Uusi kausi Afganistanin historiassa alkoi, kun viimeiset Yhdysvaltain sotilaat poistuivat maasta. IS seuraa elämää Kabulissa afganistanilaisen naisen kirjoittaman päiväkirjan välityksellä.

Kabulin päiväkirjan kirjoittaja on salanimellä ”Nasrin” esiintyvä nuori nainen, josta IS kertoi 28. elokuuta. Nasrinilla on kolme alaikäistä tytärtä, mutta aviomies on jättänyt perheen.

Nasrin on toiminut aiemmin media-alalla. Hän asuu piilopaikassa ja pelkää Talebania perhe- ja työtaustansa vuoksi. Ilta-Sanomat on varmistanut hänen henkilöllisyytensä ja työhistoriansa.

Torstai, 2. syyskuuta

”Viime yönä tulin tosi kipeäksi, sillä sain yhtäkkiä kovaa hermosärkyä. Olen joskus tuntenut sitä jaloissa, mutta tällä kertaa särky iski kokonaan toiselle puolelle kehoa: niskaan ja toiseen käsivarteen. Kipu oli todella kova, ja vähitellen menetin kyvyn liikuttaa niskaa ja käsivartta.”

”Olin sairaalassa kuuteen saakka aamulla. Lääkärit tutkivat minua ja kuvasivat toisen puolen olkapäästä ja niskasta. Tulokset: verisuonessa oli tukos. Sain lääkettä ja pistoksen, joka lievitti kipua. Palasin takaisin kotiin ja nukuin yhteentoista saakka aamupäivällä.”

”Herättyäni näin, että kaikki kolme tytärtäni istuivat vieressäni. He olivat itkuisia. Pienin sanoi: Äiti, rukoilin ettet jättäisi meitä yksin.”

”Olo on tällä hetkellä ihan hyvä. Sairaalassa näin kaikenlaista. Toiset lääkärit eivät näyttäneet ymmärtävän potilaiden palvelemisesta yhtään mitään. Näin, kuinka potilaita laiminlyötiin ja kuinka virassa toimivat lääkärit ottivat vastaan rahaa erilaisten tekosyiden nojalla.”

” Poika huusi äitinsä sylissä. Unohdin oman kipuni ja jätin sen Jumalan haltuun.

”Näin myös itkevän äidin, joka toi sairaalaan viisivuotiaan, tajuttoman lapsensa. Hänelle sanottiin, ettei ole tilaa, lapsi pitää viedä jonnekin muualle. Tai sitten pitää jäädä tuntikausiksi odottamaan lääkärin vastaanottoa.”

”Toisen lapsen jalka oli leikattu, koska se oli jäänyt lyhytkasvuiseksi. Poika huusi äitinsä sylissä. Unohdin oman kipuni ja jätin sen Jumalan haltuun.”

”En tiedä, miten sairaalat pystyvät hoitamaan sairaita ihmisiä. Ammattitaitoisia lääkäreitä ei enää ole, eikä hyvää henkilökuntaa. Miten pystymme täyttämään tällaiset aukot? Masennun vain entistä enemmän. On hyvin tuskallista nähdä näitä tilanteita läheltä: kun lapsi kärsii eikä hänen hyväkseen voi tehdä juuri mitään.”

”Olen ollut viime päivinä etäinen omille lapsilleni. Yritän antaa heille aikaa, mutta minua vain nukuttaa, ja olo on kipeä. Aiemmin lapset kävivät koulua, mutta nyt eivät. Pelkään, että heille tapahtuu siellä jotakin. He pelkäävät itsekin. Ennen tätä tilannetta he olivat erilaisia: pitivät hauskaa ja olivat mieleltään rauhallisia.”

”Rukoilen, että tulen terveeksi ja että voin taas olla hyvä äiti heille. Tällaisia olivat muisteluni tänään.”

