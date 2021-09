Koillis-Yhdysvalloissa kuollut rankkasateiden ja tulvien vuoksi jo yli 40 ihmistä

New Jerseyssä kerrottiin kuolleen ainakin 23 ihmistä myrskyn vuoksi.

New Jerseyn suurin kaupunki Newark kärsi ennätysmäisistä vesisateista.

New York

Yhdysvaltain koillisosissa on kuollut viranomaisten mukaan ainakin 41 ihmistä rankkasateiden aiheuttamissa syöksytulvissa. Viikonloppuna Louisianaan iskenyt ja sittemmin heikentynyt hirmumyrsky Ida on tuonut pohjoiseen matkattuaan pahoja tulvia alueelle.

Kuolonuhrien määrä hyppäsi aiemmasta, kun New Jerseyssä kerrottiin kuolleen ainakin 23 ihmistä myrskyn vuoksi.

New Yorkin kaupungissa kerrotaan puolestaan 12 kuolleen, minkä lisäksi Westchesterin esikaupunkialueella on kuollut kolme ihmistä. Pennsylvaniassa sijaitsevan Philadelphian lähellä on kuollut niin ikään kolme ihmistä.