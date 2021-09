IS puhui kahden afganistanilaismiehen kanssa, jotka työskentelivät Suomen suurlähetystössä alihankkijan kautta. He vetoavat suomalaisviranomaisiin, että heidät evakuoitaisiin Afganistanista Suomeen.

Reilu viikko on kulunut siitä, kun Suomen evakuointioperaatio Afganistanissa päättyi. Suomeen evakuoitiin 330 ihmistä, jotka olivat muun muassa Suomen kansalaisia tai afganistanilaisia, jotka olivat työskennelleet Suomen suurlähetystössä. Evakuoitujen joukossa on kerrottu olleen turvallisuusalan alihankkijoiden palkkalistoilla olleita afganistanilaisia, jotka ovat työskennelleet henkivartijoina.

Ali ei ole yksi heistä, jotka pääsivät Suomeen. Hän kertoo työskennelleensä muutamia vuosia erään alihankkijan palkkalistoilla Suomen suurlähetystöllä Kabulissa. Alin työnantaja on yritys, jolta suomalainen yritys hankki turvallisuuspalveluita.

Ali ei ole hänen oikea nimensä. Hän haluaa pysyä turvallisuussyistä anonyymina. Ilta-Sanomat on nähnyt kuvan hänen kulkukortistaan ja Suomen Kabulin-suurlähettilään Pekka Kososen allekirjoittamasta todistuksesta.

Nyt hän on turvapaikassa perheensä kanssa, Afganistanissa vallan kaapanneelta Talebanilta piilossa.

– Meitä on noin 40 ihmistä jäljellä Kabulissa. Emme ymmärrä tilannettamme. Onko heillä suunnitelmaa meidän kuljettamiseksi pois täältä vai ei? Ali kertoo omasta ja kollegoidensa ahdingosta.

Ali sanoo olevansa hengenvaarassa, koska on työskennellyt Suomen suurlähetystöllä Kabulissa alihankkijan kautta.

Alin mukaan turvamiehiä oli yrityksen taholta kehotettu odottamaan mahdollista evakuointia. Hän sanoo, ettei tiedä, oliko kyse väärinymmärryksestä ja hän ihmettelee kollegoidensa kanssa, mikä on Suomen suunnitelma heidän suhteensa.

– Me olemme koko ajan vain sisällä. Me olemme hengenvaarassa, koska olemme työskennelleet ulkomaalaisten kanssa Afganistanissa. Meidän tilanteemme on huono. Emme voi lainkaan mennä ulos.

Ali kertoo menevänsä ulos ainoastaan, kun hän vaihtaa piilopaikkaa. Samaan paikkaan ei voi jäädä, sillä muuten hänet saatettaisiin löytää.

Alin mukaan yllätyksenä tuli se, kuinka nopeasti Taleban sai Kabulin ja suurimman osan Afganistanista haltuunsa. Taleban valtasi kaupungin jo elokuun puolivälissä, pari viikkoa ennen kuin Yhdysvallat ja sen liittolaiset vetäytyivät Afganistanista.

– Se oli aivan järkyttävää, Ali kuvailee ääriliikkeen valtaannousua.

Alin mukaan tuolloin työntekijöitä kehotettiin välittömästi hakeutumaan johonkin turvalliseen paikkaan ja odottamaan jatko-ohjeita. Nyt tilanne on kuitenkin epäselvä.

– Nyt meillä ei ole mitään uutta päivitystä eikä asia ole edistynyt.

Ali kertoo toivovansa, että hänet ja myös muut Kabuliin jääneet turvamiehet evakuoitaisiin.

– Meillä ei ole nyt mitään taloudellista tukea ja se on iso ongelma.

Ali kertoo, että heillä on nyt vielä ruokaa ja vettä. Hän kuitenkin pelkää, että ne loppuvat, mikäli apua ei tule.

Suomen ja monen muun maan suurlähettiläät ja lähetystöjen henkilökunta evakuoitiin, kun Taleban valtasi Kabulin.

Myös toinen IS:n haastattelema turvamies kertoo, ettei ole saanut tietoa siitä, aiotaanko heidät auttaa Afganistanista pois. Abas on ollut useamman vuoden Suomen suurlähetystön turvamiehenä alihankkijan palkkalistoilla.

