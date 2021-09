Uudet tutkimustulokset: Näin merkittävästi rokotus pienentää riskiä sairastua pitkittyneeseen koronatautiin

Täysin rokotetuilla on puolet pienempi todennäköisyys saada yli kuukauden kestäviä koronaoireita kuin kokonaan rokottamattomilla.

Rokotus on erinomainen suoja myös pitkittynyttä koronatautia vastaan, kertoo tuore brittitutkimus.

Lontoolaisen huippuyliopiston King’s Collegen uutuustutkimus antoi hyvin lupaavan tuloksen siitä, että kaksi koronarokoteannosta saaneilla on huomattavasti paljon pienempi riski saada pitkittynyt koronatauti kuin täysin rokottamattomilla.

Lue lisää: Pitkän koronan yli 50 erilaista oiretta – katso lista

Arvostetussa lääketieteen aikakauslehdessä Lancetissa julkaistun tutkimuksen mukaan molemmat rokoteannokset saaneiden todennäköisyys saada yli kuukauden kestäviä koronaoireita on puolet pienempi kuin rokottamattomalla.

Tutkimuksesta kertoi myös mm. Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Se on tiedetty jo pitkään, että rokotukset estävät tehokkaasti sairastumisen koronavirukseen. Jos rokotuksista huolimatta sairastuu, King’s College -yliopiston tutkimustulos on lupaava, että sairastetun infektion jatkuminen pitkäkestoisena koronatautina on pieni.

Tutkimus toteutettiin seulomalla dataa mobiilisovelluksesta, johon britit itse ilmoittivat oireistaan, rokotuksista ja koronavirustesteistä. Viime vuoden joulukuun ja tämän vuoden heinäkuun välillä lähes miljoona brittiä ilmoitti sovelluksen kautta saaneensa molemmat rokoteannokset.

Heistä vain 2 370 (0,2 prosenttia) oli kertonut saaneensa koronavirustartunnan. Sairastuneista 592 oli ilmoittanut terveystietojaan yli kuukauden ajan, ja heistä 31 oli kärsinyt koronaoireista vähintään 28 vuorokautta positiivisen testituloksen jälkeenkin.

Näin vain 5 prosentilla tietonsa ilmoittaneista täysin rokotetuista oli pitkittyneitä koronaoireita, kokonaan rokottamattomilla osuus oli 11 prosenttia.

Yleensä ihminen toipuu sairastamastaan koronavirusinfektiosta kuukauden sisään. Joillakin oireet kuitenkin jäävät pitkäkestoisiksi, ja ne voivat jatkua viikkoja tai jopa kuukausia infektion jälkeen.