Tällaisen valtion Taleban aikoo rakentaa Afganistaniin

Ääriliikkeen uusi hallinto alkaa muotoutua – sillä on edessään vastuun ottaminen 38 miljoonan asukkaan hyvinvoinnista.

Ei ole epäilystäkään siitä, mikä adjektiivi kuvaa parhaiten Taleban-liikkeen uutta hallintoa Afganistanissa. Se on islamilainen.

Ääriliike kaavailee islamilaiseen emiirikuntaansa valtiorakennetta, jossa olisi Iranin tapaan ylin hengellinen auktoriteetti. Hän on Talebanin uskonnollinen johtaja, sheikki Haibatullah Akhundzada.

Kandaharista kotoisin olevaa sheikki Haibatullahia kuvataan pragmaattiseksi mutta hyvin hurskaaksi uskovaiseksi. The New York Times -lehden tietojen mukaan Haibatullahin poika teki itsemurhaiskun Helmandin maakunnassa, 23-vuotiaana.

Ylintä lainsäädäntövaltaa käyttäisi ulama, uskonoppineiden neuvosto.

Talebanin tiedottaja Zabihullah Mujahid (kesk.) puhui medialle Kabulin lentokentällä yhdysvaltalaisjoukkojen vetäydyttyä elokuun viimeisenä päivänä.

Talebanin kulttuuriosaston johtajan Bilal Karimin mukaan mullah Abdul Ghani Baradar nousee käytännön toimeenpanovaltaa käyttävän hallituksen johtoon. Baradar oli perustamassa Talebania 1990-luvulla. Karimi kertoi hallituskuvioista medialle keskiviikkona.

Hyvä kysymys on, aikooko Taleban pitää kaiken vallan itsellään vai jakaako se valtaa maan muiden poliittisten ja etnisten ryhmien välillä – entisten vihollistensa.

Asiantuntijoiden mukaan inklusiivinen eli muut ryhmät mukaan ottava hallitus olisi Afganistanille paras ratkaisu tässä tilanteessa. Talebanilla ei ole kokemusta peruspalvelujen tuottamisesta, julkisen talouden hoitamisesta eikä vaikkapa hätäavun järjestämisestä kuivuuden rasittamalle väestölle.

Lue lisää: Uudet tiedot: Taleban voi muodostaa hallituksen heti perjantairukousten jälkeen – IS seuraa

Keskustelut uuden hallituksen kokoonpanosta on jo käyty, Karimi kertoi.

– Neuvottelut inklusiivisen hallituksen muodostamisesta Islamilaisen emiirikunnan johdon, edellisen hallituksen ja muiden vaikutusvaltaisten johtajien kanssa ovat päättyneet virallisesti. Olemme saavuttaneet konsensuksen. Toimiva kabinetti ja hallinto julkistetaan päivien, ei viikkojen kuluessa, Karimi sanoi uutiskanava Bloombergin mukaan.

Lausunto kuvastaa Talebanin itsevarmuutta ja luottamusta siihen, että liike kykenee ottamaan koko maan haltuunsa.

” Mikäli afgaaneille ei käy selväksi se, mitkä lait ovat voimassa eikä se, voiko tulevaa lainsäädäntöä soveltaa heidän aikaisempiin tekemisiinsä, he eivät voi tuntea oloaan turvalliseksi.

Taleban ei ole vielä ilmoittanut, pysyykö vanha lainsäädäntö voimassa vai ajaako liike Afganistaniin kokonaan uuden, shariaan perustuvan oikeusjärjestelmän.

Epävarmuus herättää pelkoa, kirjoittaa Afganistanin amerikkalaisen yliopiston oikeustieteen apulaisprofessori Haroun Rahimi uutiskanava al-Jazeeran verkkosivustolla.

– Mikäli afgaaneille ei käy selväksi se, mitkä lait ovat voimassa eikä se, voiko tulevaa lainsäädäntöä soveltaa heidän aikaisempiin tekemisiinsä, he eivät voi tuntea oloaan turvalliseksi. He elävät jatkuvassa valtiollisen väkivallan pelossa, Rahimi arvioi.

Talebanin liput ovat tulleet myyntiin. Katukauppias myi lippuja viikonvaihteessa Kabulissa, vierellään Talebanin johtajan Abdul Ghani Baradarin julistekuva.

Rahimin mukaan kysymys kuuluu, kenellä on väkivallan monopoli uudessa emiirikunnassa. Voiko kuka tahansa asemies pahoinpidellä, nöyryyttää ja mahdollisesti tappaa ihmisiä joutumatta vastuuseen teoistaan?

– Jos valta laatia säännöt, panna ne toimeen ja ratkaista riidat on saman kapean ryhmän käsissä, ja jos noihin tehtäviin nimitetyt osoittavat uskollisuutta samalle ryhmälle ja toimivat sen valvonnassa, on kyseenalaista joutuvatko valtaa käyttävät tilivelvollisiksi, Rahimi kirjoittaa.

Suurin uhka Talebanin uudelle hallinnolle saattaa tulla sisältäpäin, kirjoittaa Brookings-tutkimuslaitoksen asiantuntija Vanda Felbab-Brown. Taleban on Felbab-Brownin mukaan liikkeenä hajanainen: se on jakautunut erilaisiin ryhmittymiin.

– Ryhmittymillä on erilaiset näkemykset siitä, kuinka maata pitäisi hallita ja kuinka hallinto pitäisi järjestää: onko se inklusiivinen, kuinka kohdella ulkomaisia vierastaistelijoita, kuinka hoitaa taloutta ja ulkosuhteita, Felbab-Brown kirjoittaa.

Talebanin kannattajat ottivat kuvia itsestään Taleban-taistelijoiden kanssa Kabulin kaduilla keskiviikkona.

– Monet taistelukentällä toimineet keskitason johtajat ovat nuoria ja kiinnittyneitä maailmanlaajuisiin jihadistisiin verkostoihin, eikä heillä ole omaa kokemusta Talebanin epäonnistuneesta valtakaudesta 1990-luvulla. He edustavat kovempaa linjaa kuin vanhan polven kansalliset ja maakunnalliset johtajat.

Lue lisää: Video herätti epäilyt: Palasiko Osama bin Ladenin pakoon auttanut turvallisuus­päällikkö Afganistaniin? Tämä tiedetään al-Qaidan ja Talebanin väleistä

Talebanin kannattajia on jo siirtynyt kilpailijan riveihin: jihadistiseen Isis-K-terroristiryhmään. Isis-K on Afganistanin shiiamuslimeja edustavan hazaraväestön verivihollinen, ja järjestö on iskuillaan yrittänyt sytyttää sunnien ja shiiojen välistä sisällissotaa Afganistanissa. Tämä taas suututtaisi shiialaisen rajanaapurin Iranin, johon Taleban yrittää lämmittää suhteitaan.

Naiset ohittivat partioivan Taleban-taistelijan Kabulissa torstaina.

Felbab-Brownin mukaan Iran on aseistanut ja kouluttanut afganistanilaisista shiiamuslimeista kymmeniin tuhansiin nousevan joukon taistelijoita, jotka ovat toimineet Iranin laskuun muun muassa Libyassa ja Syyriassa. Jos Afganistanin shiiat joutuvat ahtaalle, Iran saattaa aktivoida nämä joukot taistelemaan Talebania vastaan.

– Tämä tuleva uhka on paljon vaarallisempi kuin Ahmad Massoudin ja Amrullah Salehin johtama pieni, heikko, sisäisesti jakautunut ja saarrettu Talebanin vastainen oppositio Pansjhirin laaksossa, Felbab-Brown arvioi.