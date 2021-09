Näin Taleban kuvaili naisten uutta asemaa Afganistanissa – naisten kertomukset kielivät kuitenkin karusta todellisuudesta

Afganistanilaiset naiset ovat kertoneet kansainvälisessä mediassa, kuinka heidän asemansa ja roolinsa yhteiskunnassa on kaventunut sen jälkeen, kun Taleban nousi valtaan.

Ääriliike Talebanin noustua valtaan Afganistanista, liikkeen edustajat vakuuttivat lausunnoissaan, että naisilla olisi jatkossakin näkyvä rooli yhteiskunnassa. Viime päivinä useiden naisten kertomukset ja uutisraportit viittaavat siihen, ettei näin ole ainakaan vielä.

Kun Taleban oli edellisen kerran vallassa vuosina 1996–2001, naisten piti muun muassa käyttää burkaa aina julkisilla paikoilla liikkuessaan eivätkä naiset saaneet työskennellä tai opiskella.

Talebanin edustaja Zabihullah Mujahid totesi ääriliikkeen noustua valtaan, että naisten oikeuksia kunnioitettaisiin ”islamilaisen lain puitteissa”.

– Me aiomme sallia naisten työskentelyn ja opiskelun meidän puitteissamme, Mujahid sanoi tuolloin BBC:n mukaan.

– Naiset tulevat olemaan hyvin aktiivisia yhteiskunnassamme.

Taleban on myös sanonut, että naiset saavat opiskella yliopistoissa, mutta naiset eivät saa käydä samoilla oppitunneilla miesten kanssa.

– Afganistanin ihmiset jatkavat korkeampaa koulutustaan sharia-lain mukaisesti turvallisesti, ilman, että miehet ja naiset ovat samassa ympäristössä, Talebanin virkaa tekevä koulutusministeri Abdul Baqi Haqqani sanoi elokuun lopussa France24:n mukaan.

Eräs naisopettaja kuitenkin huomautti, että koulutuksesta keskusteltiin ainoastaan miesopettajien ja -opiskelijoiden kanssa. Hänen mukaansa tämä näytti ”naisten päätöksentekoon osallistumisen systemaattisen estämisen” ja ”kuilun Talebanin sitoumusten ja tekojen välillä.”

Vaatekaupan seinää koristaneiden mainosten naisten kasvot on peitetty valkoisella maalilla.

Myös muut naiset ovat kertoneet asemansa muuttumisesta. Muun muassa Kabulissa naisia on kehotettu turvallisuuteen vedoten pysymään kodeissaan.

Naiset ovat myös kertoneet joutuneensa jättämään työnsä Talebanin noustua valtaan ja jopa hieman ennen sitä, The Guardian uutisoi.

– He eivät olleet edes vallanneet kaupunkiamme, mutta he tulivat meidän päämajaamme. Johtaja kutsui koolle hätäkokouksen ja he sanoivat, että kaikkien naisten oli poistuttava, Heratin kuvernöörin toimistolla työskennellyt nainen kertoi.

Afganistanilaiset naiset ovat myös kertoneet, että Talebanin aiemmalta valtakaudelta peräisin oleva vaatimus naisille siitä, että näillä oli julkisilla paikoilla aina oltava mukanaan miessaattaja, mahram, on ainakin epävirallisesti jälleen voimassa.

Terveydenhuoltoalalla työskentelevä nainen kertoi, että hänet käskettiin kotiin, sillä hän olisi joutunut menemään töihin yksin, ilman saattajaa. Naisen puoliso on sotilas, joka on ollut kateissa kolme vuotta eikä hänellä ole aikuisia poikia tai veljiä lähistöllä.

– He sanoivat, että minun pitäisi pysyä kotona, koska minulla ei ole mahramia saattamassa minua klinikan sisäänkäynnille.

Myös BBC kertoo, kuinka taksissa yksin matkustaneelta naiselta kysyttiin Talebanin tiesululla, miksei tällä ollut mahramia. Nainen käännytettiin takaisin kotiin, jotta hän voisi ottaa aviomiehensä mukaan.

Vaikka Taleban on kehottanut terveydenhuoltoalalla työskenteleviä naisia jatkamaan työtään, työpaikalle pääsy voi osoittautua vaikeaksi ilman miessaattajaa.

Naisten piti pukeutua burkaan Talebanin edellisen hallinnon aikana. Ainakaan toistaiseksi tällaista määräystä ei ole annettu, mutta naisten pukeutumista aiotaan rajoittaa ainakin yksityisissä yliopistoissa.

Tilanne on vaikea myös media-alalla työskennelleillä naisilla. Toimittajat ilman rajoja -järjestön mukaan alle sata Kabulin noin 700 naistoimittajasta on yhä töissä.

IS:lle päiväkirjaa pitävä ”Nasrin” on toiminut aiemmin media-alalla. Hän piilottelee nyt Talebanilta.

– Taleban on aloittanut vanhan hallinnon työntekijöiden ja piilossa elävien journalistien etsimisen talo talolta. He kyselevät lapsilta, mitä näiden vanhemmat tekevät, Nasrin kirjoitti.

– Talebanin johtajat sanovat, etteivät he tiedä mitään näistä etsinnöistä, mutta he valehtelevat kansainvälisen yhteisön vuoksi. En tiedä, kuinka pystyn jatkamaan taistelua eloonjäämisestä julmaa Talebania vastaan, ja sama koskee kaikkia afganistanilaisia naisia. Naiset eivät halua palata ajassa taaksepäin! Me emme halua enää joutua ruoskituksi! Me emme halua, että meidät vaiennetaan.

Lisäksi ainakin yksityisiä yliopistoja vaikuttaa koskevan tiukat säännöt siitä, miten naisia tulee oppilaitoksissa kohdella, The Guardian kertoo. Sen näkemässä ohjeistuksessa muun muassa sanotaan, etteivät mies- ja naisopiskelijat saa nähdä toisistaan vilaustakaan päivän aikana. Naisille piti tarjota bussikuljetus siten, että bussin ikkunat on peitetty ja verho erottaa naiset mahdollisesta mieskuljettajasta. Naisopettajien- ja opiskelijoiden on pukeuduttava mustiin vaatteisiin.

Kaikki naiset eivät ole noudattaneet kehotusta pysyä kotona.

Mielenosoittajia Kabulissa viime perjantaina.

Arviolta noin 100 naista kokoontui Afganistanin pääkaupungissa puolustusministeriön eteen lauantaina ennen kuin väkijoukko hajotettiin. Kabulissa protestoineet naiset kertovat, että heitä vastaan käytettiin kyynelkaasua ja heitä pahoinpideltiin, ABC News kertoo. Myös perjantaina nähtiin naisten johtama mielenosoitus Kabulissa ja ennen sitä Heratissa.

24-vuotias Sudaba Kabiri kertoi, että naisia ei tällä kertaa vaienneta.

– Taleban suihkutti meitä päin kaasua, he ampuivat meitä päin, haavoittivat meitä. He tappavat meidät, mutta siihen asti me taistelemme sukupolvemme oikeuksista. Taleban ei voi poistaa, he eivät voi vaientaa ääntämme. Me olemme osa tätä yhteiskuntaa ja tämä maa kuuluu myös meille. Ei vain miehille, Kabiri sanoi.

– Haluamme näyttää heille, että menneisyydessä, kun Taleban oli Afganistanissa 20 vuotta sitten, naiset olivat hiljaa. Me emme ole kuten he. Meidän ei pidä pysyä hiljaa, meidän ei pidä vaientaa itseämme.