Uusi kausi Afganistanin historiassa alkoi, kun viimeiset Yhdysvaltain sotilaat poistuivat maasta. IS seuraa elämää Kabulissa afganistanilaisen naisen kirjoittaman päiväkirjan välityksellä.

Kabulin päiväkirjan kirjoittaja on salanimellä ”Nasrin” esiintyvä nuori nainen, josta IS kertoi 28. elokuuta. Nasrinilla on kolme alaikäistä tytärtä, mutta aviomies on jättänyt perheen.

Nasrin on toiminut aiemmin media-alalla. Hän asuu piilopaikassa ja pelkää Talebania perhe- ja työtaustansa vuoksi. Ilta-Sanomat on varmistanut hänen henkilöllisyytensä ja työhistoriansa.

Perjantai, 3. syyskuuta

”Minun oli pakko lähteä tänään kauppaan tekemään hankintoja lapsille ja kotiin. Pelotti kovasti Talebanin vuoksi, mutta minkäs teet?”

”Yleensä käyn basaarissa, jos tarvitsen taloustavaroita. Kolmella tyttärelläni oli tapana riidellä siitä, kuka pääsee mukaan. Mutta tänään, kun pyysin heitä lähtemään ostoksille, he sanoivat: Ei lähdetä, meitä pelottaa.”

”Pukeuduin täysin peittävästi ja lähdin ulos toiseksi vanhimman tytön kanssa. Ulkona tunnelma ei ollut sama kuin ennen: menneisyyden värit ja tuoksut tuntuivat puuttuvan.”

”Tunnelma kaupungilla oli ahdasmielisempi kuin ennen, jolloin naiset käyttivät vain harvoin hijabia ja koko vartalon peittävää chadoria. Nyt suurin osa liikkeistä oli suljettu. Talebanit olivat rikkoneet ne näyteikkunat, joissa oli muotinukkeja. Kysyin muutamalta kauppiaalta, kuinka kauppa käy ja mitä Taleban tekee. He kertoivat, että on hyvin hiljaista. Suurimmalla osalla ihmisistä ei ole rahaa, sillä pankit ovat kiinni. Väki on hyvin hämmentynyttä ja eksyneen oloista.”

” Suurimmalla osalla ihmisistä ei ole rahaa, sillä pankit ovat kiinni.

”Toinen silmiin pistävä muutos oli kerjäläislasten määrän lisääntyminen. Katujen varsilla oli kerjääviä tyttöjä ja naisia.”

”Kysyin eräältä tytöltä, miksi hän kerjää siskonsa kanssa. Hän vastasi, että heidän isänsä oli ollut armeijassa ja saanut surmansa marttyyrina. Äiti oli aiemmin käynyt työssä, mutta oli nyt jäänyt työttömäksi. Siksi minun pitää kerjätä, tyttö kertoi. Tunsin suurta tuskaa, kun kuulin heidän tilanteestaan.”

”Näin myös talebaneja. Heillä oli kamalat kasvot, pitkät, likaiset hiukset ja erilaisia aseita. Tein nopeasti ostokset ja lähdin kotiin.”

”Minua vaivaa paljon kysymys siitä, miksi meidän maamme on ollut tällainen yli 40 vuoden ajan. Afganistanin lapset kerjäävät paljain jaloin kadulla sen sijaan, että he kävisivät koulua. Leskeksi jää joka päivä lisää naisia.”

”Teille nämä ovat vain tarinoita, mutta minulle muistikuvia, jotka ovat täynnä tuskaa ja kärsimystä. En voi unohtaa niitä.”

”Ilmapiiri ei ole enää yhtä täynnä vapauden värejä ja tuoksuja kuin menneiden 20 vuoden aikana. Kansani köyhtyy köyhtymistään, ja tuska lisääntyy päivittäin. Mutta mitä ihmettä minä voisin tehdä asialle?”

”Minä olen nyt samassa joukossa muiden kanssa, yhdessä tyttärieni kanssa. Teille minä yritän tallentaa nämä muistikuvat.”