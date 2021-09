Meitä ei hiljennetä, emme peräänny, vakuutti abortinvastustajien edustaja.

Yhdysvalloissa Texasin uuteen tiukkaan aborttilakiin liittyvä ilmiantosivusto on saanut kenkää palveluntarjoajaltaan. Asiasta kertoi lauantaina muun muassa uutistoimisto AFP.

Verkkopalveluja tarjoava GoDaddy kertoi tiedotteessa ilmoittaneensa sivustolle, että se on rikkonut yhtiön palveluehtoja ja sen täytyy tämän vuoksi siirtyä toisen palveluntarjoajan huomaan.

GoDaddyn palveluehtojen mukaan käyttäjät eivät saa kerätä tietoja muista ihmisistä ilman heidän suostumustaan.

Texasissa tuli keskiviikkona voimaan laki, joka kieltää lähes kaikki abortit kuudennen raskausviikon jälkeen. Abortti ei ole sallittu edes silloin, jos raskaus on saanut alkunsa insestin tai raiskauksen seurauksena. Ainoa poikkeus on raskauden naiselle aiheuttama terveysriski.

Prolifewhistleblower-sivuston tarkoitus on kerätä kansalaisilta ilmiantoja uutta lakia rikkovista.

Biden tyrmistyi korkeimman oikeuden linjauksesta

Myöhään perjantaina sivuston ilmianto-osastolle ei enää ollut pääsyä. Sen sijaan vastassa oli viesti, joka kertoi GoDaddyn palomuurin estäneen pääsyn.

Abortinvastaisen kansalaisjärjestö Texas Right to Lifen viestintäjohtaja Kimberlyn Schwartz kertoi uutistoimisto AFP:lle, että ilmiantosivusto on siirtymässä uudelle palveluntarjoajalle. Sivuston odotetaan hänen mukaansa olevan 48 tunnin sisään jälleen toiminnassa.

– Meitä ei hiljennetä, Schwartz sanoi ja vakuutti, ettei järjestö peräänny.

Texasin laki pitää sisällään myös järjestelmän, jossa laittomia abortteja tekevien tai niiden tekemisessä auttavien ilmiantamisesta on luvassa tuhansien dollarien rahapalkkio.

Yhdysvaltain korkein oikeus hylkäsi myöhään keskiviikkona kansalaisoikeusjärjestöjen vetoomuksen Texasin aborttilain jäädyttämisestä. Korkeimman oikeuden yhdeksästä tuomarista neljä vastusti päätöstä.

Oikeus ei päätöksessään ottanut kantaa Texasin aborttilain perustuslainmukaisuuteen, vaan vetosi muotoseikkoihin.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tuomitsi torstaina jyrkästi korkeimman oikeuden linjauksen.