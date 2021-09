Trumpin tukija lipsautti: Ehdokkuus 2024 vaaleissa kerrotaan pian?

Paljastiko republikaanien kongressiedustaja etuajassa Donald Trumpin aikeet pyrkiä uudestaan presidentiksi?

Kongressin jäsen Jim Jordan on Trumpin näkyvä tukija.

Kongressin edustajainhuoneen jäsen Jim Jordan sanoi Twitterissä julkaistulla videolla, että Trump aikoisi lähiaikoina ilmoittaa pyrkivänsä presidentiksi vuoden 2024 vaaleissa.

– Hän pyrkii uudestaan. Tiedän sen, koska juttelin hänen kanssaan eilen. Hän on valmis ilmoittamaan asiasta kunhan tämä Afganistanin sekoilu on ohitse, kertoi Ohion osavaltion edustaja The Undercurrent -nettiohjelman videoklipissä.

Trump ja Jordan ovat kritisoineet presidentti Joe Biedenia Afganistanista vetäytymisen hoitamisesta, kertoo The Insider.

Jordanin tiedottaja kuitenkin kiisti edustajan väitteet Politicolle.

– Jordan ei ole sanonut tällaista.

Trump on tammikuussa päättyneen presidenttikautensa jälkeen toistuvasi vihjaillut, että aikoisi lähteä ehdolle vuoden 2024 presidentinvaaleissa, mutta ei ole virallisesti vahvistanut aikeitaan.

Edustaja Jim Jordan oli Trumpin läheinen tukija tämän presidenttikaudella.