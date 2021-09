Expressen-lehden toimittaja Magda Gad todisti historiaa Kabulissa tällä viikolla.

Synkkäilmeiset, länsimaisiin varusteisiin pukeutuneet Talebanin erikoisjoukot kulkivat etunenässä viime tiistaina, kun äärijärjestö otti haltuun Kabulin lentokentän Yhdysvaltain asevoimien poistumisen jälkeen.

Liki 20 vuoden taisteluiden jälkeen Yhdysvallat oli hävinnyt pisimmän käymänsä sodan.

Ruotsalaislehti Expressenin toimittaja Magda Gad oli paikalla historiallisella hetkellä, kun myös Talebanin johtoon kuuluvia henkilöitä saapui tarkastelemaan voitonmerkkejä ja saapastelemaan kentän kiitotiellä.

– Olen ainoa nainen täällä, Gad kertoi.

Expressen-lehden sotakirjeenvaihtaja Magda Gad on yksi harvoista länsimaisista toimittajista, joilla on ollut pääsy Talebanin puheille.

IS julkaisee hänen raporttinsa ja ainutlaatuisen videomateriaalinsa tämän jutun yhteydessä.

Talebanin taistelijat ottivat kentän haltuun tiistaina, kun viimeinen amerikkalaissotilas oli poistunut edellisenä yönä.

– Jumala on suurin, huudettiin Talebanin edustajan Zabibullah Mujahidin seurueesta, kun tämä käveli kentän porteista sisään.

Seuruetta saattoi toinen äärijärjestön kahdesta erikoisjoukosta, nimeltään ”punainen yksikkö”. Turvatoimet olivat mittavat, kun Taleban näytti voimaansa.

Talebanin erikoisjoukkoja Kabulin lentoasemalla elokuun viimeisenä päivänä.

Eliittijoukko poseerasi maastopuvuissa ja automaattiaseissa, jotka näyttivät silmiinpistävästi samanlaisilta kuin amerikkalaisten sotilaiden. Niiden on uskottu olevan sotasaalista.

– Samat aseet ja samat ajoneuvot, Gad totesi.

Lentokenttä täyttyi sotilasajoneuvoista ja saattueista, ja erikoisjoukot marssivat suoraan kiitotielle, jolla saapasteli pian runsaasti väkeä.

Lentokenttä oli muuten tyhjä, mutta kaikkialla oli todisteita sekasortoisesta lähdöstä.

Autoja oli käännetty kyljelleen. Jälkeen jäänyttä sotilaskalustoa oli runsaasti, tosin sen raportoitiin olevan pääasiassa toimintakyvytöntä, koska hallintalaitteita oli rikottu.

Paikkoja oli sotkettu, kun yli satatuhatta ihmistä oli ulkomaisten sotilaiden valvonnassa siirtynyt koneisiin ja pois Afganistanista.

Monin paikoin lojui tavaroita: vaatteita, kenkiä, laukkuja ja jopa meikkipaletti. Evakuoidut olivat joutuneet hylkäämään ne ennen ilmasillan koneisiin astumista.

Luultavasti monet olivat kuvitelleet voivansa ottaa niitä mukaan, mutta joutuneet luopumaan omaisuudestaan.

Taakse jääneitä elämiä.

Kentän portilla ollut teksti I love Kabul oli jo tärvelty riipimällä rakastaa-sanaa kuvannut sydän alas. Näky sai Gadin pohtimaan hetkeksi tilanteen poikkeuksellisuutta myös omalla kohdallaan.

– En olisi koskaan uskonut, että tulisin elämäni aikana olemaan osa tätä. Tämä on kyltti, joka nähdään ensimmäisenä Kabuliin saapuessa. ”Minä rakastan Kabulia”, siinä lukee. Ja nyt täällä seisoo talebaneja. Ja minä.

”I love Kabul” -kyltissä ei ole enää sydäntä rakkaus-sanaa korvaamassa.

Amerikkalainen Humvee-sotilasajoneuvo huristeli joukkojen ohi. Keskellä kiitotietä seisoi myös amerikkalainen kevyt maastoajoneuvo. Kojelaudassa ohjeet olivat englanniksi.

Kaikkea ei ollutkaan rikottu.

– Se toimii, Gad hihkaisi, kun hän väänsi auton avaimella käyntiin.

Myöhemmin Gad pääsi istahtamaan myös ajoneuvoon, jota ajoi Taleban-taistelija. Tämä ajoi pitkin kiitotietä ja kaarsi lentokentän toiseen osaan, joka oli aiemmin vain sotilaskäytössä.

– Ikään kuin he ajelisivat ympäriinsä uudelleen kokemansa vapauden takia, Gad pohti.

Erikoisjoukot olivat vallanneet sotilaspuolen, ja Taleban-johtaja tarkasteli kentälle jäänyttä sotilaskuljetuskonetta. Se makasi syrjässä osa renkaista tyhjinä. Sisältä oli revitty johtoja irti.

Kabulin kentälle jäänyt amerikkalainen maastoauto käynnistyi Gadin yllätykseksi.

Lentokentällä Gad sai tilaisuuden esittää myös yhden kysymyksen Zabibullah Mujahidille:

– Olette nyt voittaneet sodan, jota kävitte paitsi Yhdysvaltoja myös muita maita kuten Ruotsia vastaan. Tiedän, että monet afganistanilaiset ovat huolissaan, että heillä ei ole sijaa tulevassa hallinnossanne. Joten kysyn teiltä: Miten aiotte voittaa rauhan?

Mujahid puhui toimittajille kiitotiellä seurueensa keskellä.

– Me voitimme ja saavutimme itsenäisyyden amerikkalaisista joukoista. Tästä eteenpäin teemme työtä turvallisuuden ja rauhan puolesta maassamme, hän vastasi.

– Allahu akbar, jumala on suurin, miehet ympärillä alkoivat toistella.

– Eläköön Afganistanin islamilainen emiraatti!

Talebanin johtoa kuvattuna Kabulin lentokentällä 31. elokuuuta. Keskellä Zabihullah Mujahid.

Falunissa syntynyt toimittaja ja Lähi-idän asiantuntija Magda Gad, 45, on raportoinut Expressenin kirjeenvaihtajana Afganistanista syksystä 2018 lähtien. Talebanin valtaannousua läheltä seurannut Gad on yksi harvoista länsimaalaisista toimittajista, joilla on ollut pääsy Talebanin puheille.

Tavoitteekseen Gad on kertonut uutisoinnin alueilta ja konflikteista, jotka jäävät muiden aiheiden varjoon mediassa. Kansainvälistä arvostusta hän sai kesällä 2016 raportoidessaan Mosulin taistelusta, jossa Irakin armeija valtasi kaupungin takaisin terroristijärjestö Isisiltä.