Laukaukset seurasivat Talebanin torstaina esittämiä väitteitä kapinallisten viimeisen tukikohdan kukistumisesta.

Ainakin 17 ihmistä on menehtynyt Kabulissa ääriliike Talebanin juhlaseremoniallisiin laukauksiin, Reuters raportoi paikallisten uutistoimistojen lauantaisten tietojen pohjalta.

Verenvuodatusta edelsi Taleban-lähteistä torstaina levinnyt väite kapinallisten viimeisen linnakkeen Panjshirin laakson kukistumisesta. Afganistanissa kiersivät huhut, joiden mukaan yksi vastarinnan näkyvimmistä johtajista, varapresidentti Amrullah Saleh, olisi paennut maasta. Vastarintajohtajat ovat kiistäneet molemmat väitteet.

Afganistanilaiset uutistoimistot Shamshad ja Tolo News uutisoivat, että voiton kunniaksi ammuttuihin luoteihin kuoli yksin Kabulissa 17 ihmistä. 41 kerrotaan loukkaantuneen. Nangarharin maakunnassa luodit aiheuttivat vammoja paikallisen sairaalan tiedottajan mukaan 14 ihmiselle.

Talebanin tiedottaja Zabihullah Mujahid kehotti liikkeen taistelijoita lopettamaan lopettamaan tarpeettoman ammuskelun ja kiittämään ennemmin jumalaa.

– Luodit voivat vahingoittaa siviilejä, joten älkää ampuko tarpeettomasti, Mujahid kirjoitti Twitterissä.

Panjshir on ollut Afganistanin ainoa maakunta, jota ääriliike Taleban ei ole valloittanut. Alue on jo pitkään ollut Talebanin vastainen keskittymä ja siellä vaikuttavan National Resistance Front -liikkeen riveihin on kerääntynyt tuhansia taistelijoita.

NRF:n tiedottaja Ali Nazarin mukaan vastoin Talebanin väitteitä kapinallisia ei ole kukistettu vaan itseasiassa Talebanin invaasio kyettiin torjumaan.