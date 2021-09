Pohjoismaista yksi suuntaa muita vauhdikkaammin koronan jälkeiseen aikaan – ”Nyt olemme siinä tilanteessa”

Ruotsi ja Norja ovat painaneet jarrua ja odottavat rokotusten etenemistä.

Pohjoismaista Tanska on toistaiseksi ainoana lyönyt kiinni päivämäärän, jolloin koronarajoituksista luovutaan. Tanska on myös sanomassa hyvästit koronapassille, jota meillä vasta valmistellaan. Ruotsissa ja Norjassa ei ole vielä varmaa aikataulua sille, milloin rajoituksia seuraavan kerran lievennetään tai poistetaan. Sama tilanne on Suomessa.

Ruotsi ja Norja ovat ilmoittaneet, että yhteiskunnan avaamisessa ei vielä edetä tautitapausten määrän nousun vuoksi.

Sekä Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa että Suomessa on vähintään peruslinjaus kolmannesta koronarokotteesta. Uutta tehosteannosta tarjontaan ensimmäisenä eri riskiryhmiin kuuluville. Ainakin Ruotsissa kolmansia rokotteita on määrä antaa jo tässä kuussa.

Tanska otti viime keväänä ensimmäisenä maana käyttöön koronapassin ja on jo luopumassa sen käytöstä. Nyt sitä ei enää tarvitse esimerkiksi kahviloissa, ravintoloissa ja liikuntasaleilla.

Loputkin koronarajoitukset poistetaan ensi viikon perjantaina, koska koronaa ei tuon jälkeen enää luokitella yhteiskunnallisesti kriittiseksi sairaudeksi.

– Hallitus on luvannut olla jatkamatta (rajoitus)toimia pidempään kuin on tarpeen, ja nyt olemme siinä tilanteessa, terveysministeri Magnus Heunicke ilmoitti.

Asiantuntijat ovat varoittaneet, että epidemia ei ole vielä ohi. Matemaattisen epidemiologian apulaisprofessori Viggo Andreasen Roskilden yliopistosta arvioi tv-haastattelussa, että noin puolet vielä rokottamattomista saa tartunnan seuraavan puolen vuoden aikana.

Tanskan tavoite on, että 90 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä olisi rokotettu vähintään kertaalleen lokakuun alkuun mennessä. Kertaalleen rokotettuja oli syyskuun alussa 75,3 ja kahteen kertaan rokotettuja 72,1 prosenttia.

Ruotsissa koronarajoituksia on ollut määrä edelleen keventää syyskuussa, mutta tätä on lykätty. Tartuntamäärät ovat viime kahden kuukauden aikana kasvaneet joka viikko, erityisesti rokottamattomien 20–29-vuotiaiden parissa.

Kyse ei kuitenkaan ole samanlaisesta noususta kuin aiempina epidemiahuippuina, kertoi osastopäällikkö Karin Tegmark Wisell Ruotsin kansanterveyslaitoksen koronakatsauksessa torstaina.

Yli 18-vuotiaista ruotsalaisista 82,1 prosenttia oli rokotettu kerran ja 70,8 prosenttia kahdesti.

Ruotsin hallitus esitti elokuussa, että lakia koronaan liittyvistä erityisrajoituksista jatketaan ensi tammikuun loppuun asti. Näin esimerkiksi osallistujamääriä tai aukioloja koskevia rajoituksia voidaan vielä tiukentaa, jos tautilanne kääntyy huonoksi.

Norjassa on viikon sisällä kirjattu koko epidemian suurimmat päiväkohtaiset tartuntalukemat. Myös sairaanhoidossa olevien määrät ovat kasvussa.

Koronarajoitusten poistamisen seuraava vaihe on lykätty, kunnes rokotuskattavuutta saadaan nostettua.

– Emme ota tätä riskiä, kun on niin vähän aikaa jäljellä siihen, että kaikilla aikuisilla on ollut mahdollisuus suojautua rokotteella, pääministeri Erna Solberg totesi torstaina.

1. syyskuuta 89,1 prosenttia 18 vuotta täyttäneistä oli saanut yhden rokoteannoksen ja 71,9 prosenttia kaksi annosta.

Tartuntoja on tullut erityisesti nuorille. Norjassa ollaan aloittamassa 12–15-vuotiaiden rokottaminen.