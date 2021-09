Ida-hurrikaanin rippeiden mukana tornado iski Mullica Hilliin Yhdysvalloissa. New Jerseyssä sijaitsevan kaupungin vanhin rakennus on suomalaistaustaisen siirtolaisen rakentama.

Tornado tuhosi useita koteja suomalaistaustaisten siirtolaisten perustamassa Mullica Hillissä, New Jerseyssä, keskiviikkona, kun hurrikaani Idan rippeet liikkuivat alueen yli. NBC Philadelphian mukaan tuulennopeus oli tornadossa enimmillään noin 150 mailia tunnissa eli noin 67 metriä sekunnissa.

Kansallisen sääpalvelun mukaan tornadon Mullica Hillissä nostattama romu nousi jopa seitsemän kilometrin korkeuteen.

Lisa Rysinger on Mullica Hillin historiallisen seuran jäsen ja aktiivi. Hän kertoo, että viimeisimpien tietojen mukaan tornadossa vaurioituneita rakennuksia on noin sata, joista pahoin vaurioituneita tai täysin tuhoutuneita on useita.

– Minun taloni säästyi, mutta olimme peloissamme, kun uutisissa tuli tornadovaroitus. Pakenimme kaikki kellariin. Minä, mieheni, erityislapsemme ja koiramme olimme kaikki kellarissa, jossa seurasimme uutisia. Uutisissa kerrottiin, kuinka puita oli kaatunut läheisellä tiellä, rakennuksia oli romahtanut ja ihmisiä oli jäänyt sisälle loukkuun. Emme tienneet, oliko se tulossa meitä kohti, Rysinger kertoo pelottavista hetkistä.

Kesti noin puoli tuntia ennen kuin vaara oli ohi. Rysinger pitää ihmeenä sitä, ettei kukaan ihminen kuollut, vaikka tornado aiheuttikin rakennuksille mittavia vaurioita. Hän kiittelee tiivistä yhteisöä siitä, että kotinsa ja omaisuutensa menettäneet saivat heti apua muun muassa lahjoituksina muilta asukkailta.

– Meillä on erityinen kaupunki. Heti alettiin järjestää lahjoituksia niille, jotka menettivät kaiken. Päivän lopussa oli saatu jo niin paljon lahjoituksia, ettei niitä voitu enää ottaa vastaan. Se, miten yhteisö puhalsi yhteen hiileen, oli valo pimeyden jälkeen.

Mullica Hill on saanut nimensä Mulikkan perheeltä, joka muutti alueelle 1700-luvun alussa. Mullica Hillin vanhin rakennus on noin vuodelta 1704 ja se kuului aikoinaan Erkki Mulikkalle.

Asko Vuorinen, Erkki Mulikkan kaukainen sukulainen, on pitkään tehnyt sukututkimusta Mulikkan suvun vaiheista.

Vuorisen mukaan ensimmäisenä Yhdysvaltoihin muutti Paavo Mulikka perheensä kanssa. Mulikka oli suomalaisen Antti Mulikkan pojanpoika. Paavo Mulikka asui ennen muuttoa Ruotsissa, jossa hänen perheensä kuului metsäsuomalaisiin, jotka kaskiviljelivät metsäistä maata ja metsästivät riistaa. Paavo Mulikkasta tuli Ruotsissa Pål Jönsson.

Paavo Mulikka saapui Vuorisen tutkimuksen mukaan Yhdysvaltoihin Örn-aluksella vuonna 1654 ja hän asettui Ruotsin siirtokuntaan Uuteen-Ruotsiin, joka oli perustettu 1630-luvulla alueelle, joka kuuluu nykyisin Pennsylvanian, Delawaren ja New Jerseyn osavaltioille.

Erkki Mulikkan talo Mullica Hillissä.

Paavon poika Erkki Mulikka, jonka nimi Yhdysvalloissa oli muodossa Eric Mullica sr. muutti Mullica-joen varrelle asumaan. Joki on saanut nimensä suomalaistaustaisilta maahanmuuttajilta. Vaikka joen nimi on säilynyt, Erkki Mulikkan rakennus ei ole.

Sen sijaan Erkki Mulikkan pojan Erkki Mulikkan, joka myös Yhdysvalloissa tunnettiin Eric Mullica juniorina, talo on ja se sijaitsee edelleen osoitteessa 20 North Main Street.

Yli 300 vuotta vanha talo selvisi myös keskiviikkoisesta tornadosta.

– Olemme kiitollisia siitä, että historialliset rakennukset, jotka ovat olleet tällä satoja vuosia, ovat edelleen pystyssä, Lisa Rysinger sanoo.