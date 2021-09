Uusi kausi Afganistanin historiassa alkoi, kun viimeiset Yhdysvaltain sotilaat poistuivat maasta. IS seuraa elämää Kabulissa afganistanilaisen naisen kirjoittaman päiväkirjan välityksellä.

KABULIN päiväkirjan kirjoittaja on salanimellä ”Nasrin” esiintyvä nuori nainen, josta IS kertoi 28. elokuuta. Nasrinilla on kolme alaikäistä tytärtä, mutta aviomies on jättänyt perheen.

Nasrin on toiminut aiemmin media-alalla. Hän asuu piilopaikassa ja pelkää Talebania perhe- ja työtaustansa vuoksi. Ilta-Sanomat on varmistanut hänen henkilöllisyytensä ja työhistoriansa.

Sunnuntai, 5. syyskuuta

”Taleban on aloittanut vanhan hallinnon työntekijöiden ja piilossa elävien journalistien etsimisen talo talolta. He kyselevät lapsilta, mitä näiden vanhemmat tekevät.”

”Talebanit tulivat eilen taloon, jossa me asumme ja kyselivät omistajalta, keitä kaikkia hänen korttelissaan asuu. Sanokaa! Omistaja tuli sitten kertomaan asiasta, ja pelästytti meidät.”

”Talebanin johtajat sanovat, etteivät he tiedä mitään näistä etsinnöistä, mutta he valehtelevat kansainvälisen yhteisön vuoksi. En tiedä kuinka pystyn jatkamaan taistelua eloonjäämisestä julmaa Talebania vastaan, ja sama koskee kaikkia afganistanilaisia naisia. Naiset eivät halua palata ajassa taaksepäin! Me emme halua enää joutua ruoskituksi! Me emme halua, että meidät vaiennetaan.”

”On pakko myöntää, että Afganistanissa miehet luulevat naisten olevan heitä tyhmempiä. Naisten pitäisi jäädä kotiin, koska he ovat niin tyhmiä. Siksi he eivät pysty olemaan kunnolla mukana politiikassa eikä yhteiskunnallisessa työssä. Minä en voi hyväksyä tätä.”

”Aviomieheni jankutti minulle yhä uudestaan ja uudestaan, ettei nainen voi osallistua politiikkaan. Naisen pitäisi synnyttää lapsia ja jäädä kotiin. Minun mielestäni naiset ovat pätevämpiä ja fiksumpia kuin miehet. Sanotaan, että toisella kädellä nainen pyörittää maailmaa ja toisella keinuttaa kehtoa.”

”Joskus joudun eksyksiin maailmaan, joka on täynnä ongelmia. Lohdutan itseäni sillä ajatuksella, että pystyn ratkaisemaan ne itse. Ainakin yritän, sillä kohtaan joka päivä ongelmia sekä kotona että yhteisössä.”

”En mennyt tänään ulos ollenkaan. Jäin kotiin lueskelemaan lasten kanssa. Seurasin sosiaalista mediaa, sillä minun pitää olla aika varovainen. Tein lapsille ruokaa ja toivoin samalla, että kansainväliset järjestöt auttaisivat minua – median palveluksessa ollutta yksinhuoltajaäitiä. Voi olla, etten ole enää huomenna turvassa, mutta nämä muistikuvat säilyvät tallessa tällä tavalla.”