan Guinea on yksi maailman köyhimmistä maista siitä huolimatta, että sillä on mittavat mineraalivarat. Maa on ollut pitkään poliittisesti epävakaa.

Tilanne Guinean pääkaupungissa Conakryssa kärjistyi aiemmin tänään. Silminnäkijät raportoivat hallintokortteleista kuuluneista laukauksista ja sotilaista kaduilla.

Nimettömänä puhuneen läntisen diplomaatin mukaan kaappausyritys sai alkunsa erikoisjoukkojen korkea-arvoisen komentajan erottamisesta, mikä johti sotilaiden kapinaan.

Videollaan armeija kertoo vallankaappauksen johtuneen muun muassa hallituksen toimimattomuudesta, korruptiosta ja "kansalaisten oikeuksien polkemisesta".

Conde, 83, aloitti kolmannen virkakautensa vajaa vuosi sitten voitettuaan vilpillisiksi syytetyt presidentinvaalit. Sen jälkeen hän muun muassa pidätytti opposition edustajia.