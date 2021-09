Rokotepassit otettu Virossa käyttöön sujuvasti – suomalaisilta satelee kehuja: ”Suuri ilo”

Virossa siirryttiin vauhdikkaasti sähköisten rokotepassien aikaan.

Koronapassin tarkistus on Virossa jo arkea.

Tallinna, Viro

Pohjois-Tallinnan luovassa keskuksessa, Telliskiven alueella kävelee perjantaina lounasaikaan vastaan vain muutamia turistiporukoita.

Suomalainen Susanna Poikela etsii tutuilta kulmilta sopivaa ruokapaikkaa koiriensa Sissin ja Alman kanssa.

– Tallinnassa koirat ovat useimpiin ravintoloihin tervetulleita, yksitoista vuotta Virossa asunut Poikela kertoo.

Rokotepassi tarkastetaan esimerkiksi ravintoloissa.

Kun Viron hallitus määräsi torstaina 26. elokuuta lähtien kaikki ravintolat, museot, kylpylät ja muut vapaa-ajanviettopaikat tarkastamaan asiakkaiden rokotepassin, käytäntö vakiintui Poikelan mielestä saman tien.

– Virossa muutokset tapahtuvat nopeasti. Tutuimmissa paikoissa on riittänyt kun olen näyttänyt passin kännykältäni kertaalleen. Ovat seuraavalla kerralla jo muistaneet, että asia on kohdaltani kunnossa, Poikela kertoo.

Rokotepassi otettiin käyttöön Virossa 26. elokuuta.

Virossa ennustettiin jo keväällä, että digitaalisesta rokotepassista tulee osa tulevaisuuden matkustamista. Mustavalkoisesta QR-neliöstä puhelimen ruudulla toivottiin ikkunaa vapauteen. Virolaiset kehittivät passia eturintamassa, mutta kyberturvallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kriittisiä arvioitakin toki esitettiin. Hanke kuitenkin eteni rivakasti ja huhtikuussa passia päästiin testaamaan. Mainittakoon, että Viron valtioneuvoston digitaalisten innovaatioiden johtava asiantuntija Marten Kaevats työskentelee myös maailman terveysjärjestö WHO:ssa terveysturvallisuuden neuvonantajana.

Susanna Poikela on ehtinyt osallistua Tallinnassa jo useisiin kulttuuririentoihin, joissa passia on kysytty. Messevin tapahtumista on ollut 20. elokuuta Laululavalla järjestetty itsenäisyyspäivän konsertti, jonne päästettiin 10 000 ihmistä. Alueelle oli rakennettu kolme porttia: yksi oli tarkoitettu kahdesti rokotetuille, toisen kautta pääsi sisään, jos oli esittää 48 tunnin sisällä saatu negatiivinen testitulos. Kolmas portti johdatti Viron Terveysviraston hyväksymään kymmenen euron pikatestaukseen, joita osa matkailualan toimijoista voi tarjota.

– Jonossa piti odottaa saman verran kuin yleensä konserteissa. Kaikki eteni mallikkaasti ja koin oloni turvalliseksi, Poikela muistelee.

Haastateltujen asiakaspalvelijoiden mukaan passin kysyminen ei ole herättänyt ärsyyntymistä asiakkaissa.

Telliskiven Kivi, Paber Käärid -ravintolassa rokotepassi pyydetään näyttämään heti ovella.

– Ovelta käännytetyt ovat suhtautuneet hyvin. Yksikään ei ole kimpaantunut, tarjoilija Mirjam Endjärv kertoo.

Ravintola on puolillaan, mutta sisään valuu tasaiseen tahtiin lisää asiakkaita. Tarkastus vaikuttaa sujuvan rutiininomaisesti.

Ravintolan vastaisen aukion poikki tepastelee naiskaksikko. Suomenkielisyys erottuu jo matkan päästä. Kommenttia pyydettäessä toinen naisista siirtyy viiden metrin päähän ja sujauttaa kasvoilleen maskin. He eivät halua nimiään julkisuuteen, mutta jakavat mieluusti kokemuksiaan korona-ajan ensimmäiseltä Tallinnan-matkaltaan.

– Joka paikassa olemme joutuneet näyttämään rokotustodistuksen ja se on ollut suuri ilo, toinen naisista kertoo.

Kaksikko on juuri tulossa Fotografiskan museosta. Edellisenä iltana on käyty oopperassa.

Fotografiska-museosta on tullut yksi Tallinnan matkailun vetonauloista.

– Meillä oli ohjeiden mukaisesti mukana printatut rokotustodistukset. Katsomossa oli samanlaiset turvavälit kuin Suomessa, helsinkiläiseksi esittäytyvä nainen jatkaa.

Lopuksi hän vielä huikkaa terveiset Suomen hallitukselle: Koronapassi meillekin nopeasti, jotta saadaan asiat skulaamaan!

Kesällä 2019 avautunut ruotsalainen valokuvataiteen museo Fotografiska on lisännyt Tallinnan vetovoimaa. Valtavan lasi-ikkunan läpi heijastuva kahvila vaikuttaa nytkin olevan miltei täynnä.

– Saanko nähdä henkilöllisyystodistuksenne ja rokotepassin, museotyöntekijä Emma Rumm tiedustelee jo muutaman metrin päässä sisääntulosta.

Tallinnassa haastatellut turistit ja paikalliset kokivat rokotepassin käytön sujuvaksi järjestelmäksi.

Passintarkastuksen läpäissyt museokävijä saa rannekkeen, jota vilauttamalla pääsee sulavasti myös samaisena viikonloppuna järjestetyn jazzfestivaalin konsertteihin.

Seuraavana tarkastuspisteelle saapuu sveitsiläinen Leander Knapp.

– Passia kyllä kysytään Tallinnassa, mutta ei niin tarkasti kuin Zürichissä. Seuraavaksi olen matkustamassa Helsinkiin. Millainen käytäntö siellä mahtaa olla, hän pohtii.

Kierros jatkuu Telliskiven rouheampaan osaan. Sadan metrin päässä suomalaisten suosimasta F hoone -ravintolasta toimii vintage-myymälä Kopli Couture, jossa kiertelee muutama asiakas.

Kopli Couturen omistajat Evelin Lõokene- Kärp ja Veronika Vallimäe-Tiidus.

Yrityksen omistajat Evelin Lõokene- Kärp ja Veronika Vallimäe-Tiidus ovat vasta palanneet pakettiautolla taitetulta ostosmatkalta Berliinistä, joten uusiin rajoituksiin pitää perehtyä saman tien.

– Kauppojakin koskee taas maskipakko, mutta yritämme suhtautua joustavasti. Jos tilassa on asiakkaita sekä maskin kanssa että ilman, tarkkailemme kehon kieltä. Jos jotakuta selvästi häiritsee, pyydämme maskitonta pukemaan maskin tai tulemaan myöhemmin uudestaan, Lõokene-Kärp muotoilee.

– Uuteen maailmantilanteeseen on vain sopeuduttava. Ja bisneksen jatkuttava, Vallimäe-Tiidus lisää.