6 haavoittunut puukkoiskussa Uudessa-Seelannissa – epäilty saanut inspiraatiota Isisiltä

Poliisi ampui supermarketiin teräaseen kanssa hyökänneen miehen kuoliaaksi. Pääministeri Jacinda Ardernin mukaan Sri Lankasta kotoisin ollut mies oli ollut viranomaisten kiinnostuksen kohteena viiden vuoden ajan.

Uudessa-Seelannissa poliisi ampui perjantaina kuoliaaksi teräaseella varustautuneen miehen, joka oli hyökännyt ihmisten kimppuun ruokakaupassa Aucklandissa. Reutersin mukaan hyökkäyksessä haavoittui kuusi ihmistä.

Joukkopuukotus tapahtui New Lynnin asuinalueella sijaitsevassa Countdown-supermarketissa iltapäivällä, jolloin ostoksilla oli paljon ihmisiä.

– Poliisi voi vahvistaa, että mies meni sisälle supermarketiin New Lynnissä ja haavoitti useita ihmisiä. Poliisi on paikantanut miehen ja hänet on ammuttu. Hän kuoli tapahtumapaikalla, Aucklandin poliisi kertoi julkaisemassaan lausunnossa.

Kuvaa tapahtumapaikalta on nähtävissä artikkelin yläosassa olevalla videolla.

Sosiaalisessa mediassa leviää supermarketin kassojen ulkopuolelta kuvattu video, jolla haavoittuneille yritetään antaa ensiapua heti tapahtumien käynnistyttyä. Videon taustalta kuuluvien laukausten äänten perusteella poliisi ehti paikalle nopeasti.

Silminnäkijät kertoivat paikalle tulleille toimittajille nähneensä useita teräaseella haavoitettuja ihmisiä makaamassa marketin lattialla sekä kuulleensa laukausten äänet pakoon juostessaan.

Paikallinen ambulanssipalvelu kertoi kolmen haavoittuneen olevan kriittisessä tilassa.

Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern sekä poliisikomentaja Andrew Coster pitivät tapahtuneesta lehdistötilaisuuden aamulla Suomen aikaa. Poliisi oli heti hyökkäyksen jälkeen sanonut sen olleen todennäköisesti satunnainen ja terrorismiin liittymätön, mutta tiedotustilaisuuteen mennessä tiedot olivat tarkentuneet.

– Väkivaltainen ekstremisti teki terroristisen hyökkäyksen viattomia uusiseelantilaisia vastaan, Ardern sanoi Reutersin ja AFP:n mukaan.

Pääministeri kertoi hyökkääjän olleen maassa kymmenen vuoden ajan asunut Sri Lankan kansalainen. Ardernin mukaan mies oli ollut viimeiset viisi vuotta viranomaisten kannalta ”kiinnostava henkilö”, joka oli saanut inspiraationsa terroristijärjestö Isisiltä.

Hän vahvisti myös tiedot poliisin nopeasta reagoimisesta tilanteeseen. Ardernin mukaan hyökkääjä oli kuollut 60 sekunnin kuluttua teon alkamisesta.

– Tämä oli vihamielistä, tämä oli väärin. Tämän teki yksi henkilö, ei uskonto. Hän yksin on vastuussa näistä teoista, pääministeri sanoi.

Uudessa-Seelannissa ollaan oltu varuillaan terrori-iskujen suhteen sen jälkeen, kun valkoista ylivaltaa kannattanut mies murhasi Christchurchissa sijaitsevassa moskeijassa 51 ihmistä maaliskuussa 2019. Terrori-iskussa haavoittui lisäksi 40 ihmistä.

Viime toukokuussa Dunedinissa veitsellä aseistautunut mies hyökkäsi niin ikään supermarketiin haavoittaen neljää ihmistä.