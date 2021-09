Ennätyssateiden vuoksi New Yorkin ja New Jerseyn osavaltioihin julistettiin hätätila. New Yorkiin annettiin myös ensi kertaa syöksytulvavaroitus.

Yhdysvaltain itärannikolla kuoli viranomaisten mukaan ainakin 48 ihmistä rankkasateiden aiheuttamissa syöksytulvissa, kertoivat muun muassa uutiskanavat CNN ja ABC. Viikonloppuna Louisianaan iskenyt ja sittemmin heikentynyt hirmumyrsky Ida toi koilliseen matkattuaan pahoja tulvia alueelle.

New Jerseyssä kerrottiin kuolleen ainakin 25 ihmistä myrskyn vuoksi. Asiasta kertoi osavaltion kuvernööri Phil Murphy Twitterissä. Murphyn mukaan valtaosa uhreista kuoli jouduttuaan autojensa kanssa veden varaan.

New Yorkin kaupungissa kerrotaan kuolleen ainakin 13 ihmistä. Lisäksi kuolleita on kirjattu Westchesterin esikaupunkialueella, Pennsylvaniassa sijaitsevan Philadelphian lähellä sekä Connecticutissa, Marylandissa ja Virginiassa. New Yorkin ja New Jerseyn osavaltioihin julistettiin myrskyn vuoksi hätätila.

Parkkihalli täyttyi vedestä New Jerseyssä.

Kadut tulvivat New Jerseyssä ja New Yorkissa.

"Kuin viidakossa asuisi"

Yhdysvaltain kansallisen sääpalvelun NWS:n mukaan New Yorkin keskuspuistossa oli satanut myrskyn aikana vettä yhden tunnin aikana 80 millimetriä, mikä oli uusi ennätys. Myös New Jerseyn Newarkissa tehtiin kaikkien aikojen sademääräennätys.

– Olen 50-vuotias, enkä ole ikinä nähnyt noin paljoa sadetta, kertoi Metodija Mihajlov uutistoimisto AFP:lle.

Mihajlovin New Yorkin Manhattanilla sijaitsevan ravintolan kellarissa oli yli seitsemän senttimetriä vettä. Hän kuvaili sadetta trooppiseksi ja myrskyn keskellä olleen kuin "viidakossa asuisi".

New Yorkin kaupunkiin annettiin myös ensimmäistä kertaa syöksytulvavaroitus. Erityisen pahasti tulvista kärsivät Brooklyn ja Queens.

Iso osa New Yorkissa kuolleista on löydetty kotiensa tulvineista kellareista. Kuolonuhreista nuorin on ollut kaksivuotias ja vanhin 86-vuotias.

Metrosta pelastettiin yli 800 matkustajaa

CNN:n mukaan New Yorkin kaupungissa pelastettiin myrskyn jäljiltä yli 800 metromatkustajaa. Asiasta kertoi paikallista aikaa torstaina New Yorkin poliisilaitoksen edustaja Rodney Harrison.

Pelastusviranomaiset varoittivat, että kaduilla oli paikoitellen niin paljon vettä, ettei niille pidä mennä.

– Älkää yrittäkö ajaa tulvavesien läpi, koska ette voi tietää, kuinka syvää siinä on. Kääntykää mieluummin ympäri, niin ette huku, viranomaiset evästivät.

LaGuardian, JFK:n ja Newarkin lentokentiltä peruttiin satoja lentoja. Newarkin kentältä kuvatun videon perusteella kentän terminaali oli veden vallassa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi liittovaltion olevan valmiina auttamaan myrskytuhoista kärsiviä alueita. Hänen oli määrä matkata perjantaina Idan viikonloppuna kurittamaan eteläiseen Louisianan osavaltioon.

Ajoneuvot uppoivat veteen Brooklynissä New Yorkissa.

Kirkkaat taivaat eivät pyyhkineet pois myrskyn jälkiä

Sähkökatkoksia seuraavan Poweroutage.us-sivuston mukaan Suomen aikaa perjantaina illalla Pennsylvaniassa oli vailla sähköä yli 20 000 kotia. New Jerseyssä ja New Yorkissa sähköttä oli molemmissa vajaat 8 000 asiakasta. Idan pahiten murjomassa Louisianassa sähköttä oli yhä liki 850 000 kotitaloutta.

CNN kertoo, että NSW:n tietojen mukaan maan koillisosiin iski keskiviikkona lisäksi ainakin kahdeksan tornadoa.

Keskiviikkoisen kaltaiset myrskyt ovat harvinaisia maan koillisosissa, ja niiden uskotaan johtuvan valtamerten pintakerrosten lämpenemisestä, joka on puolestaan ilmastonmuutoksen ansiota.