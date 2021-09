Tammikuussa Kolumbiasta ensimmäistä kertaa löydetty myy-variantti on viides koronaviruksen muunnos, joka on luokiteltu ”huolta herättäväksi”. WHO:n mukaan tarvitaan lisätutkimusta, ennen kuin tiedetään, onko syytä todelliseen huoleen.

Maailman terveysjärjestö WHO kertoo lisänneensä koronaviruksen huolta herättävien muunnosten listalle uuden variantin B.1.621. Nimeksi sille on annettu kreikkalaisten aakkosten 12. kirjain μ eli suomeksi myy.

Guardianin mukaan myy-variantti lisättiin järjestön tarkkailulistalle maanantaina sen jälkeen, kun sitä oli havaittu 39:ssä maassa. Aiemmin listalle on lisätty koronan muunnokset alfa, beta, gamma ja delta.

Yllä olevalla videolla sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki antaa tilannekatsauksen Suomen koronavirustilanteesta torstaina 2. syyskuuta.

Alun perin Kolumbiasta tammikuussa löytyneeseen myy-varianttiin liittyy WHO:n mukaan useiden mutaatioiden rykelmä, joka saattaa tehdä siitä vähemmän alttiin ihmisten rokotusten ja sairastamisen myötä hankkimalle immuunipuolustukselle.

Kolumbialaisteini sai koronarokotuksen Bogotassa viime lauantaina. 13 prosenttia maassa todetuista koronatartunnoista on tällä hetkellä uutta myy-varianttia.

Alustavien tietojen perusteella myy saattaa väistää immuunipuolustusta samalla tavalla kuin Etelä-Afrikasta aiemmin löydetty beta-muunnos. Asian varmistaminen vaatii kuitenkin lisätutkimusta.

Etelä-Amerikan lisäksi myy-varianttia on tavattu useissa Euroopan maissa, Yhdysvalloissa sekä Hongkongissa. Tällä hetkellä sen osuus maailman kaikista koronatartunnoista on alle 0,1 prosenttia, mutta se näyttää valtaavan alaa muilta viruskannoilta muun muassa Ecuadorissa, jossa sen osuus on 39 prosenttia tartunnoista.

Kolumbiassa myy-tartuntoja on 13 prosenttia kaikista todetuista tartunnoista.

WHO seuraa nyt myyn leviämistä Etelä-Amerikassa deltan rinnalla. Tutkijoita kiinnostaa erityisesti, osoittautuuko uusi muunnos deltaa tarttuvammaksi tai aiheuttaako se sitä enemmän vakavia sairastumisia.

Toistaiseksi tästä ei kuitenkaan WHO:n mukaan ole todisteita.