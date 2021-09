Taleban väittää kukistaneensa viimeisenkin vastarinnan: ”Koko Afganistan on hallussamme”

Taleban väittää vallanneensa viimeisetkin vastarintapesäkkeen Panjshirin maakunnassa Afganistanissa

Kolmen talebanlähteen mukaan Panjshirin laakso on nyt Talebenin hallinnassa ja Kabulissa valtausta on juhlittu ilmaan ammuskelulla, kertoo Reuters.

Panjshir on ollut ainoa maakunnista, jota ääriliike Taleban ei ollut valloittanut. Maakunta on jo pitkään ollut Talebanin vastainen keskittymä ja sinne on kerääntynyt tuhansia taistelijoita taistelemaan National Resistance Front -liikkeen riveissä.

– Kaikkivaltiaan Allahin armosta, koko Afganistan on nyt hallussamme. Panjshirin kiusanhenget on kukistettu ja alue on kontrollissamme, kertoo eräs Taleban-komentaja.

Talebanin väitteitä ole pystytty vahvistamaan. Afganistanin syrjäytetyn hallinnon entinen varapresidentti, vastarinnan johtohahmo Amrullah Saleh on kiistänyt Tolo Newsille tiedot maanpaostaan.

NRF:n tiedottaja Ali Nazarin mukaan heitä ei ole kukistettu vaan itseasiassa kapinalliset ovat torjuneet Talebanin.