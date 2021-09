Talebanin vastustajien viimeisen linnakkeen kohtalo on vaaka­laudalla: ”Vastarinta ei aio antautua, se ei aio kumartaa terrorismille”

Muun muassa BBC ja AFP uutisoivat, että taistelut ovat jatkuneet Panjshirin maakunnassa, jonne Talebanin vastainen vastarinta on keskittynyt.

Afganistanissa Panjshirin maakunnan, jonne on keskittynyt ääriliike Talebanin vastainen vastarinta, kohtalo on vaakalaudalla taisteluiden jatkuessa kiivaana, BBC uutisoi.

Vastakkain ovat Taleban, joka on saanut jo muun Afganistanin haltuunsa, ja muun muassa erilaisista puolisotilaallisista ryhmistä ja entisen hallinnon ja Afganistanin armeijan jäsenistä koostuva National Resistance Front -liike, jonka johdossa on legendaarisen sotapäällikön poika.

Taleban kertoi jo torstaina saaneensa maakunnan haltuunsa. Lisäksi huhuja liikkui siitä, että yksi vastarinnan näkyvimmistä johtajista, varapresidentti Amrullah Saleh, olisi paennut Panjshirin laaksosta.

Kabulissa ja muissa kaupungeissa useita ihmisiä kuoli ja loukkaantui Talebanin viimeisintä valloitusta juhlistaneissa laukauksissa. Talebanin edustaja myöhemmin kehotti ihmisiä pidättäytymään ammuskelusta.

Reutersin saaman videon kuvakaappauksessa näkyy ihmisiä lähellä Humvee-ajoneuvoa, jossa on Talebanin lippu. Video on kuvattu lähellä eteläistä sisäänkulkua Panjshirin laaksoon.

NRF:n mukaan vastarinta oli kuitenkin onnistunut estämään Talebanin etenemisen.

– Satoja Taleban-taistelijoita on loukussa. Ja heiltä loppuvat ammukset ja he neuvottelevat antautumisen ehtoja nyt.

Saleh puolestaan kiisti BBC:lle lähetetyssä videossa paenneensa Panjshirista ja Afganistanista. BBC ei ole kyennyt riippumattomista lähteistä vahvistamaan Salehin olinpaikkaa.

– Olemme pitäneet pintamme ja olemme vastustaneet (Talebania). Vastarinta ei aio antautua, se ei aio kumartaa terrorismille ja se aikoo jatkaa. On vaikeuksia, mutta en ole paennut, Saleh sanoi, kuvaillen huhuja paosta ”perusteettomiksi”.

Myös AFP uutisoi, että vastarinta on ainakin toistaiseksi pitänyt pintansa.

On kuitenkin vaikea tietää, mikä on todellinen tilanne, sillä sekä Talebanin että NRF:n väitteiden varmistaminen riippumattomista lähteistä on vaikeaa.