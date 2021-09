Uusi kausi Afganistanin historiassa alkoi, kun viimeiset Yhdysvaltain sotilaat poistuivat maasta. IS seuraa elämää Kabulissa afganistanilaisen naisen kirjoittaman päiväkirjan välityksellä.

Kabulin päiväkirjan kirjoittaja on salanimellä ”Nasrin” esiintyvä nuori nainen, josta IS kertoi 28. elokuuta. Nasrinilla on kolme alaikäistä tytärtä, mutta aviomies on jättänyt perheen.

Nasrin on toiminut aiemmin media-alalla. Hän asuu piilopaikassa ja pelkää Talebania perhe- ja työtaustansa vuoksi. Ilta-Sanomat on varmistanut hänen henkilöllisyytensä ja työhistoriansa.

Lauantai, 4. syyskuuta

”Ennen Talebanin valtaannousua heräsin joka aamu viideltä ja lähdin kuntosalille. Olin siellä puoli kahdeksaan saakka. Harrastin kuntoilua korkean verenpaineen vuoksi.”

”Salin jälkeen vein kaksi vanhinta lastani kouluun ja lähdin itse töihin.”

”Ikävä kyllä, Taleban ei vielä ole sallinut naisten paluuta työelämään. Kouluikäiset lapseni pelkäävät hekin mennä kouluun. Mitä minun pitäisi tehdä, jotta voisin turvata heidän tulevaisuutensa?”

”Kuntoilen nyt joka päivä kotona pitääkseni itseni terveenä. Sen jälkeen juomme yhdessä aamuteetä, ja sitten opetan heitä itse. Se on minun velvollisuuteni, sillä olen heidän äitinsä.”

”Täytyy sanoa, että olipa taas levoton yö Kabulissa, ehkä muuallakin eri maakunnissa. Ammuskelua kesti neljään saakka aamulla, sillä suuri Talebanin mullah oli saapunut kaupunkiin.”

”Huomasin itsestäni, etten enää pelännyt tulituksen ääniä. Niistä on vähitellen tulossa normaalia elämää. Olemme varmaan huomanneet, että meidän pitää tottua tähän uuteen tilanteeseen. Jumala auttakoon meitä kaikkia. Onnistummekohan me?”

”Haluaisin joku päivä mennä yhdessä ulos lasten kanssa ja kertoa teille tilanteesta, jossa meidän yhteisömme ihmiset elävät. Jos tilanne muuttuu päivittäin, jäävät kaikki päivät muistoihin erilaisina.”