Alin tavoin Abas ei ole haastateltavan oikea nimi. Hän ei turvallisuussyistä halua nimeään julkisuuteen. IS on nähnyt myös hänen kulkukorttinsa ja suurlähettilään allekirjoittaman todistuksen.

– Meidät jätettiin tänne. He sanovat, että täältä on viety 83 turvamiestä. Me olemme täällä. Keitä he ovat? En tiedä. Me olemme ne, jotka ovat vaarassa, Abas sanoo.

– Diplomaatit, suurlähettiläs, kaikki tietävät minut, koska olen työskennellyt suurlähetystössä pitkään.

Abas sanoo, että Kabuliin jääneet turvamiehet ovat työskennelleet sekä suurlähetystöllä että diplomaattien kiinteistöissä vartijoina.

Abas kertoo, etteivät Kabuliin jääneet ole saaneet viimeistä palkkaansa. Turvamiesten taloudellista tilannetta vaikeuttaa myös se, etteivät he pääse koteihinsa hakemaan lisää rahaa, Abas sanoo.

Abas pelkää, että mikäli hän ei pääse Afganistanista pois, Taleban löytää hänet ja pahimmassa tapauksessa tappaa hänet. Hän uskoo olevansa Talebanin kohde, koska hän on pitkään työskennellyt turvallisuusalalla ulkomaalaisten tahojen kanssa.

Abas on Alin tavoin piilopaikassa oman perheensä kanssa. Hän vaihtaa usein piilopaikkaa, jotta häntä ei löydettäisi. Hän kertoo, että toisessa kaupungissa asuvien perheenjäsenten luona oli käyty kysymässä hänen peräänsä, minkä takia muu perhe muutti muualle. Hän kertoo, että myös erään toisen turvamiehen perheen luona oli käyty.

IS ei ole pystynyt vahvistamaan Abasin väitteitä. Afganistanista on kuitenkin kantautunut paljon uutisia, joiden mukaan Taleban-taistelijat olisivat etsineet toimittajia ja Yhdysvaltojen tai muiden maiden joukkojen kanssa yhteistyötä tehneitä.

– Toivon, että yrityksemme tai teidän ministeriönne tai hallituksenne tekisi jotain meidän hyväksemme. Meidän äänemme täytyy tulla kuulluksi. Muuten me jäämme tänne jumiin ja tilanteemme ei ole hyvä.

Näin Ulkoministeriö kommentoi turvamiesten tapausta

Ilta-Sanomat tavoitti ulkoministeriön Afganistanin ja Pakistanin kehitysyhteistyöstä vastaavan ryhmäjohtaja Matti Kepon vastaamaan kysymyksiin turvamiesten tilanteesta. Hän kertoo, ettei turvallisuussyistä voi edelleenkään kertoa, kuinka monta turvamiestä tai vartijaa on jäänyt Kabuliin.

Onko ulkoministeriöllä suunnitelmaa näiden turvamiesten evakuoimiseksi? Jos ei, miksi ei?

– Ei. Kyseiset henkilöt eivät sisälly valtioneuvoston päätöksiin, joissa määritellään, keitä Suomeen voidaan ottaa. Ulkoministeriöllä ei ole toimivaltaa ryhtyä toimiin ilman valtioneuvoston päätöstä.

Onko Afganistanista evakuoitu Suomeen ihmisiä sen jälkeen, kun Suomen varsinaiset evakuointilennot päättyivät?

– Suomen oman lentokenttäoperaation jälkeen Kabulin sotilaslentokentältä onnistuttiin evakuoimaan valtioneuvoston päätösten alaisesta ryhmästä vielä 83 henkilöä Yhdysvaltojen avustuksella.

Millaista apua voidaan tarjota Afganistaniin jääneille Suomen kansalaisille tai oleskeluluvan haltijoille?

– Ulkoministeriö on kannustanut vielä maassa olevia Suomen kansalaisia tai oleskeluluvan haltijoita tekemään ministeriölle matkustusilmoituksen. Näitä henkilöitä on tiedossamme hieman yli 30. Mahdollisuudet auttaa juuri tällä hetkellä ovat varsin rajalliset, mutta pidämme heihin säännöllistä yhteyttä.

Keppo arvioi, että maahan jääneiden henkilöiden tilanne selkiytyy viimeistään lähiviikkojen aikana. Muun muassa se, saadaan maahan kaupallisia lentoja on olennaista. Hänen mukaansa tilannetta seurataan tiiviisti myös yhteispohjoismaisesti.