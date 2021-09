Seppo Varjuksen kolumni: Kaikki valloittajat eivät epäonnistuneet Afganistanissa – silti maailmassa ei kukaan koskaan opi mitään

Vuosituhansien aikana Afganistanin läpi ovat jyränneet useat julmat valloittajat, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Paljon puhuvat nyt Yhdysvaltain tappiosta Afganistanissa. Toistellaan ”suurvaltojen hautaa”.

Ensin epäonnistui Britannia, sitten Neuvostoliitto ja lopulta Yhdysvallat liittolaisineen. Tämä on vajavainen tulkinta Afganistanin historiasta. Vuosituhansien aikana maan läpi ovat jyränneet julmat valloittajat matkallaan kohti Intian aarreaittoja.

Epäonnea on ollut lähinnä läntisillä valloittajilla, joihin Neuvostoliittokin sikäläisestä näkökulmasta vahvasti kuului. Yksi läntinen poikkeus kuitenkin on.

Aleksanteri Suuri valloitti nykyisen Afganistaninkin alueet 300-luvulla ennen ajanlaskun alkua.

Toki Aleksanterin sotaretki lopulta päättyi kuten amerikkalaisten, mutta vasta Intiassa. Siellä hänen sotilaansa tekivät lakon suuruudenhullua johtajaansa vastaan. Hän marssitti nämä takaisin länteen läpi autiomaan, jossa monet menehtyivät.

Ennen vanhaan jokaiseen sivistyneeseen kotiin kuului kirjahylly. Sen arvokkain sisältö olivat kirjasarjat. Sitten tulivat tabletit, joista jokainen maailman tieto löytyy sekunneissa kirjoja pläräämättä. Se siitä sivistyksestä.

Kirjasarjojen kuningas oli Kansojen historia. Ruotsalainen Carl Grimberg aloitti sen laatimisen noin vuosisata sitten. Enää antikvaarit eivät ole Kansojen historiasta kiinnostuneita sen ylitarjonnasta johtuen. Nykyhistorioitsijat syyttävät Grimbergiä satuilusta ja sankarinpalvonnasta. Mutta hyvin hän kirjoitti.

” Aleksanteri jätti kauniin kalmon.

Grimberg kertoo kuinka, intialaiset viisaat varoittivat Aleksanteria:

”Ilman lepoa ja rauhaa sinä syöksyt omasta maastasi maanpiirin etäisimpiin kolkkiin ja tuotat sekä itsellesi että muille vaivoja ja vastuksia. Ja kuitenkin sinä, kun kohta makaat kuolleena, et omista tästä maasta enempää kuin sen mikä tarvitaan sinun ruumiisi peitoksi.”

Aleksanteri kiitti kyyneleet silmissä viisaista sanoista ja jatkoi valloittamista. Niin on tehnyt jokainen mielipuoli maailmanvalloittaja hänen jälkeensäkin.

Aleksanteri kuoli vain 32-vuotiaana. Valtakunnat murenivat ja hänen tärkeimmäksi perinnökseen jäivät komeaa nuorta miestä esittävät rintakuvat. Aleksanteri kuoli nuorena ja jätti kauniin kalmon.

Myöhemmin Aleksanteria ihaili Doors-yhtyeen laulaja Jim Morrison. Morrison teki parhaansa näyttääkseen Aleksanterilta, kunnes liian pämppäämisen seurauksena lihoi. Morrison kuoli 27-vuotiaana. Hän sai eläessään paljon vähemmän pahaa aikaiseksi kuin Aleksanteri.

Ohjaaja Oliver Stone on tehnyt elokuvat kummastakin. Ilmeisesti hänellä on mielessään jatkumo aiheista, joista tekee filkkoja. On sekin tapa hahmottaa uraansa.

En muista, mistä tämän luin. Aleksanterin ylpeys oli hänen sotaratsunsa Bukefalos. Afganistanin kieppeillä Bukefalos varastettiin. Aleksanteri uhkasi tuhota joka kylän silmänkantamalla, jollei hevosta heti palauteta. Näin kävi.

Neuvostoliitto kai yritti Afganistanissa hiukan samanlaista taktiikkaa, mutta se ei toiminut, koska afgaanit saivat Amerikasta ilmatorjuntaohjuksia. Yhdysvallat liittolaisineen ei käyttänyt yhtä kovia keinoja, mutta pakomatkalle päädyttiin silti.

Kukaan ei koskaan opi mistään mitään.