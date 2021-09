Panjshirin maakunnassa kytee Talebanin vastainen liike, jossa on mukana muun muassa puolisotilaallisia ryhmiä, entisen hallinnon jäseniä, sotilaita. Vastarinnan johdossa on legendaarisen sotapäällikön poika.

Afganistanissa Panjshirin maakunnassa taistelut ovat jatkuneet kiivaina, BBC uutisoi. Panjshir on ainoa maakunnista, jota ääriliike Taleban ei ole valloittanut. Maakunta on jo pitkään ollut Talebanin vastainen keskittymä ja sinne on kerääntynyt tuhansia taistelijoita taistelemaan National Resistance Front -liikkeen riveissä.

Taleban sanoi ottaneensa haltuunsa joitain maa-alueita ja aiheuttaneensa ”raskaita” tappioita NRF:lle. NRF sanoi kuitenkin pitävänsä hallussaan kaikkia sisääntuloreittejä laaksoon ja, että Taleban oli menettänyt satoja taistelijoita.

Talebanin edustaja Zabidullah Mujahid sanoi, että ääriliikkeen taistelijat olivat iskeneet Panjshirin laaksoon neuvottelujen epäonnistuttua. NRF:n edustajan Fahim Dashtin mukaan syynä oli se, että osapuolilla oli hyvin erilaiset kannat.

Dashtin mukaan vastarinta taistelee Talebania vastaan kahdella rintamalla ja, että jopa 350 Taleban-taistelijaa olisi kuollut.

Kummankin osapuolen väitteitä on kuitenkin vaikea vahvistaa.

Vastarinnan taistelijoita Anaban alueella, Panjshirin maakunnassa.

Vastarintaan kuuluu NRF:n lisäksi muun muassa muita paikallisia puolisotilaallisia ryhmiä, Afganistanin entisten turvallisuusjoukkojen jäseniä ja entinen varapresidentti Amrullah Saleh.

Vastarinnan johtajana toimii Ahmad Massoud. Massoudin isä oli legendaarinen sotapäällikkö, elämää suuremmaksi hahmoksikin kuvailtu Ahmad Shah Massoud. Isä Massoud taisteli 1980-luvulla Neuvostoliittoa vastaan eikä Neuvostoliitto onnistunut valloittamaan Panjshirin laaksoa. Myöhemmin vanhempi Massoud johti vastarintaa Talebania vastaan. Hän sai lempinimen ”Panjshirin leijona”. Hän sai surmansa vain kaksi päivää ennen syyskuun 11. päivän iskuja vuonna 2001, kun kaksi toimittajaksi naamioitunutta al-Qaidan itsemurhapommittajaa iskivät.

Taleban-taistelijoita ja betoniseinään maalattu kuva Ahmad Shah Massoudista.

Nuorempi Massoud jatkaa isänsä jalanjäljissä ja johtaa nyt vastarintaa. Toisin kuin hänen isällään, Ahmad Massoudilla ei ole kokemusta taisteluista, The Spectator kertoo.

Lontoossa pitkään asunut Ahmad Massoud on valmistunut kadetiksi Sandhurstin kuninkaallisessa sotakorkeakoulussa, opiskellut sotatieteitä King’s Collegessä ja valmistunut maisteriksi luettuaan kansainvälistä politiikkaa Lontoon City-yliopistossa. Hänen kandidaatin ja maisterin tutkielmansa käsittelivät Talebania.

Massoud palasi Afganistaniin vuonna 2016 ja ryhtyi osallistumaan politiikkaan vain pari vuotta sitten. Massoud on kertonut nähneensä näyn, jossa hänen isänsä käski häntä jatkamaan sitä, minkä isä oli aloittanut.

Ahmad Massoud vilkutti väkijoukolle vuonna 2019.

Massoud alkoi valmistella vastarintaa, kun Taleban näytti voimistuvan. Hän myös haki kansainvälistä tukea: viime keväänä Massoud tapasi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Pariisissa, NPR uutisoi. Massoudin isä on edelleen kunnioitettu hahmo Ranskassa.

On kuitenkin vaikea arvioida, kuinka hyvin Massoudin johtama vastarinta kestää Talebania vastaan.

Massoud kertoi 18. elokuuta julkaistussa mielipidekirjoituksessa The Washington Postissa, että vastarinta oli haalinut aseita ja ammuksia kärsivällisesti jo hänen isänsä ajoista lähtien tietäen, että niitä tarvittaisiin vielä joskus. Joukkoihin oli liittynyt myös Afganistanin armeijan ja erikoisjoukkojen sotilaita varusteineen, Massoud sanoi. Vastarinta ei kuitenkaan kestäisi Talebanin täyttä hyökkäystä, hän varoitti.

– Jos Talebanin sotapäälliköt käynnistävät hyökkäyksen, he totta kai kohtaavat meidän taholtamme voimakasta vastarintaa. National Resistance Frontin lippu liehuu jokaisen aseman yllä, jonka he yrittävät valloittaa, kuten se on liehui 20 vuotta sitten.

– Silti tiedämme, että sotavoimamme ja logistiikkamme eivät ole riittäviä. Ne hupenevat nopeasti, elleivät ystävämme lännessä löydä tapaa varustaa meitä ilman viivästystä.